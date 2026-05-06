El megaconcierto de Shakira en Copacabana desató una revolución digital con 33 millones de menciones

Más allá de las cifras de asistencia, el impacto cultural de Shakira en Brasil fue incuestionable - crédito Silvia Izquierdo/Foto AP

El concierto de Shakira en la playa de Copacabana generó un impacto digital y social que redefine los alcances del espectáculo en Brasil. Un estudio de Ativaweb DataLab registró más de 33 millones de menciones en redes sociales entre el 29 de abril y el 3 de mayo, posicionando el evento como uno de los fenómenos culturales y digitales más abarcadores surgidos en el país, según informó el medio Veja.

El análisis abarcó las plataformas Facebook, Instagram, X y TikTok, con técnicas avanzadas de interpretación algorítmica para mapear la participación en tiempo real.

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La investigación identificó un patrón inédito de conversación digital en el que coincidieron marcas, creadores de contenido y usuarios ordinarios en torno a la figura de Shakira y su presentación en Río de Janeiro.

- crédito Kevin Mazur / Getty Images for Shakira

Según el informe citado por Veja, este comportamiento estableció “una nueva dinámica en el marketing en Brasil, donde el impacto radica no solo en la presencia, sino en la capacidad de generar sentido de pertenencia, participación orgánica y circulación cultural dentro de los algoritmos”.

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La repercusión se manifestó también en la esfera social, ya que una reconocida empresa brasileña especializada en inteligencia de datos, encuestó a 19.000 personas en puntos estratégicos de la ciudad, como el aeropuerto, la terminal de autobuses y el metro.

El 53,7% de los encuestados identificó la selección de la artista como el mayor acierto, mientras que el 30,7% destacó efectos positivos en la economía y el turismo local.

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La estadística precisa que la curaduría fue el principal factor positivo señalado, superando ampliamente a otros aspectos del evento.

El fenómeno digital y su correlato social redefine el marketing de eventos en Brasil

La alcaldía de Río de Janeiro estimó que el evento generó una inyección económica de USD 160 millones para la ciudad - crédito Kevin Mazur / Getty Images for Shakira

La dimensión de la interacción en redes sociales fue descrita por Veja como “un nuevo fenómeno”.

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El comportamiento del público, según cifras presentadas por el medio brasileño ofrece indicios sobre nuevos perfiles de consumo en torno a grandes espectáculos.

La audiencia optó mayoritariamente por hoteles tradicionales para su estancia en la ciudad (36%), seguidos de alojamientos a través de plataformas digitales (25%) y, en menor medida, por la hospitalidad de amigos o familiares (18%).

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El estudio documentó que el impacto económico trascendió el consumo en el propio evento, extendiéndose a la actividad turística de la metrópoli.

La colombiana también arrasó en Spotify

El efecto inmediato del espectáculo de Shakira en Copacabana se reflejó en las cifras globales de Spotify, con un alza del 23% en los streams en solo un día y un total que superó las 24,6 millones de reproducciones.

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Países alejados de la base habitual de la artista, como Suecia y Finlandia, también registraron aumentos notables en la escucha de su música.

Shakira triunfó en Spotify en 2026 tras el anuncio de su presentación en Copacabana - crédito @Shakira/Instagram

El dato más llamativo provino de Brasil, donde el consumo de las canciones experimentó un crecimiento del 275% en apenas 24 horas. En ese lapso, se contabilizaron cerca de cinco millones de reproducciones y se sumaron más de 789 mil oyentes únicos en suelo brasileño.

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El impacto de la presentación de Shakira en Copacabana se tradujo en un incremento significativo del interés por su música en Spotify. En un solo día, la plataforma registró millones de reproducciones adicionales y un repunte en la audiencia en mercados no hispanohablantes, lo que demuestra la amplitud de su alcance tras el evento.

El efecto arrastre de un concierto de tal envergadura se tradujo en picos de popularidad para varias canciones del repertorio de la artista. A nivel global, temas como Did It Again (feat. Kid Cudi) experimentaron un crecimiento del 442%, Gypsy creció un 240%, y Pies Descalzos, Sueños Blancos subió un 238% en escuchas.

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Así las cosas, la colombiana sigue posicionándose como una de las favoritas a la par de artistas como Lady Gaga, Beyoncé e incluso, la propia Madonna.