Colombia

Cuerpo de Generales y Almirantes (r) alertó sobre lo que hay detrás del remezón en el Ejército liderado por Petro: “Intento de politizar las Fuerzas Militares”

El almirante (r) Hernando Wills, presidente de la organización, afirmó que el retiro masivo de uniformados afecta directamente el control de las operaciones en el terreno

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El presidente Gustavo Petro aseguró que el servicio militar en Colombia ahora funciona bajo un esquema voluntario, tras cambios en el modelo de vinculación de jóvenes a las Fuerzas Militares- crédito Colprensa/Lina Gasca/VisualesIA
Durante el Gobierno Petro, 79 generales y almirantes han salido de la fuerza pública, incluyendo cambios en mandos estratégicos, como el Comando General de las Fuerzas Militares y la comandancia del Ejército Nacional- crédito Colprensa/Lina Gasca/VisualesIA

El llamado de 49 coroneles y mayores de las Fuerzas Militares a “calificar servicios” en plena temporada preelectoral suscitó preocupación por el posible impacto en la estabilidad operativa de las organizaciones castrenses en Colombia.

Este movimiento se suma a una reestructuración, que inició en agosto de 2022 cuando comenzó la actual administración nacional. Desde entonces, alrededor de 79 generales y almirantes han salido de la fuerza pública, incluyendo cambios en mandos estratégicos, como el Comando General de las Fuerzas Militares y la comandancia del Ejército Nacional.

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Frente a la decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro surgieron dudas sobre la conveniencia de reducir oficiales en este momento, dado el papel que desempeñan en la contención de la violencia y la garantía del ejercicio democrático.

Hernando Wills, almirante retirado y presidente de la agremiación de oficiales, sostuvo que el Gobierno nacional debería impulsar el talento local - crédito Armada Nacional
El almirante (r) Hernando Wills, presidente de la organización, sostuvo que el retiro masivo de uniformados, quienes realmente controlan las operaciones en el terreno - crédito Armada Nacional

El almirante (r) Hernando Wills, presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de las Fuerzas Militares, afirmó que este tipo de retiros masivos de mandos intermedios puede afectar de manera negativa la capacidad de respuesta de las fuerzas en terreno.

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“No es oportuno el retiro en este momento de una gran cantidad de oficiales y mandos medios, que son quienes realmente controlan las operaciones en el terreno”. Para el oficial retirado, el mantenimiento de los cuadros de mando hasta después de las elecciones es esencial para “garantizar a los colombianos la libertad para ejercer su voto”, advirtió Wills en entrevista con El Tiempo.

Un aumento en las salidas de oficiales plantea señales de politización

En los últimos años, según afirmó Wills, ha habido un crecimiento observable en la frecuencia de salidas de mandos tanto de las Fuerzas Militares como de la Policía Nacional. “Lo que yo observo en los últimos años es que sí ha habido un incremento en la salida de los mandos, y eso de alguna manera puede interpretarse como un intento de politizar las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, lo cual es totalmente negativo para el país”, señaló el almirante retirado.

En su criterio, la autonomía en los procedimientos de selección y ascensos es fundamental para evitar la influencia política en las instituciones armadas y preservar su independencia.

Las salidas reiteradas de cuadros de mando no solo afectan el funcionamiento operativo, sino que, de acuerdo con la prevención expuesta por el Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de las Fuerzas Militares, pueden minar la percepción de neutralidad que históricamente ha respaldado a los organismos de defensa y seguridad colombianos.

El proceso natural de relevo: una garantía de continuidad

Plano cerrado de la mitad inferior del cuerpo de varios militares del Ejército de Colombia formados, vistiendo uniformes de camuflaje, botas negras y sosteniendo fusiles.
Wills considera que hay un intento de politizar la milicia previo a las elecciones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Sobre los mecanismos internos de las Fuerzas Militares para el relevo de personal, Hernando Wills destacó en diálogo con el medio citado el número de oficiales que puede ascender a cada nivel en la jerarquía. En sus palabras: “La estructura de las Fuerzas Militares está diseñada de esa manera. Existe una pirámide que limita el número de oficiales que asciende a cada grado”.

Esta arquitectura institucional prevé, según explicó Wills, que los oficiales que culminan cursos de Estado Mayor o altos estudios militares, y que dejan sus cargos, sean reemplazados por nuevos cuadros, muchas veces con formación y capacidades superiores a quienes relevan. Para el presidente del cuerpo de generales y almirantes en retiro, el proceso debe realizarse siempre dentro del ciclo normal y natural de selección del personal, manteniendo la continuidad y operatividad sin alterar el equilibrio funcional, en especial en coyunturas críticas como la actual.

Varios militares del Ejército de Colombia, de espaldas, con uniformes de camuflaje, de pie en una formación en un campo abierto. No se ven sus caras.
Sobre el proceso convocado por el presidente Petro afirmó que es un método dentro del Ejército para garantizar el ascenso de los soldados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las recientes decisiones de relevo en los mandos medios del Ejército y la Policía Nacional, en el contexto de las tensiones preelectorales y los desafíos en materia de seguridad, configuran un escenario que, conforme a la evaluación de quienes han detentado el mando superior de las instituciones, exige especial prudencia y apego a los procedimientos internos para evitar riesgos en el funcionamiento de la fuerza pública.

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