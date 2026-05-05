Consejo de Estado admitió tutela que pondría en ‘jaque’ la candidatura vicepresidenical de Juan Daniel Oviedo: esto se sabe

El exdirector del Dane estaría bajo la lupa del Consejo de Estado - crédito Colprensa

El proceso judicial que podría derivar en la inhabilitación política permanente de Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, candidata por el Centro Democrático, avanzó un paso crucial luego de que la Sección Quinta del Consejo de Estado admitiera una acción de tutela presentada por el ciudadano Samuel Ortiz.

En criterio del estudiante de derecho, el fallo que negó la pérdida de investidura de Oviedo en 2025 vulneró derechos fundamentales como el debido proceso, la igualdad y la seguridad jurídica. Si el alto tribunal resuelve a favor de Ortiz, Oviedo enfrentaría la imposibilidad de inscribirse como aspirante a cargos de elección popular, lo que pondría en entredicho su futuro político inmediato.

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Según la decisión notificada por la máxima instancia de lo contencioso administrativo, tanto los integrantes de la Sección Primera del Consejo de Estado, como los magistrados de la Sala Penal del Tribunal de Cundinamarca y el propio Oviedo, fueron informados formalmente del inicio del proceso.

Los implicados deberán presentar pruebas con el fin de que el Consejo de Estado delibere - crédito Colprensa

Todas las partes implicadas disponen de un plazo de tres días para presentar pruebas y argumentos en su defensa en este nuevo episodio judicial. Este requerimiento subraya la dimensión jurídica y política del caso, en el que está en juego la supervivencia del proyecto político de uno de los candidatos más notables de la actual campaña presidencial.

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El debate obedece a que el máximo tribunal de lo contencioso administrativo ya había declarado la nulidad del acto de elección de Oviedo como concejal de Bogotá, tras constatar que el economista había suscrito un contrato con el Estado durante el año anterior a su elección, lo que constituye una causal de inhabilidad según la ley colombiana.

No obstante, la pérdida de investidura, que es el objeto del nuevo litigio, añade consecuencias más severas: la llamada “muerte política”, que implica la imposibilidad indefinida de ejercer cargos públicos de elección. El precedente había sido confirmado tanto por la Sección Primera del Consejo de Estado como por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

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La admisión de la tutela pone en riesgo las aspiraciones de Oviedo

En caso de un resultado adverso, Juan Daniel Oviedo tendrá que abandonar su aspiración vicepresidencial - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La acción de tutela presentada por Samuel Ortiz busca que el Consejo de Estado revise el rechazo inicial de la demanda de pérdida de investidura contra el político colombiano, Juan Daniel Oviedo. Esto ocurre después de que instancias previas validaran su continuidad en la vida pública pese a la nulidad del acto administrativo, decisión que ahora es objeto de impugnación. La tutela fue admitida por el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, que inicialmente se declaró impedido por haber participado en procesos afines, aunque este impedimento fue desestimado por el tribunal por no encontrar causales de recusación.

El propio Oviedo manifestó en varias oportunidades su interés por liderar Bogotá, participando en elecciones para la alcaldía y manteniendo una alta exposición pública en el actual ciclo electoral presidencial. La confirmación de la llamada pérdida de investidura representaría un golpe definitivo a sus ambiciones políticas, al impedirle postularse como alcalde, concejal, diputado o congresista.

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El Consejo de Estado confirmó en resolución este trámite: “Admitir la acción de tutela presentada por el señor Samuel Alejandro Ortiz Mancipe en contra de la Sección Primera del Consejo de Estado”, según el alto tribunal.

Así va la intención de voto de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se pelearán el pase a segunda vuelta con Abelardo de la Espriella - crédito Reuters

A falta de cuatro semanas para que los colombianos acudan a las urnas para elegir al nuevo presidente y vicepresidente de la Nación, se conoció un nuevo sondeo, elaborado por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) para la revista Cambio, que midió la intención de voto de los ciudadanos.

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Conforme a los resultados, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, lidera la intención de voto con el 37,2%, creciendo tres puntos porcentuales frente a la medición realizada en marzo de 2026.

En segundo lugar, aparece Abelardo de la Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria, con el 20,4% de intención de voto, superando a Paloma Valencia, senadora y candidata del Centro Democrático —que registra 15,6%—, ubicándose en la tercera posición.

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Los datos generaron incertidumbre sobre el pase de candidatos de derecha a la segunda vuelta, un escenario que muchos consideraban resuelto hace solo un mes. En la medición de marzo, los datos eran diferentes: Valencia alcanzaba 22,2% y De la Espriella se mantenía en 15,4%, lo que la posicionaba como principal retadora interna.