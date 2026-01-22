Las compras de autos chinos aumentan pese a caída general de importaciones en República Dominicana

Importación - autos - vehiculos

La importación de vehículos en República Dominicana se redujo 2.72 % durante el último año, con 131 mil unidades ingresadas al país al cierre de 2025, según datos oficiales. El total representa 3,673 vehículos menos que en 2024 y evidencia una disminución en la demanda, aunque el mercado mostró un aumento en la adquisición de automóviles procedentes de China.

El descenso en la compra de vehículos se produce después de años de crecimiento sostenido del sector automotriz dominicano, que históricamente ha dependido de diversas economías exportadoras.

Estadísticas correspondientes a 2025 muestran un cambio en la composición de los países proveedores, en especial por la participación creciente de fabricantes chinos a medida que otros mercados, como Corea del Sur, pierden relevancia.

Este panorama refleja transformaciones en las cadenas de suministro y en las preferencias del consumidor, en un momento en que República Dominicana continúa profundizando su apertura comercial y diversificando su red de socios automotrices.

Tendencias en importaciones y composición del mercado

De acuerdo con la Dirección General de Aduanas (DGA), la isla caribeña presentaba una recuperación sostenida posterior a la pandemia, pero la caída afectó tanto a vehículos nuevos con 51,537 unidades, un 2.22 % menos que el año anterior, como a usados con 79,716 unidades, un descenso de 3.05 %. En términos monetarios, el valor total de las importaciones retrocedió a $1,944.3 millones desde $2,018.1 millones, registrando una disminución de $73.8 millones.

La importación de vehículos en República Dominicana cayó 2.72 % en 2025, con 131 mil unidades ingresadas al país. (Foto: Shutterstock)

Menor cantidad de carros

Los vehículos particulares disminuyeron a 28,494 unidades que se traduce a 11.06 % menos respecto a 2024; sin embargo, las jeep ganaron presencia, con 60,203 unidades y una participación de 45.87 % en las importaciones, por una inversión de $1,087 millones frente a los $214.7 millones dedicados a vehículos convencionales. A pesar de esta tendencia, solo entraron 103 unidades más de jeeps en comparación con el año anterior, lo que equivale a un crecimiento marginal del 0.17 %.

Otros tipos de vehículos también reportaron bajas: los de carga descendieron un 11.06 % con 28,494 unidades y los autobuses bajaron un 8.26 % que representa 3,277 unidades. En contraste, los vehículos turísticos mostraron un alza significativa; se importaron 1,062 unidades adicionales, alcanzando 4,945 y marcando un crecimiento de 27.35 % sobre el ciclo previo.

China se consolidó como tercer proveedor de autos en República Dominicana tras aumentar sus exportaciones al país un 29.44 %. EFE/Sebastião Moreira./Archivo

China consolida su presencia en el sector automotor dominicano

La importación de autos procedentes de China creció 29.44 % durante el último año, un avance notable frente a la baja registrada en la mayoría de los países proveedores. El país caribeño adquirió 19,522 vehículos chinos por $244.21 millones, lo que posicionó al gigante asiático como tercer proveedor tras Estados Unidos con 34,863 unidades por $608.4 millones y Japón con 27,622 vehículos por $359.3 millones.

Esta dinámica permitió que China desplazara de la tercera posición a Corea del Sur, que aportó 19,290 unidades, es decir, 2,945 menos que las 22,235 importadas en 2024, lo que refleja una contracción del 13.24 %. Mientras tanto, las compras de vehículos de otros países decrecieron entre 3.01% y 26.73 %, reforzando el peso de China en el mercado.

El mercado de vehículos turísticos fue la excepción a la baja generalizada, con una importación total de 4,945 unidades.