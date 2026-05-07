Shakira reveló el secreto detrás de su energía imparable en el escenario durante su gira mundial

El entrenador personal de Shakira reveló los secretos de su acondicionamiento físico - crédito Kevin Mazur / Getty Images for Shakira

La cantante Shakira ha revelado la base de su extraordinaria resistencia física en plena gira mundial: una rutina de fuerza meticulosa que incorpora cada día, incluso antes de subir al escenario durante sus conciertos. Este entrenamiento, pensado para maximizar su potencia, control y presencia durante las dos horas de espectáculo, combina ejercicios de activación muscular y movilidad, y es el eje central de una estrategia de preparación física que, según la propia artista, resulta indispensable frente a la alta exigencia de sus presentaciones, según informó el medio ¡HOLA!.

Lejos de confiar únicamente en su instinto o experiencia escénica, Shakira ha compartido que su preparación comienza varias horas antes de cada recital. En ese intervalo, realiza trabajo específico de glúteos, core y movilidad, siendo el hip thrust el ejercicio fundamental de su rutina. La cantante ha explicado en redes sociales: “Hago ejercicio y estiro, como si las dos horas de escenario no fueran suficientes”. Este hábito ha sido clave para mantener la exigencia física que la caracteriza a los 49 años.

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El técnico deportivo Miguel Maestro Villanueva, graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad Europea, detalló en ¡HOLA! que el hip thrust es altamente eficiente porque “coloca al glúteo en una posición muy favorable para producir fuerza, especialmente en la extensión de cadera, que es una de sus funciones principales”. Villanueva destaca que este ejercicio permite aislar el glúteo mayor, trabajar con mayor intensidad y cargar más peso de manera específica, eludiendo la dependencia de otros grupos musculares. Según el entrenador, a diferencia de la sentadilla, el hip thrust resulta “más específico para dar protagonismo al glúteo”.

La investigación científica citada por Villanueva respalda la eficacia del hip thrust: “La investigación muestra que el hip thrust genera una activación muy alta del glúteo”. Sin embargo, puntualiza que “más que hablar de un ejercicio ‘milagroso’, yo hablaría de una buena selección según el objetivo y la persona”. Esta distinción es crucial, especialmente para perfiles como el de Shakira, cuyo rendimiento se apoya en la potencia de cadera y la integridad física durante movimientos coreografiados.

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CIUDAD DE MÉXICO, 01MARZO2026.- La cantante colombiana Shakira ofreció un concierto en el Zócalo capitalino como parte de su último concierto del tour “Las Mujeres ya no lloran World Tour”. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

La artista complementa el hip thrust con otros ejercicios, como el peso muerto y la patada de burro, que requieren especial atención a la técnica. Como advierte Villanueva en ¡HOLA!: “El error más habitual es confundir una bisagra de cadera con tirar de la espalda”, un fallo que desplaza la carga al área lumbar y reduce el rendimiento. Sobre la eficacia de los movimientos, agrega: “Muchas veces menos recorrido, pero mejor controlado, da bastante más resultado. La técnica eficaz no es la más vistosa, sino la que mantiene tensión donde interesa”.

Respecto a la frecuencia de entrenamiento, el especialista recomienda que, para el público general, el trabajo de glúteos se realice entre dos y tres veces por semana, siempre priorizando la buena ejecución y la progresión. Como afirma: “Dos sesiones bien hechas, con progresión, buena técnica y constancia, valen mucho más que cuatro entrenamientos improvisados”. En este sentido, la periodicidad queda supeditada a la calidad y regularidad, más que a la cantidad.

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La estructura ritual de Shakira para el alto rendimiento

Más allá de las cifras de asistencia, el impacto cultural de Shakira en Brasil fue incuestionable - crédito Silvia Izquierdo/Foto AP

La rutina de Shakira no se limita a lo físico. La propia cantante sintetizó en sus redes sociales la magnitud de su compromiso diario: “Salgo como a las dos y media de la mañana… duermo… me levanto y otra vez lo mismo”. Este ciclo de constancia es, según el testimonio de la artista recogido por ¡HOLA!, el pilar de su capacidad para afrontar el esfuerzo escénico sostenido.

El entrenamiento abarca también el fortalecimiento del core, pilar de la estabilidad corporal y protección lumbar, esencial para transferir fuerza durante cada movimiento escénico. La preparación previa a cada concierto incluye, además, sesiones cortas de masaje, ejercicios de voz de unos diez minutos y una breve fase de concentración de unos cinco minutos, integrando dimensiones físicas y mentales.

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El entrenador Miguel Maestro Villanueva atribuye el éxito de este método a la estrategia conocida como habit stacking, que consiste en encadenar distintos hábitos saludables dentro de una misma rutina. Tal como explica a ¡HOLA!: “El habit stacking funciona especialmente bien en personas con poco tiempo porque ayuda a integrar el movimiento dentro de la rutina diaria, en lugar de vivirlo como una tarea más”. Para Shakira, esto implica llegar al estadio, estirar, entrenar, activar la voz, prepararse y concentrarse, repitiendo el proceso cada jornada sin fisuras.

Ese patrón estructurado, según el especialista, es lo que permite a la artista mantener la excelencia física y artística a lo largo de cada gira internacional: “Aprovechar hábitos que ya están consolidados y asociarlos a una pequeña acción física… facilita sostenerlo en el tiempo. En entrenamiento… gana quien puede mantenerlo, no quien empieza más fuerte”, afirmó Villanueva a ¡HOLA!.

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Como resultado, la rutina de fuerza previa a cada concierto constituye la base de la preparación escénica de Shakira, al tiempo que ilustra cómo la disciplina, la técnica y la integración consciente de hábitos pueden sostener el máximo rendimiento profesional en una carrera artística de alta exigencia.