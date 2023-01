La Liga 1 se refirió a un posible torneo de solo once clubes

Twitter: @HectorLaraL

La Liga 1 2023 está a poco de comenzar y aún no se resuelve el tema de los derechos de transmisión. Ocho clubes se declararon en contra del proceso de licitación y no jugarían el torneo hasta que se resuelva el problema. Héctor Lara, director de competiciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se refirió a la posibilidad de un torneo peruano con solo once equipos ante una eventual ausencia de los demás participantes.

El anuncio de que 1190 Sports se encargará de la transmisión de la Liga 1, generó que varios equipos peruanos demostraron su disconformidad con la nueva empresa televisiva. Los ocho clubes que están en contra son: Universitario de Deportes, Alianza Lima, Binacional, Cienciano, Cusco FC, Melgar, Sport Boys y Deportivo Municipal.

Los clubes emitieron un comunicado anunciando que no participarán en el torneo hasta que el tema de la transmisión de los partidos de la Liga 1 no se solucione. Los ocho equipos mantienen un vínculo contractual con el Consorcio Fútbol Perú y tiene como operador a al canal de tv GolPerú.

El director de competencias de la FPF se refirió al inicio del campeonato peruano. “Como Liga 1, lo que tengo que hacer es organizar la competencia y está destinada con 19 equipos. Las acciones legales externas que estén haciendo los clubes no podría comentarlo”, dijo en declaraciones al diario Depor.

Héctor Lara respondió en el caso que el conflicto por los derechos de televisión provoquen la ausencia de los clubes en la competencia y se juegue con once equipos. “No, porque formalmente como liga no hemos recibido ningún tipo de información. Legalmente, necesitaríamos recibir algún tipo de documento donde nos digan que no participarán, algo que no ha pasado. Todos los involucrados quieren que haya liga, que haya partidos. Han solicitado balones y arbitrajes para partidos amistosos. Me queda muy claro que todos quieren que haya liga con todos sus participantes”.

Además, mencionó que si esas instituciones dejaran el torneo, de todas maneras se iniciaría el campeonato: “La liga está preparada para iniciar la competición y en ese sentido lo que buscamos es que todos estén. Ya si nos notifican algo, ya tendremos que hacer las modificaciones necesarias”.

Ocho clubes ponen en duda su participación en la Liga 1

Implementación del VAR

Lara comentó sobre la implementación del VAR en el fútbol peruano y del presupuesto que se gastará para su correcta instalación en todos los estadios. “Tenemos pensado implementarlo en el Clausura 2023. En el transcurso del año, si llegan a pasar algunas cosas que lo puedan modificar, no te puedo garantizar que no cambiará. La idea es que eso suceda. Los árbitros ya están en esa capacitación. Debemos estar preparados para hacerlo”.

El directivo de la FPF infirmó respecto al presupuesto que se ha planificado para su ejecución: “Supera los dos millones y medio de dólares. Se tiene que gastar mucho en tecnología, capacitación. No es solo lo que se ve en la televisión, sino lo que hay detrás. Se tienen que hacer muchas adecuaciones en infraestructura en los estadios. Es una inversión fuerte para implementar una herramienta como esta”.

Por último, habló sobre si se podrá usar el VAR en todos los escenarios del campeonato peruano. “Lo ideal es implementarlo en todos los estadios y desde el minuto uno, pero sí tenemos que tener las garantías de que sea bien llevado e implementado. Esto tenemos que garantizar”.

