Manuel Barreto se pronunció sobre la situación de Bruno Sepúlveda, opción extranjera si se frustra su fichaje y Alex Valera

Manuel Barreto ha cerrado hasta once fichajes para la 'U' en lo que va de 2023. (Universitario de Deportes)

El plantel de Universitario de Deportes no está cerrado, así lo confirmó el director deportivo del club Manuel Barreto. A falta de dos semanas para el inicio de la Liga 1 2023, en tienda ‘crema’ todavía no se confirma si finalmente Bruno Sepúlveda firmará contrato o si Alex Valera y Yuriel Celi se convertirán en flamantes fichajes. Lo que sí anunció el dirigente es que esta semana es el plazo máximo para cerrar el tema refuerzos.

El también exfutbolista prefirió no ahondar en detalles sobre la situación de Bruno Sepúlveda, delantero argentino que entrenaba con el equipo desde quincena de diciembre y con quien se acordó un préstamo por un año; sin embargo, Barracas Central, elenco de la primera división de su país donde estuvo cedido en 2022, habría ejercido la opción de compra sobre el deportista y su primer paso por el fútbol extranjero quedaría frustrado.

“En el caso de Bruno no quiero profundizar en el tema porque está todavía en una situación que él está en Argentina tratando de destrabarlo, así que no quiero pronunciarme para no complicar. Nosotros ya teníamos un acuerdo, todo claro, pero después las cosas cambiaron y esta semana, sea como sea, esperamos definir al delantero”, declaró el directivo en entrevista con el programa Justicia para la ‘U’.

Llegada de Bruno Sepúlveda a la 'U' quedó en suspenso. Jugador viajó a Argentina para arreglar situación personalmente. (Fotobaires.com)

Alex Valera sí es una alternativa en la ‘U’

La ‘Muñeca’ se refirió sobre un eventual retorno de Alex Valera a Universitario como agente libre luego de tan solo cinco meses después de su abrupta salida de la institución para emigrar a Al Fateh del fútbol saudí. Pasada la quincena de agosto de 2022, Valera decidió no jugar más con la ‘U’ y dejó de entrenar con el equipo en búsqueda de un traspaso que finalmente llegó. Pese al polémico antecedente, Barreto considera al seleccionado nacional como un activo importante y conversó con el al día siguiente de conocerse su salida de Arabia Saudita.

“Todavía queda la percepción de que no lo van a llamar a Alex por cómo terminó saliendo, cómo se dieron las cosas y en el club tenemos una filosofía de primero la ‘U’, segundo la ‘U’ y tercero la ‘U’. Aquí no hay egos de por medio, yo he hablado con Alex hace una semana, el lunes 2, el día siguiente de toda esta noticia (desvinculación de Al Fateh). Es un jugador de selección, élite, siempre se lo he dicho así. También está la decisión del jugador en función de lo que cree, si puede tener otra oferta del extranjero, del asesoramiento que pueda tener de la gente cercana”.

Alex Valera marcó 25 goles durante su primer paso por Universitario. (Liga 1)

Universitario tiene a delantero extranjero en la mira

En caso de que no se concrete la llegada de Bruno Sepúlveda por factores externos a la ‘U’, en el conjunto de Ate ya cuentan con un ‘tapadito’ para ocupar la última plaza de extranjero posible para el 2023. Manuel Barreto prefirió no decir el nombre ni nacionalidad del futbolista en carpeta, pero detalló que cuenta con un buen cartel reciente.

“Sí hay una posibilidad de delantero, es un jugador que nosotros lo hemos seguido desde el principio del mercado de fichajes, que tuvo un 2021 muy importante en una liga, marcando muchos goles en Sudamérica. Luego fue fichado por un club del exterior y algo similar a lo de Alex, que no termina de concretarse el tema, de cuajar, prometen una cosa y no cumplen. Ahora está en otra liga, pero es una posibilidad”.

