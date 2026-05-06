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“Comparar a Shakira con Lady Gaga es un análisis perezoso”: lo que dejó el ‘show’ de la colombiana en Brasil

Una experta en marketing y liderazgo femenino presentó su análisis sobre la actuación de la barranquillera en Copacabana, evitando comparaciones entre artistas y revelando las claves detrás del éxito del show

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Shakira consiguió lo que una artista latina no había logrado, romper barreras de lenguaje desde la música - crédito Kevin Mazur / Getty Images for Shakira
Shakira consiguió lo que una artista latina no había logrado, romper barreras de lenguaje desde la música - crédito Kevin Mazur / Getty Images for Shakira

El análisis de Michelle Ramos Xavier Leao, directora de Marketing y Liderazgo Femenino, redefinió el impacto de Shakira en Río de Janeiro tras el espectáculo en Copacabana: la verdadera dimensión del evento radica en un sofisticado proceso de integración cultural, que trasciende la lógica de las cifras y los récords tradicionales de la industria del entretenimiento.

Según explicó la experta en una publicación que reposa en sus redes sociales, el recital generó 776 millones de reales en impacto económico para Brasil, una cifra superior por 170 millones de reales a la que dejó la presentación de Lady Gaga.

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De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo del Estado de Río de Janeiro, el saldo económico de la presentación de Shakira se convirtió en referencia para el sector.

El evento movilizó a la multitud en Copacabana y fue precedido por una estrategia narrativa que incluyó referencias explícitas a los 20 millones de hogares brasileños encabezados por mujeres, cifra que la cantante incorporó como hilo conductor días antes en una columna propia publicada en O Globo.

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Experta en marketing afirmó que comparar a Shakira con LAdy Gaga o Madonna no tiene sentido - crédito @michellexavierleao/IG

Ramos Xavier Leao destacó la distancia conceptual respecto a otros espectáculos internacionales recientes: “Comparar a Shakira con Lady Gaga es el análisis más perezoso que puede hacer la industria del entretenimiento”, afirmó, desestimando los parecidos superficiales.

Para la directora, el rasgo diferencial clave fue la decisión de Shakira de priorizar la construcción histórica y el respeto por la identidad local sobre estrategias masivas de mercadeo.

Durante su intervención en Copacabana, la colombiana compartió escenario con figuras centrales de la cultura brasileña como Anitta, Ivete Sangalo y Maria Bethânia.

Michelle Ramos explicó: “En Copacabana, compartir escenario con Anitta, Ivete y Bethânia no fue estrategia: fue respeto”, enfatizando la autenticidad del gesto y el carácter genuino de las colaboraciones, que se habían construido años antes a través de iniciativas conjuntas como el canto en portugués junto a Caetano Veloso.

El recital de Shakira marcó un récord económico y cultural en Brasil

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Análisis de la experiencia de Shakira en Copacabana - crédito @michellexavierleao/IG

De otra parte, la directora de Marketing y Liderazgo Femenino detalló: “Shakira no llegó con marketing, llegó con historia: colaboraciones reales con referentes como Caetano Veloso, Ivete Sangalo y Maria Bethânia”, en referencia a la presencia previa de la artista en la escena local.

En su análisis, la colombiana logró “el caso más sofisticado de integración cultural ya ejecutado por un artista no brasileño en Brasil”, un fenómeno que pasó inadvertido para parte de la audiencia, enfocada en la magnitud del evento más que en el trasfondo relacional.

Para Ramos Xavier Leao, el concepto central es la idea de pedir permiso como umbral de integración: “La verdadera integración cultural ocurre cuando primero se pide permiso”, sostuvo la especialista.

Shakira sumó nuevas presentaciones a su gira por Estados Unidos

- crédito Kevin Mazur / Getty Images for Shakira
- crédito Kevin Mazur / Getty Images for Shakira

Las nuevas presentaciones se suman en ciudades y localidades donde ya había shows programados: San José (20 de junio), Atlanta (28 de junio), Miami (2 de julio), Boston (11 de julio) y Brooklyn (21 de julio), alcanzando un total de 18 conciertos en territorio estadounidense.

El anuncio se produce poco después de un fin de semana histórico para la cantante, que reunió a más de 2 millones de personas en un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro. Shakira describió esa noche como “inolvidable y escalofriante”, considerándola un mensaje de Latinoamérica al mundo sobre “lo simple que es ser feliz”.

Desde su inicio en febrero de 2025, la gira ha roto récords de recaudación y asistencia a nivel mundial, convirtiéndose en la más taquillera de la historia para un artista en español y posicionando a Shakira como una figura clave del espectáculo internacional.

El paso de Shakira por Copacabana marcó la reanudación de su gira mundial, luego de brindar una serie de fechas en Norte y Centroamérica a principios de año.

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