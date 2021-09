Movilidad sustentable no es sólo una cuestión de combustible o electricidad

Los autos no solamente pueden ser ecológicos por el combustible que los propulse, sino por materiales naturales en sus componentes

Más que una cuestión de combustible o electricidad: qué cambiarán los fabricantes para hacer los autos más sustentables

Mejorar el medio ambiente a través de costumbres y materiales sustentables es algo que preocupa y ocupa a todos por igual , sin embargo, así como separar la basura, no derrochar agua potable o utilizar la energía eléctrica de modo responsable para evitar el calentamiento global, es algo que todos pueden hacer, hay otras formas de aportar que no están al alcance de todos.

En el caso de la movilidad, el uso de la bicicleta como modo de descarbonizar el medio ambiente es mucho más accesible que la transformación del uso de automóviles de motores térmicos por otros que se propulsen eléctricamente. Los autos eléctricos son considerablemente más costosos para la compra, y aunque con el paso del tiempo, esa diferencia de costo se amortice con una reducción de gastos notoria en la comparación entre moverse con electricidad vs hacerlo con combustible fósil, la adquisición del auto en sí, no está al alcance de la mayoría, sino más bien de la minoría de los usuarios.

El nuevo material desarrollado por Volvo se llama Nórdico, y está producido por varios componentes, entre ellos, botellas de plástico recicladas

Algunas ciudades como Londres, han anunciado que ya no se comprarán buses urbanos que no sean eléctricos o de hidrógeno, y esa es una forma de contribuir para que el movimiento de las personas en las grandes ciudades, sea amigable con el medio ambiente.

De todos modos, no todo pasa por el combustible fósil si de cuidar el planeta se trata. Y en este sentido, la industria automotriz también tiene un trabajo que hacer en otros aspectos de la fabricación de un auto sustentable.

Según un informe de la publicación Vogue Business, “dos tercios de los consumidores consideran las políticas medioambientales de una marca como un factor crítico al comprar productos de lujo”, mientras que la consultora inglesa The Carbon Trust, asegura que “al mismo porcentaje de compradores (dos tercios) le gustaría ver el etiquetado de carbono en los productos como una forma de brindar una mayor transparencia sobre el impacto ambiental de los productos y materiales”.

El C40 Recharge, el último modelo 100% eléctrico lanzado por Volvo, es el primer auto Premium que prescinde del cuero en su interior

Volvo Cars acaba de publicar su propio informe, The Rise of Conscious Design, realizado junto a The Future Laboratory, una empresa dedicada a pronóstico de tendencias, en el que se hace especial hincapié en los nuevos materiales de alta calidad, sostenibles y de origen responsable, que se están explorando y aplicando para crear productos de lujo.

Simultáneamente con este informe, la empresa sueca acaba de anunciar que todos sus nuevos modelos totalmente eléctricos estarán completamente libres de cuero, como parte de ese cambio de materiales en busca de otros que contribuyan a la mejora del cuidado del planeta. De hecho, el Volvo C40 Recharge recientemente lanzado, es el primer modelo que está completamente desprovisto de cuero en su interior.

Nuevos tapizados, alformbras y tableros interiores, completamente naturales es también parte de descarbonizar el medio ambiente

Volvo indica que está trabajando activamente para encontrar fuentes sostenibles y de alta calidad para muchos materiales que se utilizan actualmente en la industria automotriz en general.

“El próximo desafío es cambiar lo que hacemos con estos materiales, ya sea fabricar piezas de automóviles que duren para siempre, volver a entrar en la economía circular o volver a la tierra”, dijo Robin Page, jefe de diseño de Volvo Cars.

El lugar que ocupaba el cuero, será reemplazado por alternativas como materiales sostenibles de alta calidad hechos de fuentes biológicas y recicladas. Por ejemplo, Nordico, un nuevo material interior creado por Volvo, consistirá en textiles hechos de material reciclado como botellas de PET, material bioatribuido de bosques sostenibles en Suecia y Finlandia, y corchos reciclados de la industria del vino. Este material hará su debut en la próxima generación de modelos Volvo.

El cuero es todavía un material de lujo de los automóviles de alta gama. Para Volvo ha llegado el momento de dejarlo a un lado

Mientras tanto, la compañía sueca continuará ofreciendo opciones de mezcla de lana de proveedores que están certificados para abastecerse de manera responsable, ya que la compañía busca garantizar la trazabilidad completa y el bienestar animal en su cadena de suministro de lana.

Para 2025, la compañía tiene como objetivo que el 25% del material de los nuevos automóviles Volvo consista en contenido reciclado y de origen biológico, como parte de su ambición de ser un negocio completamente circular para el año 2040.

SEGUIR LEYENDO