Ford vs Tesla: ¿será la pelea del futuro en la industria de autos eléctricos?

Tesla Model Y y Ford Mustang Mach-E, dos autos listos para competir entre sí en representación de sus marcas por el liderazgo en autos eléctricos

Existe en la industria automotriz una cierta resistencia a aceptar a Tesla como uno de ellos. Y no solo en el ambiente de las fábricas históricas, incluso en algunas estructuras de poder, especialmente en Estados Unidos, donde se sigue hablando de “los tres grandes de Detroit” que ya no son los mismos porque Chrysler pasó a ser parte del Grupo Fiat (FCA) primero y de Stellantis ahora.

Sin duda alguna, esto se debe a que mientras Ford, Chevrolet y la misma Chrysler existen desde hace algo más de 110 años, Tesla nació apenas en este siglo y avanzado ya rumbo a la primera década, ya que el primer auto se presentó en el año 2007. Hay, por lo tanto, una idea de “falta de experiencia” en muchos usuarios, pero eso, lejos de ser un problema, es probablemente el mejor escenario para Elon Musk, porque en los autos eléctricos la mecánica solo se encuentra en suspensiones y dirección y nada más, y los usuarios modernos, no solamente no saben mucho de mecánica tampoco, sino que no parecen interesados en ella.

Esto permitió que Tesla haya crecido hasta posicionarse en el 15to puesto mundial entre todos los fabricantes de autos de todas las propulsiones conocidas, y en el primer lugar entre las que solo producen autos eléctricos. Que Tesla haya vendido ya 3,4 millones de autos en los últimos cinco años y que el crecimiento entre 2021 y 2022 haya sido del 47% no puede ser pasado por alto.

Tesla Model 3, el primer auto masivo de la marca de Elon Musk, que ahora parece superado por la versión SUV Model Y

Esos datos además, contrastan con una caída de producción y ventas de casi todos los fabricantes en el último año a causa de la crisis de suministros como consecuencia latente de la pandemia e indirectamente de la Guerra en Ucrania, lo que realza aún más la performance de los autos eléctricos norteamericanos.

Y efectivamente han llamado la atención de diversos actores y formas. Ya en 2021, Herbert Diess, por entonces CEO del Volkswagen Group, se había expresado con admiración ante el desarrollo de Tesla, incluso poniéndolo como ejemplo de eficiencia en términos de tiempos de producción. Esa simpatía de Diess con Musk y tomarlo como un modelo a copiar, fue parte de los motivos que lo llevaron a tener que retirarse de la compañía a mediados de año pasado, inmerso en una crisis interna en el grupo alemán.

Herbert Diess, anterior CEO de Volkswagen Group, fue un admirador público de Elon Musk y su visión del negocio del auto eléctrico. REUTERS/Wolfgang Rattay/File Photo

Tesla hizo algunos movimientos inesperados y confusos en diciembre de 2022, rebajando el precio de los autos para quienes los compraran antes de fin de año, lo que para muchos fue una clara señal de debilidad porque, decían, eso mostraba que no habían cumplido sus metas de ventas.

Pero apenas comenzado el año y con el primer mes consumido, Tesla anunció que rebajará el precio de sus vehículos en Estados Unidos y Europa entre un 5% y un 20%, de acuerdo al modelo y al mercado, pero además anunció que comenzará a desarrollar la plataforma para producir un auto más accesible que esperan pueda alcanzar un precio de unos 25.000 dólares.

Así, entre los descuentos y las subvenciones, un Tesla Model 3 o un Model Y, se pueden comprar casi un 30% más baratos que el precio de hace unos meses atrás. Si bien para muchos es una maniobra que no podría terminar siendo una mala estrategia, otros observadores creen que es el inicio de un contraataque de Elon Musk a un mercado que ahora está poblado de nuevos jugadores de gran envergadura.

