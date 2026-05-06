Colombia

⁠Claudia López arremetió contra Iván Cepeda tras “juicio revolucionario” del ELN a funcionarios del CTI y la Policía: “No seas cínico”

La candidata presidencial reaccionó al anuncio del grupo armado sobre un supuesto proceso contra los secuestrados en Arauca y aprovechó para cuestionar la política de “Paz Total” del actual gobierno

Guardar
Google icon
Claudia López expresó su rechazo al accionar del ELN, cuestionó la legitimidad de ese grupo para ejercer funciones judiciales y manifestó solidaridad con las familias de los secuestrados - crédito Prensa Claudia López

El secuestro de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y de miembros de la Policía Nacional en el departamento de Arauca continúa generando reacciones en distintos sectores políticos e institucionales.

El caso tomó un nuevo rumbo tras la divulgación de un comunicado del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el que se informó sobre la realización de un supuesto “juicio revolucionario” contra los retenidos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el Frente de Guerra Oriental del ELN, los funcionarios Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, del CTI, así como los uniformados Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, de la Dijín, habrían sido sometidos a un proceso interno del grupo armado que derivó en una condena de hasta cinco años. Los hechos se remontan al 8 de mayo de 2025, cuando los funcionarios fueron secuestrados en el municipio de Fortul, Arauca.

Tras conocerse el anuncio del grupo armado, la candidata presidencial Claudia López difundió un video en el que expresó su postura frente a lo ocurrido. En su declaración, manifestó solidaridad con las familias de los secuestrados y cuestionó tanto al ELN como a sectores políticos.

PUBLICIDAD

En su pronunciamiento, la candidata también criticó la política de “Paz Total” del Gobierno y dirigió señalamientos al senador Iván Cepeda en relación con el contexto político y electoral - crédito Visuales IA
En su pronunciamiento, la candidata también criticó la política de “Paz Total” del Gobierno y dirigió señalamientos al senador Iván Cepeda en relación con el contexto político y electoral - crédito Visuales IA

“Mi solidaridad con las familias de los secuestrados en Arauca por parte del ELN y además con el cinismo de decir que les están haciendo un juicio. El ELN es una organización criminal. La que debería estar sometida en un juicio es el ELN y no nuestros servidores públicos”, afirmó.

En su intervención, López también relacionó el hecho con la política de “Paz Total” impulsada por el Gobierno nacional, señalando que lo ocurrido sería consecuencia de su implementación. Asimismo, dirigió un mensaje al senador Iván Cepeda en relación con declaraciones sobre la influencia de grupos armados en procesos electorales.

Iván, no seas cínico. Las organizaciones criminales están pidiendo votar por ti y por el Pacto Histórico. Esa es la consecuencia del fracaso de la ‘Paz Total’”, expresó la candidata en el mismo pronunciamiento.

El ELN se confirma la supervivencia de Franque Esley Hoyos Murcia, Yordin Fabián Pérez Mendoza, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, funcionarios secuestrados en Arauca - crédito captura de video/redes sociales
El ELN se confirma la supervivencia de Franque Esley Hoyos Murcia, Yordin Fabián Pérez Mendoza, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, funcionarios secuestrados en Arauca - crédito captura de video/redes sociales

El rechazo a las acciones del ELN también fue expresado por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación mediante un comunicado conjunto. En el documento, ambas entidades reiteraron el marco constitucional que rige la administración de justicia en Colombia: “Colombia es un Estado Social de Derecho, que se rige por la Constitución de 1991, cuyo mandato establece que son los jueces, las instituciones que integran la Rama Judicial y los organismos del Estado, los encargados de administrar justicia”.

Las instituciones hicieron énfasis en la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de las personas secuestradas y solicitaron su liberación sin condiciones. “El uso repetido de prácticas como el secuestro, prohibidas en Colombia y en el mundo, daña la confianza de la sociedad en los esfuerzos por superar la violencia”, indica el comunicado, en el que también se reconoce el trabajo de quienes mantienen activos canales humanitarios para facilitar la liberación de los retenidos.

La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación reiteraron que la administración de justicia corresponde exclusivamente a las instituciones del Estado y exigieron la liberación inmediata de los retenidos - crédito Corte Suprema de Justicia
La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación reiteraron que la administración de justicia corresponde exclusivamente a las instituciones del Estado y exigieron la liberación inmediata de los retenidos - crédito Corte Suprema de Justicia

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, se pronunció frente al anuncio del ELN y calificó la acción del grupo armado. “El ELN no es autoridad. No representa justicia. Es un cartel del narcotráfico”, afirmó el jefe de la cartera, quien también aseguró que no existe justificación para el secuestro.

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, también se refirió a la situación y recordó que este tipo de acciones no modifica la naturaleza del delito.

Según explicó, el derecho internacional humanitario establece lineamientos claros frente a la privación de la libertad. “Este tipo de actuaciones no altera la naturaleza del delitode secuestro, advirtió, al tiempo que reiteró que “la privación de la libertad debe cesar sin condiciones”.

