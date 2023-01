Universitario y su postura sobre el posible regreso de Alex Valera

Alex Valera jugó en Universitario de Deportes hasta mitad de año 2022.

Mientras Alex Valera resuelve su situación contractual con el club Al Fateh de Arabia Saudita, se abrió la posibilidad de que regrese a Universitario de Deportes. Si se desvincula del equipo árabe quedaría como jugador libre y los ‘cremas’ serían una opción. Jean Ferrari, administrador del club, manifestó la postura del club ‘crema’ en sintonía con la del técnico Carlos Compagnucci.

“No sabemos si Alex Valera va a quedar libre o no. No tengo esa información. Hemos hablado de dos posibles incorporaciones más en el plantel, pero no se tratan de él. Creo que Alex Valera al irse de Universitario de Deportes estuvo muy mal asesorado. Esto es fútbol. Si firmaría por Alianza Lima o Sporting Cristal, yo no podría recriminarle por tomar una decisión profesional”, declaró Ferrari a RPP Deportes.

A mitad del 2022, los ‘merengues’ vendieron al atacante al club de Arabia Saudita, pero los saudíes cumplieron con el acuerdo respecto al valor de la transferencia. Por esa razón, el directivo señaló que se está recurriendo a una entidad internacional para resolver el caso. Es un monto fuerte pues habrían acordado en pagar por Valera cerca de dos millones y medio de dólares, fue una negociación histórica. Esa suma se pagaría por partes, pero se está cumpliendo con los plazos y eso es lo que deben resolver.

“Nosotros ya estamos en el TAS por el incumplimiento de los términos acordados con Al Fateh. Enviamos una documentación al club y no tuvimos respuesta, entonces acudimos a instancias internacionales. Al Fateh nos está debiendo el 60 % del pase por Alex Valera”, añadió el mandamás de la institución.

Alex Valera tenía contrato con el Al Fateh hasta el 30 de junio de 2025.

Universitario y los refuerzos

Jean Ferrari también habló de cómo se va armando el equipo para esta temporada, también cuáles son sus objetivos y se mostró confiado que este año será diferente al año pasado pues los ‘cremas’ no pudieron llegar ni a las semifinales. Siente que ahora tiene buen equipo y los hinchas pueden empezar a ilusionarse con la estrella número 27 y con la Copa Sudamericana.

“Cada inicio de año uno tiene ilusión. Manuel Barreto y Carlos Compagnucci están formando un buen plantel y sí da para ilusionarse. En lo deportivo, buscamos el campeonato y también llegar lo más lejos posible en la Sudamericana. En lo administrativo, buscamos seguir con el saneamiento del club. Tenemos la posibilidad de incorporar a un par de jugadores más. Estoy a la espera de la comunicación de Manuel Barreto para saber si se cierra con uno o dos jugadores más”, aseguró el administrador ‘merengue’.

También se refirió a la posible llegada de Roberto Siucho, el jugador tiene nacionalidad China y para integrarse al equipo de Carlos Compagnucci deberá volver a ser peruano para que no ocupe plaza de extranjeros, pero está con el reloj en contra porque el torneo peruano ya empieza el próximo 21 de enero y el libro de pases cierra el 8 de marzo.

Y el tema con Yuriel Celi es más o igual de complicado, firmó por Carlos A. Mannucci y no se ha presentado en los entrenamientos lo que desató polémica porque es conocido el interés de los de Ate. Se presume que su ausencia es porque están haciendo todos los trámites para que se desvincule del club trujillano.

“Veo más complicado lo de Roberto Siucho, por el tema de su nacionalización, que la posible llegada de Yuriel Celi”, finalizó Ferrari, dejando sentenciado de que Siucho no llegaría a la ‘U’ y el jugador de los ‘carlistas’ estaría cerca.

