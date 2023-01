Selección peruana sub 20: técnico Jaime Serna aspira a clasificar al Mundial Indonesia 2023

El estratega peruano afirmó que están trabajando de gran manera para hacer una gran competición.

La selección peruana sub 20 se viene preparando para el Sudamericano de Colombia 2023 que se inicia el próximo 19 de enero. El técnico Jaime Serna se refirió a la preparación de sus dirigidos y analizó el grupo que les tocó en el torneo.

“Hemos venido trabajando muy bien, haciendo doble turnos y a partir de hoy ya concentramos pensando en el Sudamericano Sub 20. Post partido con Bolivia, ya estamos manejando la lista de los 23 que viajan”, dijo en declaraciones a radio Ovación.

Además, Serna mencionó todos los aspectos que tienen que mejorar de cara al inicio del Sudamericano. “Nos cuesta mucho cerrar los partidos. Nos costó con Uruguay, teníamos para ganarlo. Jugar más en bloque, referenciar más al rival, tener la posesión, posesiones largas del balón. Hemos venido trabajando eso y ojalá se pueda aplicar eso mañana contra Bolivia”.

Te puede interesar: ‘Chemo’ del Solar y los dos pilares de su trabajo en busca del desarrollo del fútbol de menores

El estratega peruano habló de la idea de juego que quiere plasmar en la selección peruana Sub 20: “Hoy la intensidad no es negociable para nosotros, no es negociable que caminemos. Hoy es competir, los once tienen que estar en la misma intensidad y, desde ahí, seguro se verá otro equipo”.

“Antes del sorteo, nosotros hicimos una remembranza previo del partido ante Uruguay. Uruguay también fue campeón, en los últimos cuatro quedo tercero y segundo, ellos la tienen clara. Nos toca un grupo totalmente difícil, pero si no nos ilusionamos y no competimos, no nos podemos dedicar al fútbol. Nosotros vamos muy ilusionados y con mucho trabajo. El objetivo es competir y clasificar al Mundial”, sostuvo Serna sobre el Sudamericano de la categoría.

El director técnico se refirió a los convocados de la selección peruana: “Para mí los 23 son importantes, lógicamente juegan once. Así que la competencia, así como le digo a los chicos, la competitividad es importante. El once lo tengo, pero la importancia es para los 23″.

Te puede interesar: Selección peruana sub 20 jugará último amistoso ante Bolivia previo al Sudamericano de Colombia

La selección peruana sub 20 tendrá su última prueba previo al Sudamericano que inicia el 19 de enero. (FPF)

Por último, el entrenador confía en que se hará un buen papel en el torneo de Colombia. “Seguro la mochila es de años, nosotros lo tenemos claro. Como se los digo a los chicos, esta historia es distinta. El mensaje, desde que llegamos, es el sueño de poder llegar al Mundial. Ellos están muy emocionados. El reto no solamente es del comando técnico, es del staff médico, de los jugadores, todos en conjunto”.

Relación con ‘Chemo’

Javier Serna dirigirá a la selección ‘blanquirroja’ hasta el final del Sudamericano sub 20. Actualmente ocupa el cargo de entrenador de manera interina, tras la salida del estratega Gustavo Roverano. El sucesor será José del Solar, que también es el Jefe de la Unidad Técnica de Menores.

“Con ‘Chemo’ nos juntamos para ver la planificación de la semana, estamos enfocadísimos en el Sudamericano. Luego del torneo seguro vendrán cosas nuevas, pero hoy nos enfocamos en el Sudamericano”, sostuvo acerca de los primeros días trabajando con el ex director técnico de la César Vallejo.

El combinado patrio debutará el jueves 19 de enero a las 17:00 horas ante Brasil. Asimismo, comparte grupo con Colombia, Paraguay y Argentina.

SEGUIR LEYENDO: