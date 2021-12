Nueva generación: el Mégane E-Tech Electric se exhibe en Argentina

Renault Mégane E-Tech Electric, presentación adelantada en Argentina

El Salón Internacional del automóvil de Múnich, formalmente conocido como la IAA Mobility 2021, fue la primera feria internacional de exposiciones de la industria que se pudo desarrollar en Europa este año, luego de todas las cancelaciones que provocó el Covid-19 desde febrero de 2020 a la fecha. Allí fue donde formalmente, Renault mostró al mundo el primero de sus productos eléctricos de nueva generación, basado en la plataforma CMF-EV. Estamos hablando del Renault Mégane E-Tech Electric.

Por esas cosas del destino, desde hace algunas semanas en Argentina hay dos ejemplares del nuevo vehículo eléctrico francés, que recién comenzará a comercializarse en abril de 2022 en Europa. ¿El motivo? Que es en nuestro país donde se está rodando el comercial oficial con el que publicitará el automóvil a nivel mundial.

Renault Mégane E-Tech Electric

Así fue como el mismísimo Presidente y CEO de Renault Argentina, Pablo Sibilla , se propuso aprovechar esta oportunidad única a nivel mundial, para que la prensa local tenga la posibilidad de conocer el auto en persona, cosa que se concretó este martes en el edificio central de Renault en la ciudad de Buenos Aires.

El auto es un nuevo concepto desde la base. Fue diseñado y concebido de origen como auto eléctrico, lo que permite aprovechar al máximo las posibilidades que este tipo de vehículos ofrecen, especialmente en cuestiones de habitabilidad, ya que las baterías están colocadas a lo largo del piso y las ruedas están situadas prácticamente en los extremos, casi sin voladizos hasta el paragolpes, tanto delantero como trasero.

Renault Mégane E-Tech Electric

Según el Jefe de diseño de la marca, el famoso Gilles Vidal, es un “Hatchback Crossover”, lo que viene a convertir el Mégane conocido desde tantos años, como un auto, en el siguiente paso intermedio hacía los conocidos SUV. Sus ruedas de 20 pulgadas y un remate más extendido hacia atrás que un hatchback convencional, son partes claves que lo distinguen del Mégane con motor térmico.

Pero más allá de la denominación de Crossover del E-Tech Electric, este vehículo está lleno de innovaciones desde todos los ángulos que se lo observe.

Renault Mégane E-Tech Electric

En lo estético, lo primero que se observa es la nueva firma de la marca, el nuevo diseño del rombo de Renault, que desde este auto en adelante se incorpora a cada nuevo modelo que salga a la calle. Las luces Led delanteras son adaptativas, es decir que tienen la capacidad de adaptarse a la luz exterior, aumentando su intensidad a medida que se oscurece el exterior.

La carrocería es bitono con techo en tres distintos colores para combinar con el resto del cuerpo del auto, pero además agrega los bajos del paragolpes delantero y trasero con un tercer color ocre, que le da un aspecto más personal aún. Las llantas también son bitono. El perfil, a pesar de ser un auto completamente nuevo, mantiene el ADN Mégane, de modo similar al frente, claramente identificable con la última generación del modelo que le dio el nombre.

Renault Mégane E-Tech Electric

Parte del diseño moderno y vanguardista se aprecia también en las manijas de las puertas. Las delanteras al ras de la carrocería, funciona asomándose para poder abrirla, pero hasta que no sobresale, prácticamente no se distingue. La manija de apertura de las puertas traseras es el parante completo, de unos 30 cm, que se levanta desde la moldura en depresión que está por detrás.

En el interior, el tablero OpenR es una superficie completamente digital desde el cuadro de instrumentos del conductor hasta el centro del torpedo, descendiendo a lo que en cualquier auto convencional es el espacio donde va la palanca de cambios, que por supuesto, al ser eléctrico, no existe en el Mégane E-Tech. Los tapizados son bitono en cuero, y para mayor personalización del habitáculo, tiene luces ambientales con más de 80 opciones, que a su vez también son adaptativas a la luz exterior, variando su intensidad.

Renault Mégane E-Tech Electric

A pesar de ser un auto con un claro perfil aerodinámico que va descendiendo la línea de techo a medida que se acerca al remate, es notablemente amplio para los ocupantes de las plazas traseras, donde un adulto de 1.80 m de estatura se puede sentar cómodamente sin llegar al techo. Esto es en gran medida por el diseño de las baterías, muy delgadas, distribuidas en toda la superficie del piso, que incluso permiten tener también un baúl de grandes dimensiones.

Mecánicamente, el motor eléctrico es de 160 kW equivalentes a 218 CV, con un toque de 300 Nm, que le permiten acelerar de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos. El auto tiene 3 distintos modos de conducción y 4 posibles modos de regenerar energía para recargar baterías en frenada.

Pero indudablemente, la gran novedad de Renault está en las baterías. Comparada con las que equipaban al ZOE, anterior auto eléctrico de la marca, a igual performance, estas baterías son un 40% más chicas y compactas. La autonomía también mejoró con una capacidad para llegar a 470 km, mientras el ZOE llegaba a 400 km. Y la recarga también se ha optimizado. Las nuevas baterías se pueden recargar con corriente alterna (AC) de hasta 22 kW permitiendo hacer 150 km con una hora de carga. Mientras que conectada a corriente directa (DC) hasta 130 kW, puede hacer hasta 200 km con solo 30 minutos de carga.

Renault Mégane E-Tech Electric

Gran parte de ese progreso lo permite el sistema de refrigeración que se le han dado a las baterías, con un circuito de líquido refrigerante que mantiene la temperatura en un mejor rango de funcionamiento.

A nivel de seguridad activa, todos los sistemas ADAS están disponibles en el E-Tech, incluyendo un sensor que impide atropellos a los pasajeros si el sistema detecta que al abrir la puerta puede haber una colisión con otro vehículo o incluso una bicicleta que se aproxime por detrás. También se destacan el detector de fatiga para el conductor y el reconocimiento de las señales de tránsito a través de la cámara frontal.

El Renault Mégane E-Tech está entre los 7 finalistas al galardón de Car of the Year 2022 , que se elegirá el 28 de febrero, y se entregará en el Salón de Ginebra en el mes de marzo. Y como se mencionó al comienzo, recién en abril comenzará a entregarse a los usuarios que lo compren en Europa. En nuestras tierras está prevista su comercialización, pero todavía no hay fecha segura, aunque se descuenta que será seguramente después del año próximo.

SEGUIR LEYENDO