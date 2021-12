Parece un juguete para Navidad, pero es un 4x4 para expediciones extremas

El Fat Truck se fabrica en Canadá y tiene aspecto de un auto de juguete, pero es un vehículo multipropósito y extremo como pocos

Tiene la apariencia de un auto de juguete, esos que tienen ruedas desproporcionadamente grandes en comparación con el tamaño de la carrocería. Casi parece una caricatura de un vehículo todoterreno. Pero no lo es. No es para el árbol de Navidad, o al menos no para un árbol normal. Más bien debería ser un gran pino en un gran jardín, para que su altura no eclipse la del árbol decorado con luces y adornos navideños.

Pero saliendo de las fiestas y los regalos, este vehículo es una poderosa herramienta de la movilidad extrema, capaz de llegar a lugares a los que difícilmente otra máquina con más de dos ruedas podría hacerlo.

El acceso a terrenos difíciles con 8 personas a bordo es una de las cualidades destacables del Fat Truck

Lo fabrican en Bromont, Canadá, y su creadora es la empresa Zeal Motor Inc. Su nombre es tan curioso como su aspecto: Fat Truck (Camión gordo). Es casi cuadrado porque mide 3,70 metros de largo, 2,60 metros de altura y 2,50 metros de ancho. Pero lo que más llama la atención es su rodado, porque tiene cuatro enormes ruedas de 1640/640 R24, es decir, de unos 1,50 metros de altura.

Fat Truck puede subir y bajar pendientes de hasta 35 grados y 22 de inclinación lateral

El propósito de este extraño vehículo es ser capaz de transitar por terrenos completamente extremos, ya sea por los obstáculos, por el tipo de suelo e incluso a través del agua. Así es, se trata de un anfibio, y tiene dos características que contribuyen para desempeñarse perfectamente en el agua. La primera es la gran cantidad de aire que lleva en sus neumáticos, y la segunda es el diseño del dibujo de estos, porque en lugar de tener los tradicionales tacos, está pensado para desplazar agua, así como lo hacían los barcos de vapor impulsados por paletas.

Por el diseño de sus neumáticos y su estanqueidad, el Fat Truck es anfibio con propulsión en sus cuatro ruedas

Pero no es eléctrico si eso es lo que se imaginaban, aunque podría serlo en el futuro. El Fat Truck tiene un motor diésel Caterpillar de 2,2 litros, que entrega una potencia baja de apenas 67 CV y un torque de 205 Nm. El motor, está situado en el centro del vehículo, lo más bajo que se ha podido colocar, para favorecer un centro de gravedad perfecto, especialmente debido a las pendientes que puede transitar. Para poder entrar al agua, el impulsor se encuentra alojado dentro de un gabinete completamente hermético.

Gran capacidad interior, con dos personas adelante y seis atrás, y una línea libre en el centro, para eventuales traslados de una persona en una camilla

En su interior pueden ir hasta 8 personas, dos adelante, en la cabina y otras seis en dos hileras longitudinales de asientos, al mejor estilo Land Rover Santana. En el medio hay un pasillo pensado para poder colocar una camilla para el caso que el Fat Truck tuviera la misión de rescatar a una persona herida en un lugar de difícil acceso por tierra. La carrocería tiene una jaula antivuelco que la rodea completamente y vidrios templados de alta resistencia. También tiene una escotilla superior y un techo con refuerzos como para poder subir a hacer alguna operación que requiera más altura.

El Fat Truck no es muy grande, sino desproporcionado, pero su propósito lo justifica

Mecánicamente, el Fat Truck no tiene embragues pero opera con un sistema hidrostático, a través de dos bombas a un par de correas dentadas , una en cada lado, con 10 marchas hacia adelante y 10 hacia atrás en ambas, alta y baja. Su modo de conducción es a través de un joystick, lo que permite que se pueda dosificar perfectamente la potencia, especialmente a baja velocidad. Sobre ese mismo joystick un botón para subir y otro para bajar, permiten cambiar de marchas. Pesa 2.700 kilos y puede llevar hasta 1.000 kilos en su interior. La velocidad máxima que alcanza es de 32 km/h.

Los neumáticos se inflan y desinflan constantemente de acuerdo a la necesidad de pasar sobre todo tipo de obstáculos

Finalmente, uno de sus fuertes es el sistema que regula el compresor para inflar y desinflar los neumáticos, que pueden funcionar con sólo 0,5 psi y hasta 4 psi, pero esa presión se regula constantemente por cada rueda, en base a la necesidad que tenga de acuerdo a la superficie que esté pisando. Una pantalla táctil permite seleccionar el tipo de terreno que se transitará, y con esa configuración, el sistema hará los ajustes correspondientes para que los neumáticos respondan a la necesidad. Por sus características, puede subir o bajar pendientes de 35 grados longitudinales y tiene capacidad de inclinación lateral de 22 grados.

El Fat Truck no tiene volante sino un joystick con dos botones para subir o bajar de marcha

El Fat Truck no es barato precisamente, ya que se vende en Canadá a unos 120.000 dólares de base , y ese precio puede subir tanto como los accesorios que se le agreguen. Aunque parece costoso, en realidad no lo es en función del servicio que puede brindar. Para organismos gubernamentales o para empresas que deben desarrollar tareas en terrenos de difícil acceso, quizás no es una suma tan alta dada la prestación que ofrece.

SEGUIR LEYENDO