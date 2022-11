Christian Domínguez en ‘Maricucha 2′: “Pamela fue una pieza fundamental para regresar a la actuación”

El cantante de cumbia siguió el consejo de Pamela Franco y regresa a la actuación con Michelle Alexander. Video: Paula Elizalde/Infobae

Christian Domínguez regresa a la actuación después de 16 años de dedicarse a cantar en la ‘Gran Orquesta’ y desarrollar su faceta como conductor de televisión. Su retorno a las novelas lo hará en la segunda entrega de ‘Maricucha’, una producción de Del Barrio Producciones.

Christian interpretará el papel del hermano mayor de Maricucha (Patricia Barreto) y se llama Vicente, quien con su madre Herminia (Norka Ramírez) y su hermanito Luchito (Mariano Ramírez) recibirán la visita de la protagonista en su querido ‘Villa Alegre’ en Cajamarca.

Infobae conversó con el cantante de cumbia y nos contó cuáles fueron los motivos que lo llevaron para aceptar y regresar a la actuación.

Christian Domínguez se muestra muy agradecido con la directora Del Barrio Producciones y comentó que está feliz de compartir con el elenco de actores que ya se conoce en la primera temporada. Además, indicó, que a pesar, que no se dedica hace mucho tiempo a la actuación, es una faceta artística que no puede borrar de él.

“Le agradezco a Michelle Alexander por la oportunidad de estar en este equipo grande y bonito, porque se extraña, no es mi principal labor... pero la actuación es parte de mí. Agradezco bastante que se haya podido coordinar todo para poder trabajar juntos otra vez”, expresó.

El conductor de ‘América Hoy’ también reveló que trabajar con el equipo de esta producción y del elenco de actores es muy gratificante. Además, dijo que compartir roles con Patricia Barreto es “una experiencia increíble”.

“Después de 16 años regreso, estoy muy contento. Y feliz por estar en un equipo fabuloso y maravilloso de tan lindas personas, agradezco muchísimo por el trato que nos han dado. A los actores, sobre todo a Patricia que es increíble”, dijo.

Christian Domínguez retorna a la actuación con su participación en la novela ‘Maricucha 2'. América TV.

“Pamela fue una parte muy importante para regresar”

Asimismo, el líder de ‘La Gran Orquesta’ explicó que cumplir con todos sus compromisos laborales como cantar, ir a la televisión y actuar en la teleserie ‘Maricucha 2’ será un reto muy difícil, pero se siente confiado que lo podrá hacer porque tiene el respaldo de su pareja Pamela Franco.

“Es muy difícil pero se puede manejar todo, si tu pareja te da toda la tranquilidad del mundo, es difícil viajar por varios días y ausentarse casa... Para mí, (el apoyo de Pamela) fue lo más importante que me pudo pasar para decidir y saber que iba poder trabajar tranquilo”.

De otro lado, resaltó que fue la madre de su pequeña, Pamela Franco, quien le comentó y lo animó a regresar ha actuar en las novelas nacionales.

“Ella fue la que me dijo quiero verte actuar y no sabía porque aún no tenía la propuesta y el tiempo. Cuando sucedió esto y me llaman, ella fue la más feliz”, reveló.

“Ella me motiva mucho, me dice: ‘Quiero verte brillar como antes, dale, tú puedes y hazlo con ganas, desde casa te vamos estar mirando, estamos orgullosos de ti’”, expresó.

Christian Domínguez y Pamela Franco se vistieron de gala. América Hoy

Como se recuerda, Christian Domínguez ya ha participado en varias ficciones que ha realizado Michelle Alexander como novelas tales como; ‘Mi amor, el wachimán′ , ‘Néctar en el cielo’, ‘Yo no me llamo Natacha’ entre otros.

Esta producción nacional que ha tenido mucho éxito en el verano pasado, se estrenará el próximo martes 15 de noviembre a las 21: 40 horas por la señal de América Televisión.

