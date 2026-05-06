Colombia

Tensión en ‘La casa de los famosos’: Mariana Zapata enfrentó a Violeta Bergonzi por comentarios durante su visita

La ganadora de ‘MasterChef Celebrity’ terminó llorando tras una discusión con Zapata, quien le reclamó por sus comentarios y el malestar que generaron en la casa

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El paso de Violeta Bergonzi por La casa de los famosos generó malestar y desencadenó un cruce con Mariana Zapata - crédito cortesía Canal RCN
El paso de Violeta Bergonzi por La casa de los famosos generó malestar y desencadenó un cruce con Mariana Zapata - crédito cortesía Canal RCN

Durante la recta final de La casa de los famosos Colombia, la visita VIP de Violeta Bergonzi —presentadora y ganadora de Masterchef Celebrity 2025— generó tensiones inesperadas entre los participantes, especialmente con Mariana Zapata.

La presentadora caleña llegó al programa con una actitud relajada y bromista, pero sus comentarios no fueron bien recibidos por todos.

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La situación se complicó cuando Violeta, al prepararse para una clase de baile, pidió prestados unos tenis porque no había llevado los suyos. Mariana se los facilitó y, en tono de broma, Violeta los olió y comentó que “tenía pecueca”. Este comentario, aunque fue entendido como una broma por la mayoría, no le cayó bien a Mariana. Alejandro Estrada también se sumó al momento, y Violeta le dijo: “Ya llegó tarde a oler esa pecueca”, a lo que él respondió que “nunca era tarde”. Más adelante, Violeta agregó: “No has visto cómo se miran, paila bebé ahí no hay nada que hacer, la última vez que a mí me miraron así me preñaron a los tres meses”, mientras Mariana reía.

Un comentario en tono de broma sobre los tenis de Mariana Zapata desató el malestar y llevó a un cruce de palabras entre ambas, mientras otros concursantes tomaron la situación con humor - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/ Instagram
Un comentario en tono de broma sobre los tenis de Mariana Zapata desató el malestar y llevó a un cruce de palabras entre ambas, mientras otros concursantes tomaron la situación con humor - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/ Instagram

Sin embargo, tras varios comentarios sarcásticos a lo largo del día, Mariana no pudo ocultar su molestia y, en la habitación de Calma, confrontó a Violeta: “Porque nos la montaste, bacano por ti. Y con lo de los zapatos también me parece muy fuerte. No solo lo pensé yo, lo piensa Valentino, Alejandro, Campanita”. Mariana explicó que, aunque algunos lo tomaron como broma, para ella el comentario tuvo repercusiones: “Sabes la repercusión de un comentario así, lo que puede causar, sarcasmo o no, chiste o no, pero lo hiciste, eso me pasa por lambona porque me vine a buscarte unos zapatos porque no tenías para que tú después dijeras eso”.

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Violeta intentó aclarar la situación diciendo: “¿Crees que si hubieran tenido un olor extraño yo me los pongo?” y añadió: “Yo podría comer aquí. Me lo pongo en la nariz sin miedo, huele muy rico”. Sobre los comentarios hacia Juanda Caribe, Violeta explicó: “Yo no estaba tirando pullas, yo se las estaba montando que es muy distinto”, y destacó que, pese al malentendido, consideraba que Mariana fue una de las personas que mejor la atendió en la casa.

La introducción de la ruleta como método de nominación dejó al descubierto las verdaderas relaciones entre los integrantes, evidenciando divisiones y afinidades - crédito Cortesia Canal RCN
La introducción de la ruleta como método de nominación dejó al descubierto las verdaderas relaciones entre los integrantes, evidenciando divisiones y afinidades - crédito Cortesia Canal RCN

Mariana, por su parte, preguntó a Juanda Caribe: “¿Tú te sentiste cómodo con los comentarios que ella tiró de nosotros todo el día? Porque a mí no, a mí me incomodó y no me los estaba tirando a mí, pero obvio es conmigo y a mí eso no me hizo sentir cómoda”.

El incidente afectó a Violeta, quien durante la transmisión en vivo con Carla Giraldo y Marcelo Cezán no pudo contener las lágrimas: “Estoy bien triste, no quiero chillar. Yo no quiero hacerlos sentir mal, me tocaba venir a mandarlos con una campanita, a dar órdenes, yo quería que se parcharan y volver las situaciones que quizás puedan sentirse un poco serias, meterle la pulla y ser cansona sin ser morronguita al momento de echar las pullas, pero algunos o todos lo tomaron por otro lado, yo ya ni sé”. Concluyó diciendo: “Vine por lana y salí trasquilada”.

A pesar del malentendido, Violeta decidió otorgar 200 puntos a Alejandro Estrada y 100 a Mariana Zapata, reconociendo la buena disposición y el gesto de Mariana al prestarle los zapatos: “Los 200 puntos se los quiero dar a Alejo, se esforzó bastante en la cocina, si vamos a hablar del servicio estuvo bastante entregado, no solo para mí sino para sus compañeros. Los otros 100 puntos se los voy a dar a Mariana, me pareció bonito el detalle de prestarme sus zapatos, desde el humor que me caracteriza y que de pronto muchos no entienden, la estaba molestando que tenía pecueca, pero quiero que sepan que huele a flores silvestre del bosque, huele rico de pies a cabeza”.

A pesar del malentendido, Violeta Bergonzi reconoció la actitud de Alejandro Estrada y Mariana Zapata, otorgándoles puntos en el reality - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram
A pesar del malentendido, Violeta Bergonzi reconoció la actitud de Alejandro Estrada y Mariana Zapata, otorgándoles puntos en el reality - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram

El momento de tensión deja varias reacciones en redes sociales de internautas que comentaron: “Violeta tenía una sola misión y la hizo perfecta 😂👏“, ”Mariana botó el chupo 😂“, ”Calabozo para Mariana . Por falta de respet", “Mentan a Violeta a la casa, eso sí es reality 😱“, ”Violeta cumplió su misión".

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