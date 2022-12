Pamela Franco responde si se pone celosa por besos de Christian Domínguez en ‘Maricucha’

Pamela Franco no se pone celosa de Christian Domínguez. (Captura de TV)

Luego de varios años, Christian Domínguez volvió a las telenovelas y lo hizo en la segunda temporada de ‘Maricucha’, en el que protagonizó escenas besando a Ximena Díaz. ‘Amor y Fuego’ se puso en contacto con Pamela Franco para saber su opinión al respecto y saber si respalda a su pareja en esta faceta.

La cumbiambera lejos de mostrarse desanimada o molesta por las candentes escenas del papá de su hija, ella se mostró contenta por el regreso a la actuación del cantante, pues era algo que quería hacer desde hace mucho tiempo.

Sí, la verdad que todo pasa por algo, la verdad estoy super feliz. A pesar de que dejó de actuar bastante tiempo, estaba un poco, así como que ansioso y todo, yo lo veo muy bien”, indicó.

Además, Pamela Franco aclaró que no le molestó ver a Christian Domínguez realizar escenas románticas o ver besar a otra mujer frente a cámaras, pues ya antes lo había hecho, por lo que no tiene problemas con la profesión que lleva.

Te puede interesar: Pamela Franco le dedica tierno vídeo a Christian Domínguez por su tercer aniversario

“Lo he visto en otras series también chapando y esto no lo hace ahorita pues (...) Lo del wachimán también fue bien bonito, fue más romántico, es una historia de amor, o sea más profunda”, señaló.

La cantante dejó en claro que ella entiende que los besos son parte del trabajo del conductor de ‘América Hoy’. “Es parte de él, de lo que él ya ha hecho y ya sabe manejarlo, no ando con malos pensamientos sinceramente, o sea para mí ‘fresh’. No significa nada, es su trabajo, lo veo así simplemente”, agregó.

En ese sentido, Pamela Franco mencionó que no se siente celosa por lo que las escenas de Domínguez, entiende que es parte de un guion y que este precisamente no es escrito por el cantante.

“Yo no ando ni en celos, ni martirizándome y es más yo veo la novela, me encanta, me mato de risa y es más le dije: ‘Oye, tienes que mirarla con cara de más enamorado’. Yo lo aconsejo (...) Yo por tonteras no me ando traumando”, finalizó.

Pamela Franco. (América TV)

¿Qué opina Christian Domínguez sobre la infidelidad?

Pese a que Christian Domínguez tiene fama de haberle sido infiel a varias de sus exparejas, el cumbiambero se animó a opinar sobre este tema aunque en muchas ocasiones ha sido criticado por hablar sobre la infidelidad en una relación sentimental.

“No te voy a mentir. A veces nos ponemos a conversar sobre eso, pero de ahí nos echamos a reír, pero, la verdad, preferimos que se quede en caso hipotético, y no queremos enfrascarnos en eso porque debe ser bien doloroso y horrible. Yo no sé qué haría; no me pongo en el lugar”, dijo.

Te puede interesar: Christian Domínguez le dio un anillo a Pamela Franco y se tatuó en vivo por sus 3 años de relación

Asimismo, en ‘América Hoy’ el cantante dejó en claro que hoy en día no perdonaría una infidelidad, pero que en el pasado sí lo ha hecho. “Actualmente, no perdonaría, pero sí he perdonado”.

SEGUIR LEYENDO