Jean Ferrari criticó a Agustín Lozano: “No tiene un manejo acorde al que necesita el fútbol peruano”

El administrador de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, se refirió a la gestión de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Además, ratificó la postura de la institución en relación a los derechos de televisión de la Liga 1 2023.

Ferrari criticó la labor del titular del ente rector del fútbol peruano y su relación con los clubes profesionales. “No tiene un manejo acorde al que necesita el sistema fútbol. Su manejo no es el que todos los clubes deseamos, que es conciliación, conversación y mesas de trabajo donde estén todos, no algunos, todos. En donde se tomen apuntes de las necesidades y carencias que tenemos los clubes para mejorar el fútbol. No veo nada de eso. Y eso lo tiene que hacer un líder que conozca del tema. Nada de eso vemos hoy”, afirmó en declaraciones a GolPerú.

El exjugador de Universitario exhortó a Lozano a llegar a un entendimiento para solucionar las diferencias en relación a los derechos de televisión de la Liga 1. “Nunca es tarde para el dialogo. Nunca es tarde para levantar el teléfono y llamar a los presidentes y los administradores de los clubes y tratar encontrar medidas consensuadas mediante la comunicación y la lluvia de ideas que se puedan plantear en la mesa, en un directorio. Si no existe eso, es difícil que se tenga una solución”, agregó.

Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, se refirió al conflicto por los derechos de televisión de la Liga 1

Postura de Universitario

La FPF adjudicó a la empresa 1190 Sports los derechos de televisión de la Liga 1 2023. Sin embargo, algunos clubes mantienen contrato vigente con el Consorcio del Fútbol para la transmisión de los partidos del torneo local. Esta situación generó un conflicto que escaló a nivel judicial. En ese sentido, Jean Ferrari confirmó que los partidos de local del cuadro ‘merengue’ serán transmitidos por GolPerú.

“Nuestra posición en respetar el contrato que tenemos directamente con el Consorcio (GolPerú) y que transmitan todos nuestros partidos de local. Lo que pase de visita escapa de nuestras manos. Tenemos un contrato vigente. La medida cautelar en el fuero civil sale del contexto de la FIFA. La Federación entró a un terreno que no correspondía. En la parte legal hay mucha de interpretación. La medida cautelar indica que no puede haber transmisiones de ningún equipo. Hemos solicitado a la Federación que desistan de la medida, que la retiren, y (consultamos) ¿Qué va a pasar con Universitario que tiene contrato vigente? Su respuesta fue que no nos afecta la medida cautelar. Vamos a seguir respetando el acuerdo”, señaló.

“El campeonato empieza. He visto comunicados de algunas televisoras que van a transmitir los partidos. Eso se distorsionó. La Federación tendrá que ordenar. No sé cuál es el negocio de estas televisoras en función del nivel de sponsor y que generación de ingresos tendrían para poder solventar lo que había propuesto la Federación”, dijo en referencia a la comercialización de los derechos de tv por parte de 1190 Sports a favor de los operadores DirecTv y Best Cable.

La Federación anunció la entrega de USS 500 mil dólares para infraestructura a los clubes que mantengan el acuerdo comercial con 1190 Sports. Al respecto, Ferrari aseguró desconocer el tema. “No puedo decir absolutamente nada de eso porque nosotros no hemos sido participes de eso. Si les han dado o no. No lo sé. El concepto que habían comentado era que sería para infraestructura. Hay clubes que no tienen infraestructura ¿Será que ese dinero será para que hagan infraestructura? ¿Quién fiscaliza eso?”.

Regreso de Alex Valera

El delantero y exfutbolista de Universitario, Alex Valera, rescindió contrato con Al Fateh de Arabia Saudita y regresó al Perú en calidad de jugador libre. El administrador ‘crema’ negó tratativas por su regreso al club.

“No he tenido conocimiento en qué situación está. Es un jugador atractivo para cualquier equipo de fútbol, pero no sé exactamente en qué situación está. En el tema deportivo, Manuel Barreto, me mantiene al tanto de la situación y me comentará en caso sea la posibilidad. De momento no hemos conversado del tema”, aclaró.

Triunfo de Universitario

Universitario venció 2-0 a César Vallejo en partido amistoso disputado en el estadio Mansiche de Trujillo con motivo del evento de presentación del plantel local en la denominada ‘Noche Poeta’. Ferrari prefirió se cauto tras el triunfo.

“Hay que tomar las cosas con calma. Es una etapa de preparación en que el equipo esta consolidándose, sistematizando movimientos y preparándose para el torneo 2023 y la Sudamericana”, concluyó.

Universitario venció 2-0 a César Vallejo en la 'Noche Poeta' en Trujillo

