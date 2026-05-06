¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos a la crónica del partido entre Bayern Múnich y Heidenheim por la fecha 32 de la Bundesliga.

De esta forma, el equipo dirigido por el español Mikel Arteta volverá a jugar una final europea tras 20 años de ausencia. La última vez que la disputó fue el 17 de mayo de 2006 en el Stade de France de París, cuando en aquella oportunidad cayó por 2-1 ante el FC Barcelona de España con los goles de Samuel Eto’o y de Juliano Belletti, pese al gol inicial de Sol Campbel..

El 5 de mayo de 2026, Arsenal de Inglaterra clasificó a la final de la UEFA Champions League tras derrotar por 1-0 al Atlético de Madrid de España con el gol del atacante inglés Bukayo Saka al 44 de partido.

Primer finalista listo: Arsenal de Inglaterra volverá a disputar el partido decisivo de la Champions League después de 20 años

11:48 hs

Luis Díaz sueña con volver a jugar la final de Europa

Luis Diaz siendo marcado por el defensor brasileño Marquinhos-crédito Stephanie Lecocq/REUTERS

El partido se jugará el 6 de mayo de 2026 en el estadio Allianz Arena, de Múnich, a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de ESPN y de la aplicación de Disney Plus Premium.

El árbitro del partido será el portugués João Pinheiro, y en el VAR estará el italiano Marco Di Bello.

El árbitro del partido será el portugués João Pinheiro, y en el VAR estará el italiano Marco Di Bello.

Con la sorpresa de los goles del georgiano Budu Zivzivadze al minuto 22 y del turco Eren Sami Dinkçi al 31 de partido para los visitantes. En Bayern Múnich, un golazo de Leon Goretzka al 44 de partido, metió al equipo de Vincent Kompany en el partido.

Para la segunda mitad, el volante alemán Goretzka y que jugará su última temporada con el Bayern Múnich, empató el encuentro de cabeza al 57 del segundo tiempo, pero el cuadro visitante volvería a estar en ventaja tras el golazo de media distancia de Budu Zivzivadze al 76, y anotando doblete en su cuenta personal.

Finalmente, tras la insistencia en el ataque de Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise que entraron en el segundo tiempo, un remate de media distancia del francés Olise al 90+10, y que pegó en la espalda del portero Diant Ramaj, le dio el empate a los locales.

El París Saint Germain por su parte, el 2 de mayo de 2026. empató a dos goles frente al Lorient en el Parque de los Príncipes con un equipo totalmente alternativo.

El gol inicial para PSG fue de Ibrahim Mbaye al 6 de partido, pero Pablo Pagis empató al 12 para Lorient.