Vivir en Colombia es cada vez más caro: cifras de marzo de 2026 confirmaron cómo está el costo de vida frente a otros países

La inflación en Colombia sigue lejos de la meta del Banco de la República, que es de 3% anual - crédito Colprensa

Colombia se ubicó en marzo como el segundo país con mayor inflación dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). El resultado sobresale en un entorno donde el promedio del organismo es impulsado, sobre todo, por el aumento en los precios de la energía.

El país suramericano presentó una inflación de 5,6% en marzo de 2026, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), lo que lo situó solo por detrás de Turquía entre los países miembros. Mientras la mayor parte del alza global se explica por el encarecimiento de la energía, en Colombia este componente no mostró variación, lo que diferenció la dinámica respecto al resto de economías del bloque.

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Así las cosas, la inflación en el país continúa por encima del promedio de la Ocde, a pesar de la desaceleración registrada en meses previos.

La inflación interanual en los países de la Ocde, calculada a través del índice de precios al consumidor (CPI), alcanzó el 4,0% en marzo - crédito Ocde

Comparativo internacional de inflación

La OFAunrganización informó que, de los 37 países con datos disponibles, 33 experimentaron aumentos en sus tasas de inflación durante marzo. Solo dos mantuvieron cifras estables y otros dos reportaron descensos en comparación con el mes anterior.

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Colombia, con un 5,6%, figuró como la economía con mayor inflación después de Turquía, que descendió levemente de 31,5% en febrero a 30,9% en marzo. Por debajo de Colombia se situaron:

Islandia: 5,4%.

Lituania: 4,8%.

México: 4,6%.

Australia: 4,6%.

Países de relevancia mundial, como Estados Unidos, alcanzaron una inflación de 3,3% en marzo, lo que representó un aumento de nueve décimas respecto a febrero. España, Reino Unido y Letonia registraron una tasa de 3,4%, ubicándose en duodécima posición, pero aún por debajo del promedio de la Ocde.

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La inflación anual en Colombia no cede y en marzo de 2026 siguió por encima del 5% - crédito Dane

Energía y sus efectos en los precios

El principal motor del repunte inflacionario en el grupo de países fue el encarecimiento de la energía. Según la organización, “el repunte estuvo concentrado especialmente en el componente energético, que volvió a ganar protagonismo durante marzo”.

Y es que el precio de la energía aumentó en 32 de los 35 países analizados y siete reportaron variaciones superiores al 10%. Al respecto, se resaltó que “la inflación energética dentro de la Ocde llegó a 8,1%, el nivel más alto desde febrero de 2023”.

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De forma excepcional, Colombia fue el único país donde los precios de la energía se mantuvieron estables en este periodo, contrastando con la tendencia general a nivel global.

Alimentación e inflación subyacente

A diferencia de la energía, la inflación de alimentos se moderó en la mayoría de países miembros. Aproximadamente dos de cada tres economías de la organización experimentaron una caída en este sector, lo que contribuyó a aliviar la presión sobre el índice general.

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La inflación subyacente, que excluye energía y alimentos, permaneció estable tanto en Colombia como en el conjunto del organismo. El comportamiento reguló parcialmente la evolución de los precios al consumidor durante el mes analizado.

La inflación en Colombia seguirá lejos de la meta del Banco de la República (3%) - crédito Infobae Colombia

Tendencias globales y posición de Colombia

En el bloque del G7, la inflación interanual subió a 2,8% en marzo, frente al 2,1% de febrero, impulsada por un aumento energético de 8,2%:

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Alemania, Estados Unidos y Francia: registraron incrementos de al menos 0,8 puntos porcentuales (pp).

Estados Unidos: la inflación energética en alcanzó 12,5%, uno de los valores más altos entre las economías desarrolladas.

Zona euro: el Índice de Precios de Consumo Armonizado subió a 2,6%, comparado con el 1,9% en febrero. El componente energético pasó a terreno positivo por primera vez en más de un año y se situó en 5,1%.

Aunque, el encarecimiento de la energía influyó en gran medida en los aumentos de precios, la inflación subyacente siguió siendo el factor principal del incremento en las economías del G7 y la eurozona. Los alimentos, en contraste, alcanzaron su menor nivel de inflación en varios meses en los países europeos.