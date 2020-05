El novelista Dan Brown acometió contra una creencia establecida durante siglos de cristianismo cuando, en su libro El Código Da Vinci, propuso la teoría de que el Santo Grial no era la copa en la que había bebido Jesucristo en la Última Cena, sino que era más bien un símbolo que representaba la importancia de la mujer en los orígenes del catolicismo. Una ficción tan disruptiva como controversial, por lo sensible del tópico. En donde no hay margen para la polémica es que en el mundo automotor está definido y consagrado el Santo Grial en un modelo icónico, y también se habla de ella: la Ferrari 250 GTO, el auto más codiciado del planeta.