Colombia

El megaconcierto de Shakira en Copacabana desató una revolución digital con 33 millones de menciones

Más allá de la música, la intérprete colombiana generó una ola de participación digital que sorprendió a expertos y marcó nuevas tendencias en la promoción y consumo de espectáculos en el país

Guardar
Google icon
Más allá de las cifras de asistencia, el impacto cultural de Shakira en Brasil fue incuestionable - crédito Silvia Izquierdo/Foto AP
Más allá de las cifras de asistencia, el impacto cultural de Shakira en Brasil fue incuestionable - crédito Silvia Izquierdo/Foto AP

El concierto de Shakira en la playa de Copacabana generó un impacto digital y social que redefine los alcances del espectáculo en Brasil. Un estudio de Ativaweb DataLab registró más de 33 millones de menciones en redes sociales entre el 29 de abril y el 3 de mayo, posicionando el evento como uno de los fenómenos culturales y digitales más abarcadores surgidos en el país, según informó el medio Veja.

El análisis abarcó las plataformas Facebook, Instagram, X y TikTok, con técnicas avanzadas de interpretación algorítmica para mapear la participación en tiempo real.

PUBLICIDAD

La investigación identificó un patrón inédito de conversación digital en el que coincidieron marcas, creadores de contenido y usuarios ordinarios en torno a la figura de Shakira y su presentación en Río de Janeiro.

- crédito Kevin Mazur / Getty Images for Shakira
- crédito Kevin Mazur / Getty Images for Shakira

Según el informe citado por Veja, este comportamiento estableció “una nueva dinámica en el marketing en Brasil, donde el impacto radica no solo en la presencia, sino en la capacidad de generar sentido de pertenencia, participación orgánica y circulación cultural dentro de los algoritmos”.

PUBLICIDAD

La repercusión se manifestó también en la esfera social, ya que una reconocida empresa brasileña especializada en inteligencia de datos, encuestó a 19.000 personas en puntos estratégicos de la ciudad, como el aeropuerto, la terminal de autobuses y el metro.

El 53,7% de los encuestados identificó la selección de la artista como el mayor acierto, mientras que el 30,7% destacó efectos positivos en la economía y el turismo local.

La estadística precisa que la curaduría fue el principal factor positivo señalado, superando ampliamente a otros aspectos del evento.

El fenómeno digital y su correlato social redefine el marketing de eventos en Brasil

La alcaldía de Río de Janeiro estimó que el evento generó una inyección económica de USD 160 millones para la ciudad - crédito Kevin Mazur / Getty Images for Shakira
La alcaldía de Río de Janeiro estimó que el evento generó una inyección económica de USD 160 millones para la ciudad - crédito Kevin Mazur / Getty Images for Shakira

La dimensión de la interacción en redes sociales fue descrita por Veja como “un nuevo fenómeno”.

El comportamiento del público, según cifras presentadas por el medio brasileño ofrece indicios sobre nuevos perfiles de consumo en torno a grandes espectáculos.

La audiencia optó mayoritariamente por hoteles tradicionales para su estancia en la ciudad (36%), seguidos de alojamientos a través de plataformas digitales (25%) y, en menor medida, por la hospitalidad de amigos o familiares (18%).

El estudio documentó que el impacto económico trascendió el consumo en el propio evento, extendiéndose a la actividad turística de la metrópoli.

La colombiana también arrasó en Spotify

El efecto inmediato del espectáculo de Shakira en Copacabana se reflejó en las cifras globales de Spotify, con un alza del 23% en los streams en solo un día y un total que superó las 24,6 millones de reproducciones.

Países alejados de la base habitual de la artista, como Suecia y Finlandia, también registraron aumentos notables en la escucha de su música.

La cantante Shakira fue una de las más escuchadas en Spotify a nivel mundial en 2023 - crédito @Shakira/Instagram
Shakira triunfó en Spotify en 2026 tras el anuncio de su presentación en Copacabana - crédito @Shakira/Instagram

El dato más llamativo provino de Brasil, donde el consumo de las canciones experimentó un crecimiento del 275% en apenas 24 horas. En ese lapso, se contabilizaron cerca de cinco millones de reproducciones y se sumaron más de 789 mil oyentes únicos en suelo brasileño.

El impacto de la presentación de Shakira en Copacabana se tradujo en un incremento significativo del interés por su música en Spotify. En un solo día, la plataforma registró millones de reproducciones adicionales y un repunte en la audiencia en mercados no hispanohablantes, lo que demuestra la amplitud de su alcance tras el evento.

