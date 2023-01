Miss Universo 2022: Alessia Rovegno, candidatas y el proceso para coronar a la nueva reina de belleza

Alessia Rovegno, Miss Perú, está entre las candidatas favoritas para ganar la corona.

La noche del sábado 14 de diciembre, la organización del Miss Universo buscará a la sucesora de Harnaaz Sandhu, la última reina coronada como la “mujer más hermosa del universo”. Entre las favoritas del público para ganar la corona se encuentra Alessia Rovegno, peruana de nacimiento, modelo, cantante e influencer de 24 años.

En mayo de 2022, Alessia ganó el Miss Perú tras vencer a Tatiana Calmell del Solar y Valeria Flórez, las más fuertes de la competencia. Aunque su victoria generó una ola de críticas, la hija de Bárbara Cayo no se quedó de brazos cruzados y se preparó en los siguientes ocho meses para representar al país a nivel internacional.

Jessica Newton coronó a Alessia Rovegno como la nueva Miss Perú 2022.

Su pasarela, belleza natural y personalidad ha llamado la atención de los missólogos, quienes señalan que la peruana tiene chances de ganar el Miss Universo 2022. Incluso, Telemundo ha destacado a Rovegno como la candidata más popular de las redes sociales, pues cuenta con más de 660 mil seguidores en Instagram.

En caso de ganar el concurso, Alessia Rovegno se convertirá en la segunda peruana de la historia en coronarse como Miss Universo. La única compatriota que ha logrado dicha proeza ha sido Gladys Zender, madre de Christian Meier, en el año 1957.

Pero para ganar el certamen de belleza más importante del mundo, la actual pareja de Hugo García tendrá que enfrentarse contra más de 80 candidatas del mundo entero, igual de bellas y preparadas que ella.

Alessia Rovegno, Miss Perú 2022.

Candidatas a Miss Universo 2022

Alessia Rovegno tendrá la difícil tarea de superar a 83 candidatas, representantes de igual número de países y territorios autónomos, quienes buscan el título de Miss Universo 2022. Todas ellas cumplen con los requisitos de la organización: tener de 18 a 28 años, jamás haber estado casadas y nunca haber tenido un hijo.

Misses latinas en el Miss Universo 2022.

Hasta el momento, las concursantes más voceadas son Miss Colombia, Miss Venezuela, Miss Puerto Rico, Miss Brasil, Miss Filipinas, Miss Italia y Miss México. De todas ellas, los usuarios señalan a la colombiana María Fernanda Aristizábal y a la venezolana Amanda Dudamel como las principales rivales latinas de Alessia.

“Para ser totalmente sincera, no he estado comparándome con las otras candidatas. Me he enfocado más que todo en mí, en mis debilidades, en lo que quiero trabajar”, respondió la Miss Perú 2022 sobre las incómodas comparaciones.

Alessia Rovegno junto a Amanda Dudamel, Miss Venezuela.

¿Cómo se elige a la ganadora?

El lunes 2 de enero, todas las candidatas a convertirse Miss Universo 2022 se reunieron en un hotel de Nueva Orleans, en Estados Unidos. A partir de dicho momento, las concursantes empezaron a ser evaluadas por los miembros de la organización.

Durante la semana, Alessia Rovegno y sus compañeras participaron en diversos eventos para promocionar a las marcas auspiciadoras del certamen. Uno de los más destacados fue el desfile Mardi Gras, donde la peruana lució una parte de su traje típico, diseñado por Beto Pinedo e inspirado en el amanecer.

Alessia Rovegno lució su traje típico. (Créditos a SalvitaTV)

El martes 10 de enero, la modelo de 24 años pasó por una entrevista privada con los miembros del jurado. Se sabe que nuestra Miss Perú tuvo que contestar varias preguntas en inglés.

El miércoles 11 de enero, se llevará a cabo la competencia preliminar del Miss Universo 2022. En esta etapa, las candidatas desfilarán en traje de baño, en vestido de noche y en un traje típico inspirado en su país. Las más destacadas serán seleccionadas para pasar a la gran final.

Alessia Rovegno en los ensayos del Miss Universo 2022.

La noche del sábado 14 de enero, el Miss Universo 2022 iniciará revelando al Top 16, quienes desfilarán nuevamente en traje de baño y traje de noche. Luego, se escogerán a siete candidatas y luego a tres finalistas, quienes responderán una pregunta sobre un tema en específico.

Anne Jakkaphong, la modelo y empresaria transgénero que compró la franquicia por 20 millones de dólares, aseguró que coronará a una candidata segura de sí misma, inteligente y con gran oratoria.

“Debes tener un propósito en la vida, debes saber para qué has nacido y debes usar tu personalidad para ir tras el propósito de tu alma. Cuando conectes con todo eso, entenderás por qué estás acá. Amo a las mujeres fuertes, amo cuando pelean, cuando tienen liderazgo. Así definimos la belleza, no solo cómo caminas o cómo te ves, sino cómo hablas. Lo más importante: tu cerebro detrás de tus palabras”, señaló welcome reception del Miss Universe.

