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La selección Colombia busca el cupo al Mundial Femenino Sub-17: este será su rival en el Sudamericano de Paraguay

Las cafeteras, que cayeron en la fase de playoffs de clasificación a la Copa de la FIFA, tendrán un solo encuentro para buscar el tiquete o quedar afuera de toda posibilidad

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Colombia aspira a quedarse con uno de los cuatro lugares disponibles en la Copa Mundial Sub-17 Femenina de la FIFA-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol
La selección Colombia femenina sub-17 cayó a la ronda de playoffs del Sudamericano de Paraguay, luego de terminar tercera en fase de grupos - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

La selección Colombia femenina sub-17 afronta su última oportunidad para llegar al Mundial de la FIFA en Marruecos, pues luego de quedar eliminada de las semifinales del Sudamericano de Paraguay, cayó en la ronda de playoffs para quedarse con uno de los cupos.

El combinado nacional conoció al rival que enfrentará por la clasificación a la Copa del Mundo, que se definió después de disputarse una de las llaves semifinales y cuyo equipo promete darle pelea a las dirigidas por Carlos Paniagua, que están obligadas a llegar al certamen en territorio africano.

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Cabe recordar que la selección Colombia femenina sub-17 no queda por fuera de un mundial de la categoría hace una década, pues es una de las potencias del continente en todas las categorías y, de ocurrir, sería un fracaso rotundo para el proceso del entrenador.

El partido de Colombia por la clasificación al mundial

Las dirigidas por Carlos Paniagua quedaron muy cerca de las semifinales del Sudamericano Femenino Sub-17, pese a que golearon a Paraguay por 3-0 en la última jornada, debido a que perdieron en la cantidad de goles marcados con Argentina y Chile, en una definición llena de polémica.

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La selección Colombia femenina sub-17 ahora se enfrentará a Venezuela por el Mundial de la FIFA, en lo que promete ser un compromiso lleno de emociones, suspenso y goles porque la Vinotinto venía de ser segunda en el grupo B del torneo de la Conmebol.

Venezuela en el Sudamericano Femenino Sub-17
Venezuela perdió por 1-0 contra Argentina en las semifinales del Sudamericano Femenino Sub-17 - crédito @FemeninoFVF/X

El conjunto venezolano quedó emparejado con el combinado nacional porque perdió la llave de semifinales ante Argentina por 1-0 y, por reglamento del Sudamericano, los perdedores de esa ronda se verán con los terceros de la fase de grupos, para asegurar los últimos dos tiquetes.

El compromiso se disputará el sábado 9 de mayo, con horario por confirmar, y será en el estadio Ameliano Villeta, en la ciudad de Villeta, a 30 kilómetros de Asunción, donde el ganador será el tercer clasificado a la Copa del Mundo en Marruecos, junto con Argentina.

El partido decisivo ante Paraguay definirá el futuro de Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-17 2026.-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol
Colombia suma dos triunfos y dos empates en el Sudamericano Femenino Sub-17 en Paraguay - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

De otro lado, Ecuador espera por su rival en los playoffs entre Brasil y Chile, que juegan la segunda semifinal y el ganador disputará el título contra la Albiceleste, mientras que la derrotada enfrentará a la Tri en Villeta por el último tiquete al torneo en Marruecos.

Riesgo de un fracaso

En los últimos 18 años, el fútbol femenino en Colombia ha crecido tanto que, en ese tiempo, el equipo llegó a mundiales en todas las categorías, tres clasificaciones a los Juegos Olímpicos y un subtítulo de una Copa de la FIFA Sub-17 en la India 2022, que ha sido el mejor resultado de un seleccionado nacional de fútbol en este tipo de campeonatos.

Es por eso que existe el temor de que la selección Colombia no clasifique al Mundial Femenino Sub-17 de 2026, pues en el Sudamericano de Paraguay se complicó al quedar afuera de las semifinales, así que solo tiene un encuentro para buscar ese tiquete o sufrir un fracaso rotundo para la FCF.

Selección Colombia femenina sub-17
Este fue el equipo de Colombia que se quedó afuera del Mundial Femenino Sub-17 en 2016 - crédito FCF

La última vez que la Tricolor no fue a una Copa del Mundo de esa categoría fue en 2016, al terminar en la cuarta posición del Sudamericano de Venezuela, perdió los tres partidos del cuadrangular final y terminó por debajo de las anfitrionas, Brasil y Paraguay, con apenas una anotación a favor y ocho en contra.

Desde entonces, las cafeteras avanzaron a los certámenes de Uruguay 2018, la India 2022, República Dominicana 2024 y Marruecos 2025, además de que solo en dos ocasiones quedó afuera del mundial, ocurrió en 2016 y 2010, cuando aún estaba en crecimiento el fútbol femenino en el país.

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