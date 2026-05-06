Colombia

Enfrentamiento entre fuerza pública y disidencias de las Farc en Morales, Cauca: hay varios militares heridos por ataque con drones

Integrantes de la estructura Jaime Martínez emplearon drones para para atacar la estación de Policía y la base militar, provocando lesiones a cinco uniformados en medio de la creciente escalada del conflicto en la región

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Los enfrentamientos dejaron la vía Panamericana bloqueada por un par de horas - crédito Ejército Nacional
Tropas del Ejército Nacional refuerzan la seguridad en el casco urbano de Morales, donde la población civil busca resguardo ante el incremento de ataques armado - crédito Ejército Nacional

Las tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 7, adscritas a la Brigada 29 del Ejército Nacional, mantienen operaciones en Morales, Cauca, tras un nuevo ataque ejecutado por integrantes de la estructura Jaime Martínez, grupo disidente de las Farc.

Según informó la Tercera División del Ejército Nacional, los agresores emplearon artefactos explosivos lanzados por drones sobre la estación de Policía del casco urbano y la base militar de la localidad.

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De acuerdo con el reporte oficial, cuatro soldados y un suboficial sufrieron heridas por esquirlas producto de las detonaciones. Los militares afectados recibieron atención inmediata de los enfermeros de combate y serán evacuados a centros médicos especializados para continuar con su recuperación.

La institución militar reiteró que mantiene el despliegue operacional en la zona, con el objetivo de restablecer la seguridad y proteger a la población civil en medio de acciones orientadas a contrarrestar este tipo de ataques.

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Militares del Batallón de Infantería Liviana N.° 7 permanecen en Morales, Cauca, tras el ataque con explosivos lanzados desde drones por disidentes del grupo Jaime Martínez - crédito @Ejercito_Div3 / X
Militares del Batallón de Infantería Liviana N.° 7 permanecen en Morales, Cauca, tras el ataque con explosivos lanzados desde drones por disidentes del grupo Jaime Martínez - crédito @Ejercito_Div3 / X

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