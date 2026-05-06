Bayern Múnich contrataría a un extremo izquierdo, posición de Luis Díaz, en el próximo mercado de pases

Luis Díaz, extremo de la selección Colombia, milita en el Bayern Múnich, club que al parecer contratará un jugador en su posición en el próximo mercado de pases - crédito Ana Beltran/REUTERS

El Bayern Múnich comienza a trazar su hoja de ruta para el próximo mercado de fichajes con la mirada puesta en reforzar el extremo izquierdo, una zona donde actualmente destaca Luis Díaz. En ese plan aparece el nombre del inglés Anthony Gordon, una apuesta que responde más a proyección y competencia interna que a una necesidad inmediata de reemplazo.

Luis Díaz no se va a ir del Bayern Múnich en el próximo mercado de pases, la posibilidad de que sea transferido es tan baja que roza los niveles de nulidad. La posible llegada de Gordon al Bayern Múnich responde a la necesidad que tiene un equipo de esta envergadura de tener dos, o hasta tres, jugadores de primer nivel por puesto. En el caso del extremo izquierdo, posición de Díaz, Bayern solo tiene al guajiro.

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Las dos págunas que Bild dedica a Luis Díaz y Gordon - crédito Planeta Fútbol

La historia entre Gordon y el Bayern Múnich

Según reveló el periodista Heiko Niedderer, el plan deportivo no responde únicamente a la intuición del cuerpo técnico, sino a un sistema de análisis de datos liderado por la dirigencia. El director deportivo Max Eberl, junto con su equipo, trabaja de la mano de una empresa especializada que evalúa perfiles, rendimiento, proyección y edad de los jugadores en el mercado internacional.

Este modelo ya ha dado resultados en el pasado. Incorporaciones como las de Harry Kane, Michael Olise o el propio Díaz se apoyaron en informes detallados que recomendaban su fichaje por cifras específicas y bajo ciertos parámetros deportivos. En ese mismo contexto, la empresa habría sugerido reforzar la banda izquierda con un jugador más joven, teniendo en cuenta que Díaz, figura actual del equipo dirigido por Vincent Kompany, está cerca de los 30 años.

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Ahí aparece el nombre de Gordon. El extremo, que milita en el Newcastle United y tiene pasado en el Everton FC, encaja en el perfil buscado: velocidad, desborde y margen de crecimiento. Incluso, según versiones de la prensa alemana, ya hubo una reunión en territorio germano con su entorno para explorar la viabilidad del fichaje.

La estrategia del Bayern es clara: primero asegurar el “sí” del jugador. La idea es que Gordon exprese abiertamente su deseo de vestir la camiseta bávara, para luego presionar una negociación con el club inglés. De acuerdo con el periodista Florian Plettenberg, el jugador estaría interesado en el proyecto, al punto de haber recibido una propuesta de contrato por cinco años.

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El periodista Florian Plettenberg revela que Gordon genera interés de varios equipos en Colombia - crédito @Plettigoal/x

Sin embargo, el principal obstáculo es económico. El Newcastle no bajaría sus pretensiones, que rondan los 86 millones de euros, una cifra que el Bayern considera excesiva para un jugador que, en principio, no llegaría como titular indiscutido. “El club tiene límites claros”, han insistido desde Alemania, lo que ha llevado a Eberl a mantener abiertas otras alternativas en el mercado.

Eso sí, el mercado no se mueve en línea recta. El propio Gordon tiene pretendientes de peso: el Liverpool FC, el FC Barcelona, el Chelsea FC e incluso equipos del fútbol italiano han mostrado interés. Esta competencia podría encarecer aún más la operación o, incluso, sacarla del alcance del Bayern.

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Por ahora, la historia está en desarrollo. Lo que sí parece claro es que la posible llegada de Anthony Gordon responde a una planificación estructurada, basada en datos y proyección, más que a una urgencia deportiva. Y en ese contexto, Luis Díaz no está señalado como salida, sino como parte del presente competitivo del Bayern.

Anthony Gordon tiene 25 años y juega en el Newcastle United de la Premier League - crédito Matthew Childs/Reuters

Estadísticas de Anthony Gordon

El extremo inglés ha mostrado una evolución sostenida en las últimas temporadas, consolidándose como una pieza ofensiva cada vez más influyente:

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Temporada 2025-26: 26 partidos jugados, 6 goles y 2 asistencias.

Temporada 2024-25: 34 partidos jugados, 6 goles y 5 asistencias.

Temporada 2023-24: 35 partidos jugados, 11 goles.

Gordon nació el 24 de febrero de 2001 en Liverpool, Reino Unido, y actualmente tiene 25 años.