El proceso de fabricación de Tesla es una de sus grandes cartas, gracias a la que puede bajar los precios de sus autos para hacerlos más competitivos, dice Munro & Associates

Ford es uno de ellos, y probablemente sea hoy el que mayor batalla le presente a Tesla en función de futuro inmediato. A la excelente performance del SUV Ford Mustang Mach-E, el primer vehículo eléctrico global de la marca del óvalo, llegará la reina de las Pick-up Full Size, la F-150 Lightning, que ya tiene agotada la producción de los próximos dos años y va encaminada a ser el producto que eleve a la marca a un nivel de ventas muy competitivo en el mercado eléctrico.

Y no es casual que haya sido justamente Ford la que haya tomado recientemente la decisión de seguir el mismo camino que Tesla en cuestión de precios, ya que el propio CEO de la compañía, Jim Farley, anunció esta semana que “En Ford queremos que los vehículos eléctricos sean más accesibles, por lo que estamos aumentando la producción de Mustang Mach-E y reduciendo los precios en toda la línea de Mach-E. El escalado acortará los tiempos de espera de los clientes. Y con una mayor producción, estamos reduciendo costos, lo que nos permite compartir estos ahorros con los clientes”.

Ford acepta el reto y reduce el precio de su Mustang Mach-E apuntando a hacer más accesibles los autos eléctricos aumentando la escala de producción

Las reducciones de precio de Ford no son tan significativas en porcentajes respecto a las de Tesla, pero considerando los modelos y precios de cada uno, y las ayudas del estado en modo de subvención, el Mustang Mach-E podría quedar en un precio competitivo al de uno Tesla Model Y, el auto con el que rivaliza directamente.

Sin embargo, el analista experto en industria automotriz Sandy Munro, hizo un profundo estudio de fortalezas y debilidades de ambos fabricantes, y si bien coincide con que Ford parece el rival mejor preparado para enfrentar esta “provocación” de Tesla, estos tienen algunas razones para pensar que ganará la puja.

Según Munro, igualar oferta y demanda mediante la reducción de precios no está al alcance de la mano para todos los fabricantes, y según su análisis, son los costos de fabricación la clave que permite a Tesla reducir sus precios de manera significativa manteniéndose rentable. El estudio publicado por Munro & Associates explica que Tesla tiene una rentabilidad de más del 30% en los modelos de menor valor, el Model 3 y el Model Y, y que podría ser mayor aún en los modelos más costosos, donde las marcas pueden subir el precio sin perder ventas.

La pick-up F-150 Lightning es la gran apuesta de Ford para subir al primer puesto en vehículos eléctricos

Con esta receta, Tesla puede darse el lujo de rebajar sus costos y mantener ganancias buenas e incluso superiores a las de la competencia. Y todo esto es posible por aquello de lo que tanto hablaba Herbert Diess, el sistema de fabricación, que redunda en menores costos totales.

Las claves de este logro se basan en combinar múltiples funciones en un solo sistema como el sistema de gestión térmica de Tesla; simplificar el proceso reemplazando una gran cantidad de piezas mecánicas pequeñas por una sola de mayor tamaño gracias a grandes máquinas de fundición; desarrollar y producir algunos sistemas internamente y no contratarlos a terceros; aumentar la escala de producción, como de hecho lo han conseguido ya que Tesla es hoy en día el mayor fabricante de automóviles eléctricos del mundo; y finalmente cambiar el modelo de negocio para no necesitar concesionarios ni grandes campañas de publicidad.

Volkswagen ha dicho públicamente que no cambiarán sus esquemas de precios de venta de sus autos eléctricos, algo que resulta completamente lógico ya que enfrentan todavía un retraso de casi 3 años con el desarrollo de su propio sistema digital, y el resto de los fabricantes todavía no se han expresado al respecto, con lo que la batalla parece centrada en Ford vs Tesla o Tesla vs Ford, que sería algo así como David contra Goliat.

