Qué sigue para Luis Díaz con el Bayern Múnich: así será el cierre de temporada para el colombiano

Luis Díaz perdió su primer título con el Bayern Múnich, que fue la Champions League ante el PSG en semifinales - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

El Bayern Múnich no tuvo los argumentos para darle pelea al PSG en la Champions League, empató 1-1 en el compromiso de vuelta, quedó fuera en las semifinales, con marcador global de 6-5 y desperdició una oportunidad de volver a celebrar en Europa después de seis años.

Luego de la caída en la Liga de Campeones, el equipo de Luis Díaz se enfocará en el cierre de la temporada en Alemania, pues aún tiene encuentros en la Bundesliga para cerrar una nueva campaña en la que levantó el trofeo frente a su afición y consolidó su dominio en ese país.

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Además de eso, el atacante colombiano también tiene la opción de ganar un nuevo título con los bávaros, que le permitirá llegar a la concentración de la selección Tricolor con una sonrisa y en buen nivel para la preparación al Mundial 2026, que será su próximo objetivo en mayo.

Los partidos que le quedan al Bayern de Luis Díaz

El cuadro alemán sufrió un duro golpe en el proceso del técnico Vincent Kompany, pues a lo largo del certamen de la Uefa demostró que tenía condiciones, plantilla y talento para llegar a la final y quedarse con el trofeo, pero chocó con el actual campeón, que lo eliminó en su casa.

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Bayern Múnich ahora tiene tres compromisos para terminar la temporada 2025/2026, en la que el club espera ganarlo todo para acabar la tristeza de los aficionados por la caída en Champions y ratificar que el entrenador y su plantilla es de las mejores del continente.

Luis Díaz cerrará la Bundesliga con dos partidos para seguir haciendo historia con el Bayern - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

Para empezar, los bávaros jugarán las últimas dos jornadas de la Bundesliga ante el Wolfsburgo y Colonia, conjuntos que pelean por mantener la categoría en la liga, además de que la ceremonia de coronación del cuadro de Múnich se dará el 16 de mayo en el Allianz Arena, en la última fecha.

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Después de eso, el Bayern de Luis Díaz disputará la final de la Copa de Alemania frente al Stuttgart, el actual campeón del torneo, y cuyo encuentro se dará en el estadio Olímpico de Berlín, el 23 de mayo y sería el tercer trofeo para el guajiro con el club desde su llegada en julio de 2025, junto con la Supercopa y la Bundesliga.

Bayern Múnich buscará el doblete con la Copa de Alemania, en la que enfrentará en la final a Stuttgart - crédito Michaela Stache/REUTERS

Cabe recordar que el colombiano suma 48 partidos en toda la temporada con el cuadro de Múnich, 44 en condición de titular, marcó 26 goles y registró 21 asistencias, números históricos para el primer año del extremo en el fútbol teutón.

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Del Bayern a la selección Colombia

En los próximos días, la Federación Colombiana de Fútbol anunciará la fecha en que iniciará la concentración del combinado masculino de mayores, que tendrá su último ciclo de preparación antes del Mundial 2026, cuyo debut será el 17 de junio frente a Uzbekistán en Ciudad de México.

Luis Díaz está atento al día para su viaje a territorio colombiano, donde posiblemente arrancarán los trabajos de la selección nacional, hay versiones de que se escogió Medellín, y como parte de los jugadores pertenecientes a la lista provisional de 35 a 55 futbolistas.

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Luis Díaz es uno de los jugadores que, seguramente, quedará en la convocatoria de la selección Colombia para el Mundial 2026 - crédito Travis Register/Imagn Images

Aún no se sabe si “Lucho” alcanzará a jugar la Copa de Alemania, pues dependerá del día en que arranque la concentración de la selección Colombia y el acuerdo con el cuerpo técnico para el viaje del jugador, pues llegaría con mucho desgaste por la carga de partidos en la temporada.

Según el director deportivo del Minnesota United, es posible que el 15 de mayo sea el inicio de la preparación de la Tricolor, lo que dejaría a Díaz fuera de los últimos dos encuentros del Bayern en su campaña en el fútbol alemán.

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