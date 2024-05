Laura Lewin y las claves para “hackear” la educación tradicional

Laura Lewin, autora del libro “Hackeando la educación tradicional” (Agustín Brashich/Ticmas)

En el auditorio de Ticmas asistió Laura Lewin, autora, especialista en educación y oradora TEDx, para hablar sobre su nuevo libro “Hackeando la educación tradicional”. En encuentros anteriores se había hablado de cómo pensar la educación, revolucionar la misma, y ahora se busca cómo hackearla, por lo tanto, durante el encuentro, Lewin compartió su visión sobre la necesidad de transformar la educación y las estrategias para hacerlo.

La diferencia entre entender y aprender

Patricio Zunini, moderador del encuentro, abrió la conversación al preguntarle sobre la necesidad de guías prácticas en la educación, Lewin explicó: “Algo de lo que yo vengo hablando hace mucho tiempo es de la diferencia entre entender y aprender; nosotros aprendemos cuando podemos hacer algo con esa información, cuando la podemos activar, cuando la hacemos nuestra. Entonces me gusta mucho trabajar con este concepto de libro en donde trabajamos con diferentes secciones, tienes una parte de teoría pero tienes algunas historias que inspiran y tienes mucha práctica, tienes la bajada al aula y tienes de repente perlitas de sabiduría y me parece que es lo que tiene que pasar en el aula, trabajar con lo que es el microaprendizaje. Porque la realidad es que ni vos ni yo y mucho menos los alumnos están preparados para escuchar a un docente hablar por 50 minutos”.

“El libro yo decía que es muy práctico pero además es un libro que tiene un montón de secciones, en cada página hay una idea, qué dice la ciencia sobre tal tema, del ADN por ejemplo, qué preguntas nos pueden ayudar. ¿Cómo armas cada capítulo, parece como si fuera una clase?”

“En realidad lo primero que hago cuando escribo un libro es pensar qué secciones me gustaría incorporar, entonces hago por ejemplo un listado de cosas, después hay muchas que quedan fuera, otras que las uso más, pero me gusta que el libro sea dinámico, que sea entretenido, - eso no tiene que ver con que tenga humor-, pero que tengas ganas de leerlo, que no quieras soltarlo. Entonces me gusta trabajar con secciones cortas e incorpora por ejemplo preguntas disruptivas para que uno pueda ver cómo te atraviesa esto que te estoy contando, obviamente muchísimas ideas para el aula, de hecho este tiene más de 500 ideas para el aula y después como decía antes, perlitas de sabiduría, qué dice la ciencia para respaldar un poco todas las propuestas que les hago a los docentes”.

Lewin resaltó la diferencia entre entender y aprender; "nosotros aprendemos cuando podemos hacer algo con esa información" (Agustín Brashich/Ticmas)

¿Por qué hay que hackear la educación tradicional?

Lo que pasa es que todavía vos seguís entrando a muchas aulas en donde se sigue enseñando como se enseñaba hace mucho tiempo atrás, vos todavía tenés docentes que enseñan cómo ellos aprendieron, y eso es enseñar para un mundo que ya no existe. Entonces si bien es verdad que tenemos un montón de colegios más modernos, docentes muy apasionados, todavía seguimos encontrando ese formato de docente que trabaja con la instrucción frontal: pararse delante del pizarrón a hablar, y el problema de hablar es que aprende el que habla; entonces vos entrás a un aula y ves que el docente sabe un montón de su materia, decís como le interesa la materia a este docente, me encanta lo que sabe este docente sobre esta materia, pero la clase termina y vos no sabés si el alumno aprendió, si le gusta ese tema, si le interesó el tema, porque el que habló fue el docente. Entonces si nosotros no activamos el contenido podemos haber entendido pero no aprendemos.

Temas críticos que necesitan cambio

Continuando con la conversación Zunini indagó sobre los temas principales que se deben cambiar en la educación según el libro de Lewin. Ella explicó: “Bueno, este modelo del docente trabajando delante del pizarrón monopolizando el aula, el tema de reestructurar aulas, porque vos no podés trabajar en equipo trabajar de manera colaborativa cuando no podés ni siquiera mirarle a los ojos a un compañero, y en muchos colegios de repente ya trabajan en mesas colaborativas pero siguen trabajando de manera individual, o sea que es prácticamente lo mismo”.

Añadió un tema que le gusta mucho, “la importancia de enseñar oratoria y de manera transversal, me parece que todavía seguimos con alumnos que pasan a exponer un tema y lo hacen para sacárselo de encima, se lo aprenden de memoria y después les hacés dos preguntas y no saben de qué están hablando”. Adicionalmente la oradora resaltó la importancia de los hábitos y técnicas de estudio, “muchas veces suponemos que los chicos saben estudiar e increíblemente no desarrollaron ni hábitos de estudio ni trabajan con técnicas de estudio”.

La interacción con el mundo real y la tecnología

Zunini mencionó cómo la escuela ha perdido la separación con el mundo y el impacto de las redes sociales y dispositivos en el aula. Lewin comentó: “Hace mucho tiempo atrás lo que pasaba en el aula era interesante, lo que contaba el docente era interesante, ahora con el acceso irrestricto a la tecnología que tenemos es mucho más interesante lo que pasa fuera del aula que lo que pasa dentro, entonces cómo hace un docente para captar la atención de esos alumnos. Creo que ahí es donde tenemos que volver a la aventura del saber. Tristemente, el sistema educativo sigue de alguna manera enfatizando más el tema de las calificaciones que el aprender; los chicos van al colegio a aprobar, los padres quieren que aprueben, los docentes quieren que aprueben. ¿Dónde quedó el aprender? Entonces creo que el hackeo más grande tiene que ver con eso, con volver a la aventura de saber, que los chicos vayan a la escuela porque aprender es interesante”.

“Cuando vos logras en el aula involucrar a tus alumnos emocionalmente, no se lo olvidan nunca más en la vida” señaló Lewin en su charla (Captura de pantalla)

Revolución del paisaje del aula

Posteriormente, Zunini señaló una frase célebre de Lewin: “Las sillas no son para sentarse”, y preguntó cómo se puede revolucionar el paisaje del aula. Lewin explicó: La idea de las sillas no son para sentarse es que son para pensar. Yo siempre digo que el aprendizaje no es un deporte para espectadores; no podemos tener alumnos sentados, pasivos, anestesiados, adormecidos, tenemos que activar esos sentidos. Me gusta pensar en un aula que esté estructurada diferente, con diferentes rincones para que pasen diferentes cosas en diferentes momentos porque los chicos aprenden a ritmos diferentes. Trabajar con una propuesta pedagógica que realmente sea interesante y volver a la cultura del pensamiento. El docente debe enfocarse en preguntas que hagan pensar a los chicos, trabajar con habilidades cognitivas, reflexionar, justificar, fundamentar, que el docente termine haciendo buenas preguntas.

Muchas veces los estudiantes frente a un desafío te piden la respuesta o la solución. Hay un trabajo con el umbral de frustración en los estudiantes, que hoy es muy bajo. Por un lado estamos nosotros como docentes o los adultos que tienen que estar al frente del aula que tienen que cambiar, pero ¿cómo hacemos para que cambien ellos?

Creo que justamente a partir de propuestas que sean interesantes, una propuesta pedagógica que sea interesante y trabajar habilidades como la resiliencia. Cuando al alumno le parece interesante lo que pasa en el aula se va a involucrar cognitiva y emocionalmente. Lo que queremos no es que vaya a la escuela a jugar a ser alumno sino que realmente pueda capitalizar lo que pasa. Y lo que pasa no es únicamente el contenido del docente, es la interacción con los compañeros, es enseñarle a hacerse de amigos, es enseñarle a manejar la frustración.

¿Qué hacen bien los maestros hoy dentro de la educación tradicional o de la educación más moderna?

Una de las cosas más importantes que hacen los docentes tiene que ver con el vínculo con los alumnos. El docente es un dador de energía y hay muchos docentes que son maravillosos en ese sentido en lo que es el contagio de entusiasmo. No hay que implosionar todo, hay cosas que realmente se hacen bien y eso hay que sostenerlo, pero hay cosas que tal vez no están tan bien y ahí hay una pregunta muy fuerte que tienen que hacerse los docentes y es: ¿Qué funciona y qué no funciona?

