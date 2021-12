Tesla se lanzará al segmento de autos compactos

El supuestamente llamado Tesla Model 2 o Model A, seria el auto urbano compacto de un valor considerablemente menor al de un Tesla Model 3, el más masivo de la marca

Cuando se trata de Elon Musk, esperar un comunicado de prensa con un anuncio no siempre es el mejor modo de enterarse de una novedad de Tesla. Probablemente muchas noticias se han conocido directamente a través de su leer su red social Twitter, donde suele contestar incluso a usuarios o críticos, y a veces dar a entender que se viene algo nuevo.

Antes de la Pandemia del Covid-19, este revolucionario hombre de negocios de origen sudafricano, había dicho públicamente que Tesla fabricaría un auto eléctrico compacto, muy urbano, que permitiera poner al alcance de la mano de los usuarios de autos sustentables a batería, un producto asequible que contraste con el alto costo que tienen normalmente los autos eléctricos en comparación con sus similares de motor de combustión interna.

Este concepto no es oficial, pero aseguran, tiene inspiración en fuentes muy bien informadas del mundo Tesla

El auto es llamado desde entonces como Tesla Model 2, pero es en verdad un nombre impuesto desde la fantasía porque oficialmente no se ha mencionado nunca esa denominación, e incluso muchos conocedores del mundo Tesla, aseguran que no será un número sino una letra la que lo distinga, como lo hace en otros modelos. El Model A es una alternativa, pero siempre hipotética.

Se sabe que será un auto pequeño, aunque no necesariamente un micro auto, podría ser de segmento A o de segmento B. Tendrá dos puertas y cuatro plazas, y lo más importante, tendría un costo aproximado a los 25.000 dólares. Según aseguran los expertos, el auto será además el primer modelo de Tesla en fabricarse fuera de los EE.UU. y esto se debe a que su mercado más grande sería el chino, por lo que el auto se produciría íntegramente en el país asiático para abastecer el mercado local especialmente, pero con la idea de hacer del más pequeño de los Tesla, un auto de comercialización global.

El diseño como eje de todo en el más accesible de los modelos Tesla, que veía la luz para 2024

Basándose en la idea de un Tesla pequeño, el sitio theclunkerjunker.com hizo un desarrollo de concepto que parece adaptarse a los pocos datos que se dieron a conocer. El auto tiene apertura de sus dos puertas en forma de tijera, aunque desde ellas se accede tanto a las plazas delanteras como traseras.

Las dimensiones del modelo son las de un auto del segmento A , casi podría decirse que tiene alguna semejanza con un Mercedes Clase A o con un Smart de comienzos del milenio.

El interior no sale de la costumbre y el ADN Tesla, adaptado a las dimensiones de un citycar

Según dijo el propio Musk en un evento reciente, este modelo será más compacto y más accesible económicamente asequible, pero a la vez, será también más sofisticado de lo que se espera de un auto de este segmento. La idea vuelve a ser marcar la diferencia y “consolidarse como la firma de vehículos eléctricos líder en el mundo frente a la feroz competencia de fabricantes establecidos”, ha dicho el creador del imperio Tesla.

No hay solo una idea del diseño del Tesla más compacto. Esta versión es más similar al Model 3 pero con dimensiones reducidas y cola hatchback

El que se ha visto no es el único diseño que se han animado a lanzar en base a la idea de auto pequeño. Hay también otros modelos mucho más similares al Tesla 3 pero con las dimensiones de un auto de segmento B, que también podrían tener sustento si finalmente se decide producir un auto compacto y no tanto un auto pequeño. ¿Los plazos? Según parece no habrá un Tesla Model 2 o Model A, o como se termine llamando, antes de 2024.

