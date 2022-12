Alessia Rovegno y el impactante traje típico que usará en el Miss Universo 2022

El traje típico que usará Alessia Rovegno en el Miss Universo 2022 | Instagram

Rumbo a la corona. Alessia Rovegno ya está en Estados Unidos para competir en el Miss Universo 2022, que se realizará el 14 de enero de 2023 en Nueva Orleans. A pocos días de su esperada participación, la organización del Miss Perú decidió dar un primer vistazo del traje típico que usará la peruana en el concurso de belleza.

Año tras año, el certamen realiza una competencia preliminar en donde las candidatas modelan un atuendo que represente, de manera original, la cultura de su país. En el 2020, Janick Maceta se llevó el aplauso del público y toda la atención de los miembros del jurado al lucir un traje inspirado en los colores de la parihuana.

En la 71° edición del Miss Universo, el Perú quiere consagrarse nuevamente como uno de los favoritos. Es por ello que Alessia Rovegno vestirá un traje en tonalidades rojas y anaranjadas. Según algunos usuarios, el traje típico estaría inspirado en el amanecer de los Andes o en la flor de la cantuta, conocida como “la flor sagrada de los incas”.

Alessia Rovegno, representante de Perú, en el Miss Universo 2022.

Lo único que se sabe, gracias a información difundida por Jessica Newton, es que el vestido que lucirá Miss Perú en el concurso de belleza ha sido confeccionado por Beto Pinedo. El diseñador, estilista y maquillador peruano, sordomudo de nacimiento, ha diseñado los trajes típicos de las representantes nacionales en el Miss Universo desde el 2016.

De hecho, Pinedo también confeccionó el traje que usó Alessia Rovegno en el concurso de belleza nacional. La hija de Bárbara Cayo se coronó Miss Perú 2022, luego de deslumbrar al jurado con un traje típico inspirado en la flor del Toé. Dicho atuendo también lo lució Camila Escribens en el Miss Grand 2019.

Alessia Rovegno lució el traje de Camila Escribens en el Miss Perú 2022.

Alessia Rovegno partió a EE.UU

La reina de belleza partió a Estados Unidos este lunes 26 de diciembre, pues deberá preparar los últimos detalles de su participación en el Miss Universo 2022. Para su sorpresa, decenas de fanáticos la esperaron en el aeropuerto Jorge Chávez para desearle suerte en el concurso de belleza, donde competirá contra 86 candidatas de todo el mundo.

“No lo digo muy seguido, pero una de las cosas que más me ha gustado de ser Miss Perú es la gente, son ustedes. Me dan un apoyo muy grande, muchas gracias de todo corazón. Vamos a ir al Miss Universo para traer la corona. Voy a dar lo mejor y a dejar el nombre del Perú en alto, vamos con todo (...) Me he estado preparanto tanto para este momento. Igual es un trabajo, lo he disfrutado. Creo que ser real es lo más importante. Lo voy a hacer bien por todos ustedes y por todo el Perú, con mucho orgullo”, expresó al notar el cariño del público.

Alessia Rovegno, Miss Perú 2022, a punto de viajar rumbo a Estados Unidos.

