Universitario: Jean Ferrari calificó de “formidable” la ‘Noche Crema’

El dirigente 'merengue' mencionó que fue todo un éxito el evento realizado el sábado 7 de enero.

La presentación del plantel de Universitario de Deportes fue todo un éxito por la gran cantidad de gente que asistió al estadio Monumental el sábado 7 de enero. Jean Ferrari, administrador del club, realizó un balance de la ‘Noche Crema’ y se refirió nuevamente al conflicto por los derechos de televisión.

El dirigente de la ‘U’ mencionó sobre la idea del evento del sábado pasado. “Hemos apuntado a enfocarnos en el entretenimiento, sector donde realmente está el fútbol, algunos no entienden que debemos enfocarnos en el entretenimiento, así ayudar a la generación de ingresos y aprovechar ciertos momentos para generar eso como fue la presentación del club”, afirmó en declaraciones a radio Ovación.

Además, Ferrari explicó como fue el trabajo hecho para lograr que salga bien todo lo planificado: “Esto fue un trabajo de aproximadamente tres meses para hacer una formidable ‘Noche Crema’ y los comentarios fueron muy buenos. Fueron aproximadamente 56 mil más los palcos que dieron un total de alrededor de 60 mil personas. Esto sumado show que vino luego del partido donde estuvo abarrotado”.

Derechos de transmisión

El administrador del cuadro estudiantil también tocó el tema de los derechos de transmisión. Para Ferrari es un problema que, a la larga, perjudicará a los clubes, dado a que llegarán a un punto en que no tendrán el financiamiento para mantener a sus trabajadores. También dio detalles de porque no se paso la ‘Noche Crema’ por ningún canal de televisión.

“Nuestro operador televisivo se basa en una medida cautelar puesta por la Federación Peruana de Fútbol, donde se especificaba que ningún operador puede trasmitir los partidos y es así donde el consorcio toma la postura de acatar la medida cautelar”, sostuvo sobre el motivo por el cual su evento no fue televisado.

Asimismo, el ex futbolista mencionó cual será la consecuencia de mantener la situación actual: “Siempre he planteado una postura de diálogo, las cosas se solucionan sobre la mesa y tratando de llegar a puntos medios. Tenemos que ser consecuente con lo que queremos. Si no hay televisión, no hay sponsors. Si no hay sponsors, de qué viven los clubes, esto es una cadena y repercute financiero de la institución”.

Jean Ferrrari habló de la problemática de los derechos televisivos de la Liga 1.

Aún no cierran el plantel

Manuel Barreto, director deportivo de Universitario de Deportes, fue entrevistado en el programa Justicia para la ‘U’. En esa charla confesó que la plantilla aún no está cerrada y lo importante que es que los jugadores estén teniendo bastantes minutos en estos días.

“Lo importante es que el equipo siga ganando rodaje y se siga conociendo. Es un plantel con muchos cambios, con nuevos jugadores, se va cumpliendo el objetivo. Los 2 partidos en Chile van a ser buena medidas”, sostuvo sobre los amistosos que tendrán en esta semana.

En adición, Barreto contó acerca de como hacen su trabajo de selección de los fichajes: “Los jugadores del medio han estado ahí. Los teníamos a todos vistos. Para mí, ha sido importante cada vez que hemos enfrentado a los equipos, hacemos una valoración cuando nos enfrentamos. Preguntamos referencias”

Por último, el directivo ‘crema’ afirmó que aún pueden realizar una contratación antes de que empiece la Liga 1: “El plantel no está cerrado. Hemos sido claros con eso, más allá que el mercado es dinámico. Nosotros nos hemos puesto como plazo tratar de esta semana ya cerrado”.