Ante esto, Zunini preguntó cómo un maestro puede saber si algo no está funcionando. Lewin explicó: Que un alumno me mire no me garantiza que realmente esté involucrado. Tengo que ver si hace preguntas, si pide ayuda, si muestra curiosidad. La cara del alumno te dice si está involucrado o no. Incorporar tickets de salida, ejercicios muy cortos de 2 minutos para chequear si aprendieron. Aprender a clavar los frenos en el aula, hacer una parada técnica, alguna pregunta metacognitiva, para asegurarse de que los alumnos te están siguiendo.

La importancia de las frases y talleres involucrativos

El moderador destacó las frases memorables de Lewin y preguntó cómo se le ocurren. Lewin comentó: Hace muchos años atrás, estaba dictando un curso de gestión educativa y cuando terminé el curso me regalaron una caja pintada a mano con todas mis frases. Me gustan mucho las frases porque también ayudan a los docentes a recordar, por ejemplo: sin vínculo no hay aprendizaje, sin relación no hay resultados, el aprendizaje no es un deporte para espectadores, las sillas no son para sentarse, son para pensar. Se me ocurren y cuando me gusta una la meto en todos lados.

Enfatizando que estas frases tienen un concepto detrás, como por ejemplo, la emoción es el pegamento de la memoria. “Cuando vos logras en el aula involucrar a tus alumnos emocionalmente, no se lo olvidan nunca más en la vida”.

Sobre sus talleres, Lewin dijo: Mis talleres son una locura, creo que ese es uno de los secretos de cómo involucras a tus alumnos, yo amo dictar talleres y creo que el entusiasmo es absolutamente contagioso. Empiezo siempre con música. Cuando yo me energizo, puedo energizarte a vos. Me gusta darles muchas ideas que sean prácticas para que llegue el aterrizaje, porque el problema de los talleres muchas veces es que puede ser espectacular e interesante, pero si no llega al aula, no sirve para nada”

"Imposible seguir enseñándoles a estos chicos con la cabeza del pasado" puntualizó Lewin (Agustín Brashich/Ticmas)

¿Qué aprendimos de la pandemia en esta idea de hackear la educación?”

Me gusta mucho el concepto de aula invertida, muchos docentes se dieron cuenta que si vas a dictar una clase por Zoom tienes que trabajar el concepto de clase invertida. Te doy primero el contenido a través de un video, un tutorial, un material para adentrarte en ese material y después volver y en el Zoom activamos ese contenido. La tecnología es tanto una bendición como una desgracia porque bien utilizada es maravillosa; automatiza el contenido, personaliza la educación, pero si no se tiene un buen vínculo con los alumnos y estos no utilizan la tecnología adecuadamente, se convierte en un instrumento que te interrumpe, te distrae.

Al final de la charla, Zunini le solicitó a la especialista en educación un consejo práctico para los docentes. Al respecto, Lewin recomendó: “Me gusta mucho la idea de los tickets de entrada; empezar la clase chequeando qué se acuerdan los estudiantes de la clase anterior, decirles escriban en una columna todo lo que se acuerdan de la clase anterior, luego busquen amigos para que les digan qué se acuerdan ellos y lo incorporan en una segunda columna. Poner música mientras tanto, porque la música genera emociones y clima en el aula. Este tipo de actividades ayuda a consolidar la información y activa funciones cognitivas.

Me parece muy bien, tenemos música, tenemos tickets, pero mi hora dura 40 minutos, ¿Cómo hago para meter toda la currícula?

Ese el problema más grande que tienes en la educación, que muchos docentes intentan correr para cubrir con el programa y nadie aprende nada, entonces cuando empezamos a trabajar con un buen ticket de entrada, que son 5 minutos, con un buen ticket de salida, cuando trabajamos con el microaprendizaje, que es contenido formativo cortito, para activar el contenido, vas a lograr mejores aprendizajes; por eso necesitamos un cambio de paradigma, imposible seguir enseñándoles a estos chicos con la cabeza del pasado.

En conclusión Laura Lewin ofreció una visión clara y práctica sobre cómo hackear la educación tradicional, enfatizando la necesidad de involucrar cognitiva y emocionalmente a los estudiantes, replantear la estructura del aula y utilizar la tecnología de manera efectiva. Con propuestas concretas y un enfoque dinámico, su nuevo libro promete ser una guía esencial para todos los educadores que buscan revolucionar sus métodos de enseñanza.