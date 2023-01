Juan José Oré fuerte y claro: Bolsa de Minutos, el cupo de extranjero y la nacionalización de jugadores

Juan José Oré habló de diversos temas referidos al fútbol de menores y la falta de apoyo. (Difusión)

Juan José Oré es uno de los técnicos de menores más reconocidos y exitosos del Perú. A pesar de haber tenido una etapa como futbolista entre 1974 y 1992, sus logros con las selecciones menores nacionales lo llevaron a ser considerado en suelo nacional. Y a pesar de que en la actualidad se encuentra alejado de la FPF, es una voz autorizada para referirse a diversos temas como la Bolsa de Minutos, el cupo de extranjero en la Liga 1 y la nacionalización de jugadores.

Sobre el primer asunto se mostró en contra. “Era una tontería. Había equipos de Lima que prestaban a sus jugadores a provincia para que sean alternativas. Más era por necesidad que por convicción. No ayudaba a nada. Más bien perjudicó y estancó un poco, pero también deberían obligar a que haya jugadores en los clubes Sub-15 y Sub-17″, fueron sus primeras palabras en entrevista para el diario Depor.

De la misma manera, se refirió del cupo de foráneos, proponiendo otra medida que permita la aparición de más jóvenes valores. “Hay demasiados cupos de extranjeros, es una barbaridad. Los entrenadores cada vez más apuestas por los extranjeros, por eso los contratan, y el joven pierde oportunidad. Sin la Bolsa de Minutos hubiesen reducido el cupo de jugadores extranjeros, máximo tres. Además, que sean buenos jugadores y dejen enseñanzas a los jóvenes. Algunos son buenos, tienen experiencia, pero hay otros que quitan oportunidades”, dijo.

Pero eso no fue todo, ya que el entrenador rechazó la nacionalización de jugadores para que integren las selecciones. A pesar de que en su momento, tuvo bajo su mando a Cristian Benavente (nacido en España), prefiere que se le dé importancia a las futbolistas netamente peruanos. “No estoy de acuerdo. Nosotros no éramos mucho de ir a buscar, ya que acá en el país teníamos buenos jugadores. Si se hace eso, acá van a trabajar menos. Todo vino a raíz de Lapadula, pero él es diferente. Ahora están buscando si es primo, si tiene el mismo cabello, pero no puede ser. Cuando nosotros viajábamos a Argentina, había bastante peruanos, pero no estaban en la Liga AFA, sino rosarina, y entrenaban, pero no jugaban”, declaró.

“Traje a Cristian Benavente, fuimos hasta España. Nos mandaron un video, nos pareció interesante, pero ahora están con idea de buscar en todos lados para nacionalizarlo. Si llegan por ser peruanos, y quieren jugar, bien. Dan a entender que nosotros no buscábamos porque ahora hay hasta áreas de cazatalentos”, agregó.

Cristian Benavente (izquierda) en un partido de práctica con la selección peruana sub-17. (Difusión)

Lo cierto, es que a nivel mundial muchas selecciones han potenciado sus selecciones con elementos de su misma sangre o incluso nacionalizando futbolistas, siempre y cuando cumplan con los requisitos. En el caso del extranjero, cumplir cinco año de residencia consecutiva en un país, mientras que si cuenta con sangre de esa nación, hacer el trámite respectivo con el pariente. Francia salió campeón del mundo el 2018 con varios jugadores de raíces africanas como Mbappé, Pogba, Kanté, etc.

Falta de reconocimiento en menores

Para finalizar, Juan José Oré resaltó el hecho de que la última selección nacional que clasificó al Mundial (Rusia 2018) tenía jugadores que él dirigió en su momento y que a los técnicos de menores no se les da la suficiente valoración.

“Gracias a Dios cuando estuve pudimos lograr ir a un Mundial, ser campeones del Sudamericano Sub-15 en forma invicta, fuimos campeones olímpicos. Hay jugadores que llegaron a mayores y son mundialistas como Tapia, Aquino, Araujo, Cartagena, Flores, Polo, olvídate. Pero a los de abajo (menores) no dan mucho crédito. Lo que pasa es que siempre he sido perfil bajo. Me manejo de esa manera. Ahora hay muchos intereses, yo no soy de esas personas”, precisó.

La selección peruana que clasificó al Mundial de Rusia 2018 estuvo integrada por algunos dirigidos por Juan José Oré. (Difusión)

