Ana Valencia, cantante del dúo Ana y Jaime, fue operada de urgencia: su familia pidió ayuda

La cantante Ana Valencia, del dúo Ana y Jaime, enfrenta un delicado estado de salud tras una cirugía de emergencia en Caracas, Venezuela - crédito Colprensa

La cantante colombiana Ana Valencia, integrante del dúo musical Ana y Jaime, se encuentra en estado delicado de salud luego de ser intervenida de urgencia en Caracas, Venezuela. La cantante tuvo que ser sometida a una cirugía luego de que se detectara una malformación arteriovenosa cerebral que derivó en una hemorragia y le obligó a pasar por el quirófano en Caracas, Venezuela.

La situación fue revelada por su hija, Mariana Serrano, durante una entrevista concedida a 6AM de Caracol Radio, relatando que la complicación médica ocurrió de manera repentina el pasado viernes 1 de mayo.

PUBLICIDAD

“El viernes eso se rompió y sangró, tuvimos que operarla de emergencia. Esto no es lo mismo que un aneurisma, pero está en terapia intensiva y luchando por su vida. Ha tenido buena respuesta a la cirugía, aún no ha despertado, pero va avanzando pasito a pasito”, afirmó Mariana.

De acuerdo con lo contado por Mariana, la intervención quirúrgica se realizó para detener y drenar el sangrado cerebral que sufrió la artista. Desde entonces, la intérprete continúa internada en una unidad de cuidados intensivos bajo supervisión médica permanente, mientras su evolución sigue siendo lenta y reservada.

PUBLICIDAD

La complejidad del tratamiento también dejó de manifiesto la difícil situación económica de su familia para costear el tratamiento altamente especializado, motivo por el que decidió iniciar una campaña de recolección de fondos para cubrir los gastos médicos.

La familia de Ana Valencia impulsa una campaña de recolección de fondos para costear el tratamiento médico especializado requerido - crédito Colprensa

“La situación es delicada, todavía no puede salir de la terapia intensiva y los montos se van subiendo muchísimo. Vamos a abrir un Go Fund Me, el canal somos mi hermana y yo y estamos a punto de publicarlo”, señaló durante la entrevista.

PUBLICIDAD

Por otra parte, la emisora afirmó que Jaime Valencia ya se movilizó desde Miami a Bogotá para estar al tanto de la evolución de su hermana. Cabe señalar que su última presentación juntos se produjo en 2025, cuando estuvieron durante dos noches en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán con un espectáculo sinfónico en el que reinterpretaron parte de su cancionero, incluyendo sus grandes éxitos.

La historia de Ana y Jaime

El dúo alcanzó fama nacional tras presentarse en Juventud Moderna y grabar su LP 'Diré a mi gente', en el que se incluyen sus temas más reconocidos - crédito Colprensa

El dúo surgió en 1969 y desde entonces —principalmente durante la primera mitad de los 70— se convirtió en referente de la canción social y de protesta en Colombia. Los hermanos fueron pasando de manera paulatina de la imitación a las composiciones propias, despertando el interés de Alfonso Lizarazo, por esos días en Caracol Radio y considerado como uno de los principales impulsores de lo que se conoció entonces como la Nueva Ola, que incluyó en su mayoría cantantes melódicos que en buena medida se moldeaban por lo visto en el célebre programa de la televisión argentina El Club del Clan.

PUBLICIDAD

Gracias a su aparición en el programa Juventud Moderna del propio Lizarazo, Ana y Jaime quedaron en boca de los colombianos, lo que derivó en la grabación de su debut y álbum más recordado Diré a mi gente (1972), inspirado notablemente en los referentes de la canción melódica internacional, pero también en la música protesta en la línea de Víctor Jara o Violeta Parra. De allí se desprendieron temas como Café y petróleo, Dispersos, soy rebelde, A desalambrar y Ricardo Semillas, temas que con el paso de las décadas se consolidaron como himnos generacionales dentro de la música colombiana.

La carrera de Ana y Jaime tuvo un cierre abrupto cuando Ana se radicó en Venezuela, lo que se sumó a su malestar por las pérdidas económicas producto de la mala gestión en sus mejores años. “Fuimos ingenuos y firmábamos cualquier papel. Caímos en manos de gente que nos robó mucho. Nos tocó pagar hoteles, restaurantes, pues nos engañaban con contratos inexistentes. Mucha gente se aprovechó de nosotros y de muchos artistas que por desconocimiento no fueron más cuidadosos con sus contratos. Esa informalidad le hizo mucho daño a la industria y a los artistas”, reconoció Ana Valencia en el libro La causa nacional de Jacobo Celnik.

PUBLICIDAD

Pese a lo anterior, retomaron su actividad en los años 80, volviendo a la popularidad cuando compusieron la canción Décimo grado, para la recordada telenovela del mismo nombre, manteniendo desde entonces una actividad esporádica en la industria musical.