El efecto arrastre de un concierto de tal envergadura se tradujo en picos de popularidad para varias canciones del repertorio de la artista. A nivel global, temas como Did It Again (feat. Kid Cudi) experimentaron un crecimiento del 442%, Gypsy creció un 240%, y Pies Descalzos, Sueños Blancos subió un 238% en escuchas.

Así las cosas, la colombiana sigue posicionándose como una de las favoritas a la par de artistas como Lady Gaga, Beyoncé e incluso, la propia Madonna.

Google icon

Temas Relacionados

ShakiraCopacabanaTodo mundo no RíoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Bayern Múnich vs. PSG, semifinales de la Champions League HOY EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Los “Gigantes de Baviera” tendrán la oportunidad de cerrar la llave con su público y buscar la final europea después de cinco años de ausencia

Bayern Múnich vs. PSG, semifinales de la Champions League HOY EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Corte Constitucional tumbó el decreto que cobraba impuestos a las generadoras de energía bajo la emergencia económica del Gobierno Petro

La decisión se adoptó en Sala Plena con votación unánime y establece efectos retroactivos y compensatorios sobre los recursos recaudados y la energía suministrada en aplicación de la norma

Corte Constitucional tumbó el decreto que cobraba impuestos a las generadoras de energía bajo la emergencia económica del Gobierno Petro

Gerente liquidadora de Emsirva reveló que cerca de 817.000 usuarios están en disputa por el millonario negocio de las basuras en Cali

La pugna por el mercado impacta la estructura de servicios en la ciudad y podría redefinir el modelo operativo para miles de familias

Gerente liquidadora de Emsirva reveló que cerca de 817.000 usuarios están en disputa por el millonario negocio de las basuras en Cali

Qué hacer si sospecha que es jurado de votación y no recibió el correo de la Registraduría: ya puede consultarlo

Aunque la entidad anunció que los datos completos de los jurados serían publicados hasta el jueves 7 de mayo, en el portal oficial ya se encuentra el módulo para verificar por número de documento

Qué hacer si sospecha que es jurado de votación y no recibió el correo de la Registraduría: ya puede consultarlo

El ministro de Salud generó polémica por respuesta sobre el cierre de IPS en Bogotá tras incumplimiento en pagos: “Que tengan buen día”

Una serie de dificultades económicas ha generado la interrupción de tratamientos y el cierre parcial de diversas clínicas, incrementando la preocupación entre las personas que necesitan atención continua en la capital colombiana

El ministro de Salud generó polémica por respuesta sobre el cierre de IPS en Bogotá tras incumplimiento en pagos: “Que tengan buen día”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Asesinan a lideresa social de Bello, Antioquia: su esposo resultó herido en el ataque sicarial

Asesinan a lideresa social de Bello, Antioquia: su esposo resultó herido en el ataque sicarial

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

ENTRETENIMIENTO

Santiago Cruz anuncia ‘Fragmentos’, su nuevo álbum, y presenta la gira internacional ‘Sigo en Pie Tour’: esto se sabe del nuevo proyecto musical

Santiago Cruz anuncia ‘Fragmentos’, su nuevo álbum, y presenta la gira internacional ‘Sigo en Pie Tour’: esto se sabe del nuevo proyecto musical

“Comparar a Shakira con Lady Gaga es un análisis perezoso”: lo que dejó el ‘show’ de la colombiana en Brasil

Tensión en ‘La casa de los famosos’: Mariana Zapata enfrentó a Violeta Bergonzi por comentarios durante su visita

Lorena Meritano sorprendió al revelar que lleva un celibato de un poco más de dos años: “Sin cumplirle las expectativas a nadie”

El gesto de Dayana Jaimes que conmovió en redes sociales: su hija buscó el olor de Martín Elías en una prenda del cantante

Deportes

Bayern Múnich vs. PSG, semifinales de la Champions League HOY EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Bayern Múnich vs. PSG, semifinales de la Champions League HOY EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

David Ospina estaría en el radar de uno de los equipos más importantes de Sudamérica: esto se sabe

Deportes Tolima vs. Nacional de Uruguay EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Manuel Murillo Toro

EN VIVO América de Cali vs. Alianza Atlético: los “Diablos rojos” quieren recuperar las primeras posiciones de su grupo en la Copa Sudamericana

Exdirector deportivo del Bayern Múnich se rindió en elogios a Luis Díaz y su compañero Michael Olise: “De clase mundial”