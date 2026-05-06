Colombia

Lorena Meritano sorprendió al revelar que lleva un celibato de un poco más de dos años: “Sin cumplirle las expectativas a nadie”

La actriz argentina sorprendió al revelar detalles de su vida íntima, uniéndose a otras celebridades que han optado por mantenerse alejadas de encuentros sexuales

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Lorena Meritano se encuentra en Colombia de paso, antes de emprender viaje a México para audicionar como actriz en producciones de ese país - crédito @lorenameritanooficial/Instagram
“Vivo feliz y tranquila”: Lorena Meritano explica por qué eligió el celibato - crédito @lorenameritanooficial/Instagram

La actriz argentina Lorena Meritano, reconocida por su trayectoria en la televisión latina, volvió a captar la atención del público por una declaración personal relacionada con su vida íntima.

Meritano, quien ha compartido abiertamente etapas complejas de su vida, incluida su lucha contra el cáncer y la superación de momentos difíciles, decidió sumarse a un debate que surgió en redes sociales sobre la libertad y el deseo sexual femenino.

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La conversación se originó a raíz de una publicación de la cuenta Mujeres que suenan en Instagram, donde se difundió una entrevista con la cantante Andrea Echeverri. En el pódcast, Echeverri cuestionó los estereotipos y presiones sociales vinculados al deseo sexual y la actividad íntima de las mujeres. “Nos han metido ese cuento, pues, de que uno tiene que tirar hasta morir… ¿Quién dijo eso?”, sostuvo la cantante, dando pie a un intercambio de opiniones entre usuarias y figuras públicas.

Lorena Meritano reveló que está en celibato hace más de 2 años - crédito @lorenameritanooficial/ Instagram
Lorena Meritano reveló que está en celibato hace más de 2 años - crédito @lorenameritanooficial/ Instagram

En ese contexto, Lorena Meritano decidió compartir su experiencia personal y dejar clara su postura frente a las expectativas sociales. “Llevo dos años y poco más sin tener sexo y vivo tan feliz y tranquila sin cumplirle las expectativas a nadie”, escribió la actriz en un comentario que generó múltiples reacciones. En su mensaje, Meritano afirmó que el celibato ha sido una decisión voluntaria y que, lejos de sentir presión por mantener una vida sexual activa, prioriza su bienestar emocional y mental.

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Meritano también subrayó que retomará su vida sexual solo si así lo decide, sin dejar que factores externos influyan en su salud o su paz. “Será mi decisión hacerlo o no nuevamente, pero nunca más que me robe mi salud y mi paz mental”, expresó, reafirmando su autonomía sobre el tema.

La reflexión de la actriz se enmarca en un debate creciente sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su sexualidad sin presiones ni condicionamientos sociales. Al compartir su experiencia, Meritano se suma a las voces que defienden la libertad individual y el respeto a los propios ritmos y necesidades, independientemente de lo que se espera desde el entorno.

La publicación rápidamente generó interacción y comentarios, con usuarias que agradecieron la honestidad y la valentía de Meritano al hablar de temas que muchas veces permanecen en el ámbito privado.

“Por aquí casi 4 años y cada vez me importa menos, feliz de vivir está libertad 👏“, ”tengo 12 años sin hacerlo sin pareja ,la mujer un grupo considerado se maneja bien así“, ”yo te gano 15 años de no tener y estoy feliz y porque nadie me invita es porque no me da la gana. Tengo 46 años y me siento mejor hoy que 20 años atrás", fueron algunas de las confesiones que se unueron al comentairo de Meritano y las palabras de Echeverry.

La actriz argentina, Lorena Meritano, recordada por su participación en la primera temporada de 'Pasión de Gavilanes', denunció en sus redes sociales que fue víctima de un robo en Bogotá junto con su pareja - crédito @lorenameritanooficial/Instagram
Tras la confesión de Meritano, se unieron varias mujeres que incluso llevan un celibato de más de 12 años, asegurando que lo hicieron por tranquilidad - crédito @lorenameritanooficial/Instagram

En los últimos años, el tema del celibato voluntario ha comenzado a ganar presencia en la conversación pública colombiana, especialmente de la mano de figuras reconocidas que han decidido hablar abiertamente sobre su experiencia.

Entre las celebridades que han compartido su decisión de abstenerse de relaciones sexuales por periodos significativos se encuentran Jessica Cediel y Natalia París, cuyos testimonios han servido para visibilizar una opción personal que sigue siendo poco frecuente en el mundo del espectáculo local.

La presentador y actriz bogotana radicada en Miami, sorprendió a sus seguidores luego de revelar cuanto tiempo lleva sin tener relaciones sexuales - crédito @jessicacedielnet/Instagram
Jessica Cediel y Natalia París visibilizan el celibato voluntario entre las celebridades colombianas - crédito @jessicacedielnet/Instagram

Jessica Cediel, presentadora y modelo, ha expresado en distintas entrevistas que el celibato ha sido parte de su proceso de sanación y crecimiento personal. Tras enfrentar problemas de salud y atravesar momentos complejos en su vida, decidió priorizar su bienestar emocional y espiritual. Cediel ha señalado que su fe cristiana fue uno de los motores para tomar esta decisión, y que el celibato le permitió enfocarse en su recuperación y en construir una relación más sana consigo misma. Además, ha explicado que solo retomará su vida sexual cuando considere que existe respeto y amor genuino, y no por presión social o expectativas externas.

La modelo hizo una sorprendente confesión a sus seguidores, relacionada con un aspecto que considera atractivo en los hombres, generando reacciones divididas - crédito @nataliaparisartist/Instagram
El celibato gana espacio en el mundo del espectáculo colombiano gracias a figuras como Jessica Cediel y Natalia París - crédito @nataliaparisartist/Instagram

Por otro lado, Natalia París, modelo y DJ, sorprendió a sus seguidores al confesar que vivió un periodo de dos años en celibato, el más largo de su vida adulta. En entrevistas explicó que, tras una ruptura sentimental, decidió enfocarse en el autocuidado y el crecimiento personal, identificándose además como demisexual, es decir, alguien que solo experimenta deseo sexual cuando establece vínculos emocionales profundos. París relató que este tiempo la ayudó a ser más exigente con sus relaciones y a valorar su energía y su bienestar.

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