Kate Walsh, la estrella de ‘Grey’s Anatomy’, está en Colombia: apareció disfrutando de Cartagena en medio del rodaje de una nueva película

La actriz estadounidense Kate Walsh, reconocida internacionalmente por su papel como la doctora Addison Montgomery en Grey’s Anatomy, se encuentra en Cartagena de Indias en el marco del rodaje de la película Hal, producción que combina filmación en Estados Unidos y Colombia.
Durante su estancia, Walsh ha compartido imágenes de su recorrido por distintos sectores de la ciudad, donde alterna jornadas de grabación con momentos de descanso junto a su pareja, el agricultor australiano Andrew Nixon.
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La artista publicó en su cuenta oficial de Instagram fotografías de su paso por La Ciudad Amurallada, en las que aparece caminando por calles del centro histórico, visitando monumentos, navegando por el mar Caribe y explorando zonas comerciales.
Las imágenes, que han generado reacciones entre sus seguidores, muestran su presencia en lugares emblemáticos de Cartagena como el Castillo de San Felipe de Barajas y la Catedral de Santa Catalina de Alejandría, además de recorridos en lancha por la costa.
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Rodaje de <i>Hal</i>
Kate Walsh participa en el rodaje de la película Hal, dirigida por el cineasta Mark Williams, conocido por su trabajo en producciones como Ozark, Venganza implacable (2020) y Luz negra (2022). La cinta está inspirada en la historia real detrás de la fundación de la organización humanitaria Convoy of Hope.
La producción se desarrolla entre Atlanta y Cartagena con la participación de la actriz Emma Roberts y un equipo técnico internacional. En Colombia, la filmación incluye múltiples locaciones que van más allá del centro histórico, incorporando espacios urbanos y rurales de la ciudad.
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El proyecto es liderado por Jaguar Bites S. A. S. con apoyo de Fixer Pro S. A. S., y cuenta con un equipo de más de 350 personas. Según la información oficial, el 50% del personal corresponde a mano de obra local, lo que ha permitido la vinculación de al menos 150 habitantes de Cartagena en distintas áreas de producción. Además, la filmación involucra a más de 100 extras y figurantes, así como a 10 proveedores locales.
Impacto del proyecto cinematográfico
La producción de Hal cuenta con respaldo institucional del Gobierno a través del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y la Comisión Fílmica Colombia, además del incentivo CINA. El proyecto alcanza una inversión total en el país de $10.616.819.927 (aproximadamente 2,7 millones de dólares).
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En Cartagena, el impacto económico directo se estima en $1.520 millones (cerca de 400.000 dólares), con efectos en sectores como hotelería, transporte, alimentación y servicios logísticos. La producción contempla más de 10 días de alojamiento contratados para el equipo técnico y artístico.
El rodaje también se extiende a otras zonas de la ciudad, incluyendo áreas como El Laguito, la Ruta 90 y el Colegio Ceibal en Bayunca, lo que permite ampliar el registro audiovisual de distintos entornos urbanos y rurales.
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El proceso se desarrolla bajo el Permiso Unificado de Filmaciones Audiovisuales (Pufac), herramienta implementada en 2025 para facilitar los trámites de grabación en espacios públicos.
Sobre la llegada de este tipo de producciones, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, afirmó: “Estamos emocionados de que Cartagena sea el escenario de este importante proyecto cinematográfico. La industria audiovisual es clave para el desarrollo económico y cultural de la ciudad, y seguiremos trabajando para fortalecerla”.
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Por su parte, la directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (Ipcc), Lucy Espinosa, señaló: “Desde la Comisión Fílmica seguimos comprometidos en atraer producciones internacionales, fortalecer el talento local y garantizar procesos responsables y sostenibles con nuestras comunidades”.
Con la filmación de Hal, Cartagena se consolida como escenario de producciones internacionales, integrando su patrimonio histórico, sus paisajes naturales y su infraestructura urbana en proyectos audiovisuales de gran escala.
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