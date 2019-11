Como fuere, la camioneta es un típico producto Tesla, porque rompe con todos los estereotipos y concluye un ciclo de desarrollo de siete años realizado por la compañía californiana. Aunque algunas de las predicciones de Blade Runner no se terminaron cumpliendo en el mundo imaginado para noviembre de 2019, las formas de la Cybertruck son lo que más se acercan a aquellos vehículos observados en la película. Aunque la pick up no vuela, como sí sucedía en el film.