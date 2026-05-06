Colombia

Asesinan a lideresa social de Bello, Antioquia: su esposo resultó herido en el ataque sicarial

El reciente hecho se suma a una serie de ataques que han cobrado la vida de 54 defensores comunitarios en Colombia durante 2026, según Indepaz, y aumenta la preocupación por la seguridad en la región

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El crimen cometido contra quien integraba la Junta del barrio Las Vegas generó una inmediata reacción de solidaridad en organizaciones sociales, mientras las autoridades inician investigaciones y aún no reportan capturas relacionadas con el caso - crédito @AlcaldiadeBello / X

La comunidad de Bello está conmocionada tras el asesinato de la reconocida lideresa comunal Sandra Nogales, vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Vegas, que fue atacada a tiros en la tarde del martes 5 de mayo. El hecho violento ocurrió en la comuna 10 de este municipio antioqueño, donde además resultó herido su esposo.

Según información confirmada por la Alcaldía de Bello, el ataque contra Nogales se registró alrededor de las 4:25 p. m. en la diagonal 45 #37c, en el sector de Las Vegas. Testigos alertaron a la Policía sobre la presencia de dos personas lesionadas en vía pública.

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Al llegar, los uniformados hallaron a la mujer con múltiples impactos de arma de fuego y a su esposo herido en una de sus manos. Ambos fueron trasladados a la Clínica del Norte; los médicos confirmaron que Nogales ingresó sin signos vitales.

La Alcaldía de Bello lamenta el asesinato de Sandra Nogales y expresa su solidaridad con la familia y la comunidad afectada - crédito @AlcaldiadeBello / X
La Alcaldía de Bello lamenta el asesinato de Sandra Nogales y expresa su solidaridad con la familia y la comunidad afectada - crédito @AlcaldiadeBello / X

Rechazo y luto en la comunidad

Sandra Nogales era ampliamente reconocida por su trabajo social y comunitario en la zona, así como por su papel en la Junta de Acción Comunal del barrio. La noticia de su muerte generó rechazo inmediato entre vecinos, líderes sociales y organizaciones locales.

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La Administración municipal condenó el crimen a través de un comunicado oficial. “La Alcaldía de Bello lamenta profundamente el asesinato de la lideresa comunitaria Sandra Nogales y expresa solidaridad con su familia y la comunidad que representaba con compromiso y valentía”, señaló la entidad.

El secretario de Seguridad de Bello, Wber Zapata, aseguró que “la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación vienen trabajando articuladamente para esclarecer estos lamentables hechos y hacer justicia”. Por el momento, no se conocen hipótesis oficiales sobre los móviles del ataque, ni se han reportado capturas relacionadas con el caso.

Investigación en curso y contexto de riesgo

Las autoridades judiciales asumieron la investigación para establecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables. Se están revisando cámaras de seguridad, recolectando testimonios y realizando inspecciones técnicas en el lugar de los hechos. El esposo de Sandra Nogales, que recibió una herida en la mano, permanece bajo atención médica, sin que haya trascendido información detallada sobre su estado de salud.

El caso de Sandra Nogales se suma a una preocupante ola de homicidios contra líderes sociales en Antioquia durante 2026 - crédito Indepaz / X
El caso de Sandra Nogales se suma a una preocupante ola de homicidios contra líderes sociales en Antioquia durante 2026 - crédito Indepaz / Instagram

El caso de Nogales se suma a una preocupante cadena de homicidios que afecta a líderes sociales y comunitarios en el departamento de Antioquia. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) van 54 líderes sociales asesinados en Colombia durante 2026.

Panorama de violencia en Antioquia

La ONG indicó que la Defensoría del Pueblo emitió la AT 013/25, que incluye a Bello con un llamado a la acción urgente, señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población.

Así mismo, la AT 036/19 para el mismo municipio advirtió sobre la presencia de estructuras armadas ilegales, así como riesgos de reclutamiento de menores, desplazamientos forzados, homicidios selectivos, masacres y enfrentamientos que afectan a la población civil.

Antioquia registra el mayor número de homicidios de líderes sociales y masacres en Colombia, según reportes de derechos humanos - crédito @AlcaldiadeBello / X
Antioquia registra el mayor número de homicidios de líderes sociales y masacres en Colombia, según reportes de derechos humanos - crédito @AlcaldiadeBello / X

Reportes recientes de organismos de derechos humanos indican que Antioquia encabeza las cifras de homicidios de líderes comunitarios en Colombia durante 2026, así como el mayor número de masacres, con al menos seis casos entre enero y marzo.

En este periodo, se contabilizaron más de 130 víctimas en 35 eventos de violencia colectiva a nivel nacional. Este fenómeno es asociado a la presencia de grupos armados ilegales y disputas por el control territorial, lo que incrementa el riesgo para quienes ejercen liderazgo social y comunitario.

La Alcaldía de Bello reiteró su compromiso “con la protección de los líderes y lideresas comunitarias, y seguirá trabajando de la mano de las instituciones para garantizar la seguridad de quienes dedican su vida al servicio de las comunidades”.

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