Fuera de la música, a Mason se lo asocia inmediatamente con uno de los clásicos más codiciados, como es la Ferrari GTO. El es uno de los propietarios más famosos de esta joya, con la que suele participar en festivales de velocidad de clásicos, como Goodwood. Y como buen amigo de varios ex pilotos, no duda en compartir el volante de su tesoro con algunos privilegiados: por ejemplo, el ex Fórmula 1 Jean Alesi y los hermanos Darío y Marino Franchitti, este último casado con su hija Holly, también piloto y habitué de los eventos automovilísticos junto a su padre y su madre, Annette, la segunda esposa de Nick. La presencia de los Mason en los festivales por supuesto siempre genera gran atracción para figuras de renombre, ex pilotos, fabricantes, coleccionistas, fanáticos. Y él no duda luego en compartirlo en su Facebook personal.