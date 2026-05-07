Luis Díaz y Luis Javier Suárez lideraron el ranking de fichajes más influyentes de la temporada 2025/26

Luis Díaz y Luis Javier Suárez fueron reconocidos como los fichajes con mayor impacto ofensivo en la temporada 2025/26 - crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS y @sportingcp/Instagram

Luis Díaz y Luis Javier Suárez fueron dos de los fichajes más sonados del mercado europeo en la temporada 2025/26, cada uno por distintos motivos. El primero pasó de ser una de las figuras del Liverpool a ser transferido al Bayern Múnich de Alemania, en medio de informaciones que apuntaron a problemas entre el jugador y el club para alcanzar un acuerdo para una renovación de contrato.

Al llegar al cuadro alemán, Díaz rápidamente se adaptó y formó un tridente de los más temidos de Europa junto a Harry Kane y Michael Oliseh, donde se mostraron imparables hasta las semifinales de la UEFA Champions League donde fueron eliminados por el Paris-Saint Germain.

PUBLICIDAD

Del otro lado, Suárez llegó al Sporting de Lisboa procedente del Almería, y precedido por su destacada actuación en las eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos. México y Canadá 2026, para cubrir la salida de Viktor Gyökeres, con rumbo al Arsenal que ahora es el otro finalista de la Champions League junto al PSG.

El samario tuvo actuaciones destacadas tanto en liga y copa de Portugal, como en la Champions League, llevando a los Leones hasta los cuartos de final donde el propio Arsenal los sacó de la competencia en una serie reñida.

PUBLICIDAD

Las actuaciones de dos de las principales fichas de la selección Colombia de cara a la próxima Copa del Mundo fue reconocida por el portal Transfermarkt, que dio a conocer el pasado lunes 4 de mayo el ranking de los fichajes más influyentes de la temporada 2025/2026 en el Viejo Continente.

Soccer Football - UEFA Champions League - Semi Final - Second Leg - Bayern Munich v Paris St Germain - Allianz Arena, Munich, Germany - May 6, 2026 Bayern Munich's Luis Diaz in action REUTERS/Kai Pfaffenbach

Los dos futbolistas colombianos lideraron la lista gracias a sus resultados destacados en Bayern y Sporting Lisboa, respectivamente, algo que se respaldó desde los números.

PUBLICIDAD

El portal señaló que Díaz, que jugó principalmente como extremo y alternó con regularidad como centro delantero con Kane y Oliseh, disputó 47 partidos y registró 47 participaciones en goles, repartidas entre 26 anotaciones y 21 asistencias.

Por su parte, Suárez —igualmente destacado por su capacidad para ubicarse en el centro o recortarse a los costados para generar espacios en las defensas rivales— finalizó en el segundo puesto tras alcanzar 44 contribuciones en 50 partidos, entre 35 goles y 9 asistencias para el Sporting Lisboa, números que además del resultado en Champions League les permitieron competir en los puestos altos de la Primeira Liga y alcanzar la final de la Copa de Portugal.

PUBLICIDAD

El jugador del Sporting Luis Suarez logra el 4-0 durante el partido de la Liga Portuguesa que han jugado Sporting CP y Vitoria de Guimaraes en Lisboa, Portugal. EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO

Por debajo de ambos colombianos, la clasificación dada a conocer por Transfermarkt ubicó al brasileño João Pedro, que llegó esta temporada al Chelsea procedente del Fluminense, en la tercera posición, con 29 participaciones en goles. El cuarto puesto es para Marcus Rashford del FC Barcelona, que llegó al cuadro culé justamente por el fallido intento de fichar a Luis Díaz. El ex Manchester United tuvo 27 participaciones en goles, las mismas de Marco Asensio en el Fenerbahçe, con la misma cifra.

Martín Arzuaga aseguró que en Colombia no valoran a Luis Díaz

El exdelantero del fútbol colombiano, hoy panelista de ESPN, fue contundente al señalar que al atacante del Bayern Múnich “le han dado garrote” y que muchas de las críticas hacia él podrían estar relacionadas con el regionalismo y sus orígenes humildes.

PUBLICIDAD

“Luis Díaz es un ejemplo de superación. Es una persona a la que le han dado garrote, a la que la han menospreciado acá, la misma prensa lo ha hecho. No sé si será porque es feito, porque viene de un pueblo humilde, muchas veces también aquí algunos dicen que no hay regionalismo, pero yo creo que sí lo hay”, afirmó Arzuaga en entrevista con Gol Caracol.

“Hay que apoyarlo hoy que lo tenemos aspirando a ser uno de los mejores o el mejor jugador del año, pero vea; si estuviera otro sí le harían fuerza. ‘Lucho’ es el mejor extremo izquierdo del momento, le hizo dos goles al Real Madrid, en la ida y vuelta de la Champions. Ojo, que no se los marcó al ‘Deportivo Tapita’. Antes le pedían goles y ahora los viene haciendo y tampoco les gusta. Vamos a ponernos un poco serios con esto”, expresó el exgoleador.

PUBLICIDAD