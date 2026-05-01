Colombia

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

El tráfico de cocaína líquida, utilizado para evadir escáneres, y el empleo de veleros y otros medios alternativos de transporte se han incrementado como parte de las nuevas estrategias adoptadas por las redes de narcotráfico para enviar cargamentos millonarios a Norteamérica y Europa

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Colombia sigue siendo la mayor productora de cocaína a nivel mundial - créditos Armada Nacional | Ejército | archivo Colprensa
Colombia sigue siendo la mayor productora de cocaína a nivel mundial - créditos Armada Nacional | Ejército | archivo Colprensa

El tráfico internacional de cocaína continúa transformándose, adaptándose a nuevas estrategias de interdicción y a la velocidad de la cooperación internacional antidrogas. Sin embargo, Colombia sigue siendo uno de los países con el panorama más complejo en la región.

Esto se mencionó en un informe especial que publicó el portal especializado InSight Crime sobre las incautaciones de cocaína en 2025, y dejó un paisaje con varias conclusiones que podrían ser la punta de lanza para que los gobiernos del continente americano enfilen sus esfuerzos en seguir impactando las finanzas de las organizaciones criminales y armadas que obtienen parte de sus ingresos a través del narcotráfico.

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Mientras Estados Unidos revive estrategias tradicionales de la guerra contra las drogas, las redes criminales innovan en sus métodos y expanden sus rutas, haciendo que el mercado global sea cada vez más sofisticado y difícil de controlar.

Un mercado global de drogas en movimiento: Colombia y su incautación récord

Durante el 2025, cerca de la mitad de los países de América Latina y el Caribe aumentaron sus incautaciones de cocaína, mientras que la otra mitad registró caídas, reflejando el ajuste de rutas y estrategias de los traficantes en respuesta a las operaciones internacionales.

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El tráfico de cocaína líquida para evadir escáneres y el uso de veleros y otros medios alternativos de transporte se han vuelto cada vez más comunes, ampliando la geografía del comercio ilegal.

En el caso concreto de Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, el 2025 registró un año sin precedentes en materia de incautaciones.

Las autoridades decomisaron 445,9 toneladas de la droga, un aumento del 59,4% respecto a las 279,7 toneladas de 2024. Además, el país colaboró en la incautación internacional de otras 633 toneladas.

Entre los decomisos más destacados estuvo el hallazgo de 14 toneladas ocultas en un contenedor en el puerto de Buenaventura, la mayor incautación individual de la década.

El año también estuvo marcado por la utilización de tecnologías innovadoras por parte de los traficantes.

En julio de 2025 la policía interceptó un narcosubmarino operado de forma remota frente a la costa norte, que aunque no llevaba droga en ese momento, se cree que estaba siendo probado para futuros envíos.

A pesar de estos esfuerzos, Estados Unidos incluyó a Colombia en su lista de países que no cooperan en la lucha antidrogas, aunque la asistencia antinarcóticos estadounidense sigue llegando.

Perú: erradicación e incertidumbre

En Perú, el Ministerio del Interior reportó la destrucción de 55,6 toneladas de drogas, de las cuales el 70% correspondía a cocaína o sustancias similares, aunque la falta de transparencia en los datos oficiales obliga a ser cautos con las cifras.

El país intensificó la erradicación de cultivos, destruyendo 34.200 hectáreas en 2025, frente a 26.500 en el año anterior, especialmente en regiones amazónicas como Ucayali, Huánuco y Loreto, destacó el mismo portal especializado.

Sin embargo, la violencia en territorios indígenas y la expansión de bandas ecuatorianas complican la respuesta estatal, debilitada por la inestabilidad política y la corrupción.

Bolivia: descenso de incautaciones y renovada cooperación

Bolivia incautó 17,1 toneladas de cocaína en 2025, una caída del 62,7% respecto a las 45,9 toneladas de 2024, año en el que se había registrado la mayor incautación de la historia local.

Las cifras de 2025 se alinean más con promedios recientes, tras corregirse el sobreestimado de años previos.

Las autoridades bolivianas también intensificaron la destrucción de pistas clandestinas y laboratorios. Aunque el país fue descertificado por Estados Unidos por no cooperar en la lucha antidrogas, el gobierno de Rodrigo Paz renovó la relación con la DEA, rota desde 2008.

Ecuador: menos incautaciones en tierra, más en el mar

Ecuador decomisó 75,9 toneladas de cocaína en su territorio, una disminución respecto a las 157,7 toneladas de 2024, pero las incautaciones en alta mar y a nivel internacional crecieron hasta 124 toneladas.

El país sigue siendo un punto clave de tránsito para la cocaína destinada a mercados globales, y la cooperación con Estados Unidos se fortaleció, como lo demuestra la incautación de 10 toneladas en aguas internacionales en octubre.

Los costos para los pescadores que transportan droga han aumentado, reflejando el mayor riesgo y presión de la interdicción.

Venezuela: récord en incautaciones y cambio de rutas

El gobierno de transición venezolano reportó 42,6 toneladas de cocaína incautadas en 2025, con un pico de 15,4 toneladas en una sola operación en el estado Zulia, frontera con Colombia.

Sin embargo, la limitada transparencia vuelve necesario interpretar con cautela los datos oficiales.

La presión sobre rutas tradicionales ha empujado a los traficantes a buscar alternativas, mientras bandas venezolanas ganan terreno ante la reducción de la influencia del Cartel de Sinaloa.

as operaciones estadounidenses en el Caribe parecen haber desplazado temporalmente los flujos de droga y afectado actividades legales como la pesca.

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