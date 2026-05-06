Colombia

Santiago Cruz anuncia ‘Fragmentos’, su nuevo álbum, y presenta la gira internacional ‘Sigo en Pie Tour’: esto se sabe del nuevo proyecto musical

El nuevo álbum reúne once canciones que reflejan una etapa de introspección y evolución artística para Santiago Cruz, quien apuesta por la colaboración con productores de distintas generaciones y por explorar nuevas sonoridades dentro del pop contemporáneo

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Santiago Cruz abre una nueva etapa con Fragmentos y la ambiciosa gira Sigo en Pie Tour - crédito cortesía Paola España Comunicaciones
Santiago Cruz abre una nueva etapa con Fragmentos y la ambiciosa gira Sigo en Pie Tour - crédito cortesía Paola España Comunicaciones

El cantautor colombiano Santiago Cruz ha anunciado el lanzamiento de su undécimo álbum de estudio, Fragmentos, previsto para el segundo semestre de 2026.

Junto a este esperado trabajo discográfico, Cruz presentó oficialmente Sigo en Pie Tour, una gira internacional que se perfila como la más ambiciosa de su carrera y que lo llevará por Colombia, México, Estados Unidos y Europa.

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El anuncio marca el inicio de una etapa en la que el artista profundiza en su universo creativo desde una mirada íntima y emocionalmente reveladora. Fragmentos reúne 11 canciones —10 inéditas y una versión— y explora temáticas como la ausencia, la fragilidad y la resistencia. El propio Santiago Cruz describe este nuevo trabajo como “una exploración íntima sobre la ausencia, la fragilidad y el paso del tiempo”, y apunta que las canciones funcionan como piezas independientes dentro de un universo emocional más amplio, abordando diferentes capas de la experiencia humana.

En palabras del artista: “Es el disco número 11 en mi carrera, así que es muy significativo. Para quienes creemos en la energía de las cosas, el número 11 es un número maestro, un número muy potente, así que así siento el disco. Después de lo que ha sido la celebración de los 15 años de Cruce de caminos, con el disco en vivo Quince de caminos, este disco es tomar distancia de ese camino hasta ahora, y seguir explorando cada vez más profundo en mi alma”.

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Fragmentos apuesta por un pop contemporáneo con matices latinos y destaca la colaboración con productores de distintas generaciones - crédito Paola España Comunicaciones
Fragmentos apuesta por un pop contemporáneo con matices latinos y destaca la colaboración con productores de distintas generaciones - crédito Paola España Comunicaciones

En el plano sonoro, Fragmentos apuesta por un pop contemporáneo que integra distintas atmósferas y matices, con guiños a estéticas latinas y un enfoque colaborativo en el proceso creativo. Para este proyecto, Santiago Cruz trabajó junto a productores de distintas generaciones, consolidando una nueva etapa en su búsqueda artística. Cada tema del álbum refleja la evolución del cantautor, quien se ha distinguido por su honestidad y profundidad lírica a lo largo de dos décadas de trayectoria.

Paralelamente al lanzamiento del álbum, Cruz anunció Sigo en Pie Tour, una gira que se perfila como la más extensa y ambiciosa de su vida artística. “Vamos a aprovechar el crecimiento que hemos tenido en Estados Unidos, donde visitaremos más de 15 ciudades, y por primera vez haremos gira en Europa, que nos llevará a Alemania, Suiza, Bélgica y Francia, además de cerrar en España”, detalló el propio artista.

Fragmentos y Sigo en Pie Tour representan no solo un nuevo capítulo creativo, sino también la reafirmación del compromiso de Santiago Cruz con una obra que evoluciona desde la honestidad y la búsqueda de conexión con su audiencia. El cantante subraya que esta serie de conciertos está concebida como una celebración de la resistencia, la constancia y la fortaleza que habita en la vulnerabilidad.

Fragmentos apuesta por un pop contemporáneo con matices latinos y destaca la colaboración con productores de distintas generaciones - crédito Paola España Comunicaciones
Fragmentos apuesta por un pop contemporáneo con matices latinos y destaca la colaboración con productores de distintas generaciones - crédito Paola España Comunicaciones

La preventa de boletos para la gira Sigo en Pie Tour estará disponible a partir del 8 de mayo y la información sobre fechas y localidades puede consultarse en el sitio oficial del artista, www.santiagocruz.co.

A lo largo de más de 20 años de carrera, Santiago Cruz se ha consolidado como una de las voces más importantes del pop en Colombia y Latinoamérica. Su discografía, que ya suma 10 álbumes publicados, incluye títulos como Cruce de caminos, Equilibrio, Trenes, Aviones y Viajes Interplanetarios y Nueve, trabajos que lo han hecho merecedor de seis nominaciones a los Latin GRAMMY en categorías como Mejor Álbum Cantautor, Grabación del Año y Mejor Canción Cantautor.

Sigo en Pie Tour será la gira más extensa de Santiago Cruz, con conciertos en Colombia, México, Estados Unidos y varios países europeos - crédito Paola España Comunicaciones
Sigo en Pie Tour será la gira más extensa de Santiago Cruz, con conciertos en Colombia, México, Estados Unidos y varios países europeos - crédito Paola España Comunicaciones

El cantautor tolimense, reconocido por su capacidad para conectar con el público a través de letras honestas y melodías profundas, encara este nuevo ciclo con la madurez artística de quien ha sabido reinventarse desde la vulnerabilidad y la autenticidad. “Después de lo que ha sido la celebración de los 15 años de Cruce de caminos, con el disco en vivo Quince de caminos, este disco es tomar distancia de ese camino hasta ahora, y seguir explorando cada vez más profundo en mi alma”, concluye Cruz.

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