El grupo criminal señaló a las víctimas de espionaje, pertenencia a un organismo del Estado relacionado con supuestos crímenes de lesa humanidad y montajes - crédito @RonaldMonroyMo3/X

Cabe recordar que el departamento de Arauca ha sido uno de los territorios más afectados por el conflicto armado en Colombia. En esta región confluyen diferentes grupos ilegales, entre ellos el ELN y disidencias de las Farc, que mantienen disputas por el control de economías ilícitas y rutas del narcotráfico.

Las autoridades han señalado que este contexto ha incrementado los riesgos para la población civil y para los funcionarios del Estado que desarrollan labores en la zona. El caso de los funcionarios secuestrados se enmarca en estas dinámicas de violencia que persisten en el territorio.

Google icon

Temas Relacionados

Claudia LópezIván CepedaELNFuncionarios secuestradosJuicio revolucionarioColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La selección Colombia busca el cupo al Mundial Femenino Sub-17: este será su rival en el Sudamericano de Paraguay

Las cafeteras, que cayeron en la fase de playoffs de clasificación a la Copa de la FIFA, tendrán un solo encuentro para buscar el tiquete o quedar afuera de toda posibilidad

La selección Colombia busca el cupo al Mundial Femenino Sub-17: este será su rival en el Sudamericano de Paraguay

Colombianos gastarán más en el Día de la Madre en 2026 y estas serán las sorpresas más buscadas

Una encuesta de Fenalco reveló que la mayoría de hogares planea aumentar su presupuesto para esta celebración, con comidas especiales, ropa y experiencias entre los detalles favoritos

Colombianos gastarán más en el Día de la Madre en 2026 y estas serán las sorpresas más buscadas

Alimentos clave para regenerar el hígado: especialista aclaró cuáles incluir en la dieta y cuáles restringir

El consumo excesivo de calorías, alcohol y la falta de ejercicio están detrás del aumento de la enfermedad hepática, por lo que es indispensable cuidar la dieta y fomentar hábitos saludables desde los primeros años de vida

Alimentos clave para regenerar el hígado: especialista aclaró cuáles incluir en la dieta y cuáles restringir

Deportes Tolima vs. Nacional de Uruguay EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Manuel Murillo Toro

El cuadro dirigido por Lucas González buscará los tres puntos para desequilibrar uno de los grupos más reñidos del torneo hasta el momento

Deportes Tolima vs. Nacional de Uruguay EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Manuel Murillo Toro

Transmilenio en Soacha: piloto de rutas alimentadoras del sistema iniciará a mitad de año en zonas claves del municipio

La integración de servicios complementarios busca facilitar la conexión entre el municipio y el sistema troncal, además de mejorar la experiencia de movilización para quienes viajan diariamente hacia la capital por las estaciones más utilizadas

Transmilenio en Soacha: piloto de rutas alimentadoras del sistema iniciará a mitad de año en zonas claves del municipio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Enfrentamiento entre fuerza pública y disidencias de las Farc en Morales, Cauca: hay varios militares heridos por ataque con drones

Enfrentamiento entre fuerza pública y disidencias de las Farc en Morales, Cauca: hay varios militares heridos por ataque con drones

Asesinan a lideresa social de Bello, Antioquia: su esposo resultó herido en el ataque sicarial

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

ENTRETENIMIENTO

Santiago Cruz anuncia ‘Fragmentos’, su nuevo álbum, y presenta la gira internacional ‘Sigo en Pie Tour’: esto se sabe del nuevo proyecto musical

Santiago Cruz anuncia ‘Fragmentos’, su nuevo álbum, y presenta la gira internacional ‘Sigo en Pie Tour’: esto se sabe del nuevo proyecto musical

“Comparar a Shakira con Lady Gaga es un análisis perezoso”: lo que dejó el ‘show’ de la colombiana en Brasil

Tensión en ‘La casa de los famosos’: Mariana Zapata enfrentó a Violeta Bergonzi por comentarios durante su visita

Lorena Meritano sorprendió al revelar que lleva un celibato de un poco más de dos años: “Sin cumplirle las expectativas a nadie”

El megaconcierto de Shakira en Copacabana desató una revolución digital con 33 millones de menciones

Deportes

Deportes Tolima vs. Nacional de Uruguay EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Manuel Murillo Toro

Deportes Tolima vs. Nacional de Uruguay EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Manuel Murillo Toro

La selección Colombia busca el cupo al Mundial Femenino Sub-17: este será su rival en el Sudamericano de Paraguay

Qué sigue para Luis Díaz con el Bayern Múnich: así será el cierre de temporada para el colombiano

Bayern Múnich contrataría a un extremo izquierdo, posición de Luis Díaz, en el próximo mercado de pases

Se acabó el sueño de Luis Díaz en la Champions: Bayern Múnich fue eliminado por el PSG al empatar 1-1