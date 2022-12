Universitario: Manuel Barreto y su contundente respuesta a Alberto Quintero

Manuel Barreto se refirió a la salida de Alberto Quintero de Univeristario de Deportes.

El director deportivo de Universitario de Deportes, Manuel Barreto, refutó las declaraciones del mediocampista de Cienciano, Alberto Quintero, quien aseguró que su salida del club ‘crema’ fue debido a que no se sentía valorado.

Hace unos días, Quintero reveló que el club ‘merengue’ no le había dado el valor que merecía durante los seis años que estuvo en Ate. Y recalcó que en la última etapa sentía que no se hallaba en la ‘U’ y que necesitaba un cambio.

“Los últimos días en la ‘U’, la verdad que no me encontraba, no me hallaba, estaba siendo un poco egoísta, porque así somos un poco los futbolistas a veces. La verdad, preferí salir bien de la institución por la puerta de adelante y estoy muy feliz por lo que hice. Ahora vengo a dar lo mejor de mí en el Cusco. Son momentos, son sensaciones, sentí que ya no me estaban dando el valor que yo me merecía y por eso tomé la decisión de venir a Cienciano, y estoy muy feliz de representar a esta gran institución”, declaró el delantero a Willax Deportes.

Manuel Barreto, director deportivo del club, le respondió al ‘Chiquitín’, pese a que en un inició no quiso hablar del tema, y se mostró sorprendido con las palabras de Quintero porque considera que en el equipo del técnico Carlos Compagnucci siempre le dio el lugar que merecía e incluso siempre fue tomado en cuenta en el once inicialista.

“No tengo ningún comentario ni sé a qué se puede haber referido Alberto Quintero, porque siempre jugaba de titular. Ahora mi única preocupación es el jugador de la ‘U’. No tuvimos la posibilidad de conversar a nivel individual, sí varias veces por el lado grupal”, manifestó Barreto en una entrevista a RPP.

Alberto Quintero vistió la camiseta de Universitario por seis temporadas, pero el próximo año jugará para el cuadro cusqueño y habló sobre el tema en una entrevista para un medio local. (WillaxDeportes)

Piero Quispe en Universitario

Por otro lado, Manuel Barreto se refirió a los planes que tiene Universitario de Deportes con el mediocampista Piero Quispe. El deseo del director deportivo ‘crema’ es que el volante tenga una buena temporada para que pueda dar el gran salto al exterior ante una eventual transferencia. Además, aclaró que el pase del jugador de 21 años no llega al millón de dólares, como se había dado a conocer en los últimos días. .

“Lo que quiero es que Piero Quispe la rompa, que se gane el derecho de tener la posibilidad de salir, porque eso significará que la rompió y que le hizo muy bien a Universitario. Él tiene una cláusula, pero yo diría que no llega a esa cifra (millón de dólares)”, añadió el directivo ‘crema’.

También se refirió a las salidas de jugadores que eran importantes para la ‘U’. “El plantel está en esa parte de la pretemporada de conocerse, realmente es un cambio importante en cuanto a nombres, es un plantel renovado y eso toma más su tiempo de entenderse, en el campo principalmente”, finalizó.

Amistosos de la ‘U’

Viernes 30 de diciembre: Universitario de Deportes vs. Academia Cantolao (Lima)

Miércoles 04 de enero: Universitario de Deportes vs. Universidad César Vallejo (Trujillo)

Sábado 07 de enero: Universitario de Deportes vs. Aucas de Ecuador (Lima)

El cronograma de amistosos que tendrá Universitario de Deportes que tendrá previo a la Liga 1 2023.

