Christian Domínguez y Tania Ríos se divorciaron oficialmente luego de 20 años de espera

Christian Domínguez y Tania Ríos dejaron de ser esposos. El cantante de cumbia podrá celebrar que es un hombre libre legalmente tras esperar 20 años para que se haga oficial su separación con la exbailarina, con quien contrajo matrimonio en 2002 en la Municipalidad de Breña, cuando él tenía solo 18 años.

“Ya salió el divorcio más esperado de la historia de ‘Chollywood’, pero no por el divorciado, sino por cada pareja que tuvo durante los años que duró el trámite. Ya se imaginan, Christian es un hombre libre. Escucha bien, Pamela, si no te lo contó. Tu peor es nada, ya se puede casar contigo”, reveló el podcast del diario Trome.

Asimismo, durante una entrevista con el mismo medio local, Christian Domínguez aseguró que el juez encargado de su caso ya tomó una decisión y está esperando los últimos trámites que confirmarían su divorcio oficial.

“Ese tema lo está viendo mi abogado, los avances son bastante buenos, ya hay una decisión del juez y estamos terminando de ver los trámites correspondientes. Podría decir muchas cosas, pero prefiero que esté al 100 por ciento finiquitado para dar algún tipo de comentario”, dijo el animador.

Con respecto a su boda con Pamela Franco, el artista nacional señaló que todavía tiene objetivos por cumplir y no es una prioridad dentro de sus gastos. Sin embargo, indicó que no esperará mucho tiempo para pedirle la mano a la madre de su hija, ya que sí es algo que desea hacer.

“Como lo hemos dicho en un inicio de la relación, no es nuestra prioridad, tenemos que cumplir metas pactadas y cuando ya estén encaminadas pensaremos en el matrimonio. Ya somos un matrimonio, nos gustaría sí casarnos, pero son gastos que no es prioridad para nosotros”, agregó.

“Nuestra primera meta no está alejada de la realidad, así que definitivamente no será en el 2025. Si Dios no los permite, espero que sea este año, a lo mucho el próximo año, la idea no es retrasarlo. Todo es según Dios lo permite y dirige”, sentenció.

Pamela Franco quiere canjes para su boda

Pamela Franco dejó en claro que no está dispuesta a gastar una suma exorbitante de dinero para llevar a cabo su boda con el padre de su hija, así como lo han hecho algunas figuras de la farándula peruana como Tilsa Lozano, Valeria Piazza, Ethel Pozo, entre otras. Por ello, reveló que acudirá al famoso canje.

“Con vestido blanco, sí. (Con fiesta), sí, pero no me gustaría gastar mucho (dinero). Con todo respeto, yo no entiendo a las personas que gastan (mucha plata). Es una pérdida, pues. Esa plata la puedo disfrutar o invertir en otra cosa. Quiero canje hermano, yo para qué voy a gastar”, dijo la cumbiambera en entrevista con Cristopher Gianotti.

Asimismo, indicó que está al tanto de las futuras críticas que puede generar que las marcas participen en su boda. “Te apuesto que si me saco un préstamo de la vida o gasto no sé cuanto, igual va a salir en medios rajando todo. Por eso, yo les digo que si me caso, va a ser canje. Rajen nomás”, sentenció.

