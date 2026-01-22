República Dominicána

Las compras de autos chinos aumentan pese a caída general de importaciones en República Dominicana

El flujo de vehículos desde China hacia el país creció significativamente dentro de un contexto en que la entrada total de automóviles nuevos y usados experimentó descensos y modificaciones en la estructura de abastecedores

Guardar
Importación - autos - vehiculos
Importación - autos - vehiculos

La importación de vehículos en República Dominicana se redujo 2.72 % durante el último año, con 131 mil unidades ingresadas al país al cierre de 2025, según datos oficiales. El total representa 3,673 vehículos menos que en 2024 y evidencia una disminución en la demanda, aunque el mercado mostró un aumento en la adquisición de automóviles procedentes de China.

El descenso en la compra de vehículos se produce después de años de crecimiento sostenido del sector automotriz dominicano, que históricamente ha dependido de diversas economías exportadoras.

Estadísticas correspondientes a 2025 muestran un cambio en la composición de los países proveedores, en especial por la participación creciente de fabricantes chinos a medida que otros mercados, como Corea del Sur, pierden relevancia.

Este panorama refleja transformaciones en las cadenas de suministro y en las preferencias del consumidor, en un momento en que República Dominicana continúa profundizando su apertura comercial y diversificando su red de socios automotrices.

Tendencias en importaciones y composición del mercado

De acuerdo con la Dirección General de Aduanas (DGA), la isla caribeña presentaba una recuperación sostenida posterior a la pandemia, pero la caída afectó tanto a vehículos nuevos con 51,537 unidades, un 2.22 % menos que el año anterior, como a usados con 79,716 unidades, un descenso de 3.05 %. En términos monetarios, el valor total de las importaciones retrocedió a $1,944.3 millones desde $2,018.1 millones, registrando una disminución de $73.8 millones.

La importación de vehículos en
La importación de vehículos en República Dominicana cayó 2.72 % en 2025, con 131 mil unidades ingresadas al país. (Foto: Shutterstock)

Menor cantidad de carros

Los vehículos particulares disminuyeron a 28,494 unidades que se traduce a 11.06 % menos respecto a 2024; sin embargo, las jeep ganaron presencia, con 60,203 unidades y una participación de 45.87 % en las importaciones, por una inversión de $1,087 millones frente a los $214.7 millones dedicados a vehículos convencionales. A pesar de esta tendencia, solo entraron 103 unidades más de jeeps en comparación con el año anterior, lo que equivale a un crecimiento marginal del 0.17 %.

Otros tipos de vehículos también reportaron bajas: los de carga descendieron un 11.06 % con 28,494 unidades y los autobuses bajaron un 8.26 % que representa 3,277 unidades. En contraste, los vehículos turísticos mostraron un alza significativa; se importaron 1,062 unidades adicionales, alcanzando 4,945 y marcando un crecimiento de 27.35 % sobre el ciclo previo.

China se consolidó como tercer
China se consolidó como tercer proveedor de autos en República Dominicana tras aumentar sus exportaciones al país un 29.44 %. EFE/Sebastião Moreira./Archivo

China consolida su presencia en el sector automotor dominicano

La importación de autos procedentes de China creció 29.44 % durante el último año, un avance notable frente a la baja registrada en la mayoría de los países proveedores. El país caribeño adquirió 19,522 vehículos chinos por $244.21 millones, lo que posicionó al gigante asiático como tercer proveedor tras Estados Unidos con 34,863 unidades por $608.4 millones y Japón con 27,622 vehículos por $359.3 millones.

Esta dinámica permitió que China desplazara de la tercera posición a Corea del Sur, que aportó 19,290 unidades, es decir, 2,945 menos que las 22,235 importadas en 2024, lo que refleja una contracción del 13.24 %. Mientras tanto, las compras de vehículos de otros países decrecieron entre 3.01% y 26.73 %, reforzando el peso de China en el mercado.

El mercado de vehículos turísticos fue la excepción a la baja generalizada, con una importación total de 4,945 unidades.

Temas Relacionados

Importación de vehículosRepública DominicanaChinaDirección General de AduanasEstados UnidosJapónCorea del SurMercado automotrizVehículos usadosVehículos turísticos

Últimas Noticias

Los bomberos de El Salvador controlaron varios incendios en zonas rurales en un solo día

Las autoridades lograron frenar el avance del fuego en varias localidades. La noche de este martes ciudadanos reportaron fuerte incendio en un cerro, en Anamorós, en el departamento de La Unión

Los bomberos de El Salvador

El Gobierno y el Banco de Desarrollo Alemán impulsan mejoras habitacionales en San Salvador

La iniciativa prioriza el fortalecimiento de viviendas ante eventos climáticos severos en asentamientos urbanos que históricamente han enfrentado altos niveles de riesgo y que serán intervenidos en distintas fases del programa

El Gobierno y el Banco

El Salvador anuncia la compra de más Bitcoin

El país suma más criptomonedas a “su reserva estratégica” con una nueva adquisición este martes, en momentos en que el activo digital cae cerca de un 7%

El Salvador anuncia la compra

Fiscalía y revelaciones explosivas: arresto domiciliario para exministro Cardona y acusaciones de protección política sacuden el caso “Chequesol” en Honduras

El arresto domiciliario impuesto al exfuncionario José Carlos Cardona reavivó la polémica en el país, tras sus denuncias de supuesta protección a la diputada Isis Cuéllar por vínculos con la familia Zelaya, en una causa por desvío de fondos públicos.

Fiscalía y revelaciones explosivas: arresto

El foro de Dubái reconoce a la República Dominicana como puente logístico entre América Latina y Estados Unidos

En el evento internacional, el país caribeño fue destacado por su creciente importancia en el tránsito de mercancías y servicios, fortaleciendo su papel como enlace fundamental en el comercio hemisférico

El foro de Dubái reconoce

TECNO

Cómo usar la IA para

Cómo usar la IA para encontrar vuelos con hasta 90% de descuento: guía para principiantes y expertos

Nintendo Switch alcanza la cima: ¿a quién destronó en el ranking de ventas?

Android de escritorio: qué se sabe hasta ahora del nuevo sistema operativo desarrollado por Google

Deja de preocuparte por la batería de tu celular: así funciona la carga inteligente

Diferencias clave entre autos híbridos y eléctricos que debes conocer

ENTRETENIMIENTO

Chris Hemsworth revela que antes

Chris Hemsworth revela que antes de interpretar a Thor no tenía confianza en sí mismo: “Engañé a la gente”

Así fue el primer trabajo de James Cameron en Hollywood: “Tuve que repartir cocaína al equipo”

El padre de Nicola Peltz habla por primera vez sobre la disputa familiar de los Beckham: “Brooklyn es genial”

The Cure obtiene dos Grammy, pero se ausenta en la premiación: el gesto que emocionó al mundo de la música

‘Monarch: Legacy of Monsters’: Fecha de estreno de la segunda temporada

MUNDO

Tragedia en Grecia: al menos

Tragedia en Grecia: al menos 14 muertos tras un choque entre una lancha con inmigrantes y una patrulla de la guardia costera

Macron exigió al régimen de Irán que respete las manifestaciones por la crisis económica

Steve Witkoff se reunió con Netanyahu para alinear las posturas de Estados Unidos e Israel previo a las negociaciones con Irán

Violento intento de robo en la mansión de Anya Taylor-Joy: identifican al asaltante por ADN y la justicia le suma una nueva condena

Un incendio voraz, un rescate milagroso y el adiós a un ícono: cómo la tragedia marcó el final del Hollywood Center Motel