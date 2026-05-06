Enfrentamiento entre fuerza pública y disidencias de las Farc en Morales, Cauca: hay varios militares heridos por ataque con drones

Las tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 7, adscritas a la Brigada 29 del Ejército Nacional, mantienen operaciones en Morales, Cauca, tras un nuevo ataque ejecutado por integrantes de la estructura Jaime Martínez, grupo disidente de las Farc.
Según informó la Tercera División del Ejército Nacional, los agresores emplearon artefactos explosivos lanzados por drones sobre la estación de Policía del casco urbano y la base militar de la localidad.
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De acuerdo con el reporte oficial, cuatro soldados y un suboficial sufrieron heridas por esquirlas producto de las detonaciones. Los militares afectados recibieron atención inmediata de los enfermeros de combate y serán evacuados a centros médicos especializados para continuar con su recuperación.
La institución militar reiteró que mantiene el despliegue operacional en la zona, con el objetivo de restablecer la seguridad y proteger a la población civil en medio de acciones orientadas a contrarrestar este tipo de ataques.
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