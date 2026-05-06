Lidio García le puso un ‘tatequieto’ a Petro por temas de ausentismo: “Órdenes no recibimos de parte de Presidencia de la República”

El presidente del Senado, Lidio García, insistió en que Gustavo Petro no tiene potestad en las decisiones del Congreso - crédito @SenadoGovCo/X - Presidencia

El pulso entre el Legislativo y el Ejecutivo volvió a tomar fuerza tras las declaraciones del presidente del Senado, Lidio García, que marcó una evidente distancia frente a las solicitudes del presidente Gustavo Petro relacionadas con el ausentismo en el Congreso y la falta de quórum en las discusiones de proyectos clave.

El jefe de la corporación legislativa reiteró que el Congreso no actúa bajo instrucciones del Gobierno nacional.

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La discusión se intensificó luego de que el mandatario insistiera en que se revise el cumplimiento de la asistencia de los congresistas, al advertir que la ausencia de legisladores afecta el trámite de iniciativas que considera centrales para su administración, cuando faltan menos de cuatro meses para el cierre de su periodo presidencial.

Gustavo Petro advirtió que la falta de quórum en el Congreso afecta el trámite de proyectos considerados prioritarios para su administración - crédito Andrea Puentes/Presidencia

En respuesta a esa solicitud, el ministro del Interior, Armando Benedetti, envió una comunicación fromal al presidente del Senado, Lidio García, y al presidente de la Cámara, Julián López, con el pedido de aplicar sanciones a los congresistas que no asistan a las sesiones; el documento abrió un nuevo episodio de tensiones entre ambas ramas del poder público.

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Lidio García advirtió que el Legislativo no iba a obedecer a las órdenes de Gustavo Petro

Desde el Capitolio Nacional, Lidio García fijó su posición ante periodistas y dejó clara su postura sobre el alcance de las peticiones provenientes del Ejecutivo: “A ver, lo único que yo he hecho es un llamado a que el Twitter que puso el presidente, pues no me parece. Nosotros somos una de las tres ramas del poder con total independencia y autonomía".

“Pues él manda en lo suyo y acá mandamos nosotros en lo nuestro; y si tienen la necesidad de conocer quiénes asisten y quién no asiste, pues que presenten un derecho de petición o un recurso a la Secretaría General y se le responde sin ningún tipo de problema. Pero órdenes no recibimos de parte de Presidencia de la República”, señaló Lidio García frente a las cámaras.

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Lidio García marcó una posición firme frente a las solicitudes del Gobierno relacionadas con el control de la asistencia legislativa - crédito @SenadoGovCo/X

El pronunciamiento del presidente del Senado giró sobre la idea de autonomía institucional y separación de poderes. El senador del Partido Liberal insistió en que el Ejecutivo no define el funcionamiento interno del Congreso ni las decisiones administrativas relacionadas con el registro de asistencia.

En sus declaraciones también precisó el procedimiento que, a su juicio, deben seguir quienes busquen información sobre la asistencia de los legisladores: “Tienen que pedirlo formalmente como lo puedes pedir tú como periodista o como un ciudadano normal. Pero lo que estoy hablando es que los mensajes de dar órdenes aquí no son recibidos de ninguna forma”.

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“Por lo menos mientras yo esté de presidente, aquí no acatamos órdenes, sino que podemos tener sugerencias, solicitudes respetuosas, pero esto es una rama del poder, la cual, pues, tiene total independencia y autonomía”, insisitó Lidio García frente a las preguntas de los periodistas.

Lidio García respondió ante medios de comunicación y cuestionó el alcance de los pronunciamientos del Ejecutivo en el Congreso - crédito Camila Díaz/Colprensa

Desde el Ejecutivo pidieron medidas contra los legisladores por ausentismo

El ministro del Interior, Armando Benedetti, presentó un oficio ante las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes con una petición concreta: aplicar el reglamento vigente para sancionar a quienes no asisten de forma reiterada.

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La iniciativa surgió tras el llamado del presidente Gustavo Petro, que pidió reportar al Consejo de Estado las faltas de algunos legisladores. La respuesta del Ejecutivo tomó forma en un documento oficial que pone el foco en la disciplina parlamentaria y en el cumplimiento de las funciones asignadas.

La comunicación, dirigida a los presidentes del Senado y la Cámara advierte sobre el impacto de las ausencias en el trámite legislativo. El Ministerio del Interior sostiene que las faltas reiteradas afectan el funcionamiento del Congreso y frenan el avance de proyectos clave.

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Entre las medidas solicitadas se encuentran el reporte de inasistencias al Consejo de Estado, descuentos salariales y traslado de casos a comisiones de ética - crédito @AABenedetti/X

Entre las medidas que propone el oficio aparece el reporte de los casos al Consejo de Estado, la aplicación de descuentos salariales y la remisión de la información a las comisiones de ética. La intención apunta a que las sanciones no queden en advertencias y que tengan efectos concretos.

El texto recuerda lo establecido en la Constitución sobre la pérdida de investidura. Allí se señala: “Los congresistas perderán su investidura (…) por la inasistencia, en un mismo período de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura”.

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