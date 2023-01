Alexander Callens mostró su deseo de jugar con Carlos Zambrano en Alianza Lima

El defensa de la Selección Peruana, Alexander Callens, felicitó al ‘León’ Zambrano por su reciente traspaso al equipo blanquiazul. (FPF)

El ‘León’ y el ‘Sapito’ quieren jugar juntos. Carlos Zambrano y Alexander Callens, dupla en la zaga de la selección peruana, ilusionaron a los hinchas de Alianza Lima. Con el anuncio del club íntimo del fichaje del ex jugador del Boca Juniors como flamante refuerzo durante la ‘Tarde Blanquiazul’, muchos compañeros lo felicitaron, entre ellos: el ex futbolista del New York City.

“Día soñado. Todo comenzó desde pequeño, con amor a tus colores. Luego, como un fanático más. Después comencé a soñar que algún día podría vestirme de blanquiazul en algún momento de mi carrera y hoy, gracias a Dios, después de 17 años, vuelvo a mi país a defenderte. Gracias por esta oportunidad, Alianza Lima y gracias a todo el pueblo ‘blanquiazul’ por su apoyo y recibimiento”, expresó a través de sus redes sociales.

“Ya sabes. Espérame para romper bastantes piernas”, escribió el seleccionado en la publicación, donde Zambrano agradeció la gran acogida que tuvo en el evento de presentación de toda la plantilla para la presente temporada de la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Te puede interesar: Carlos Zambrano emocionado por vestir la camiseta de Alianza Lima: “Día soñado, gracias por el apoyo y recibimiento”

Pese a su reciente salida de la MLS tras no renovar con el New York City, Alexander Callens ya estaría recibiendo ofertas de Boca Juniors, donde esperan que otro peruano los refuerce. El zaguero sí ha manifestado anteriormente su deseo de jugar en algún momento en el club aliancista en una entrevista.

Alexander Callens se encuentra en búsqueda de un nuevo equipo tras culminar contrato con el New York City. (alexcallens)

El pasado y futuro de Alexander Callens

El ‘Sapito’ fue convocado para la selección Sub-20 en 2011, donde marcó un gol ante la selección argentina, logrando la victoria. En el 2014, su momento con la selección mayor llegó ante México en un encuentro amistoso. Es así que ha podido participar en la Copa América del 2019 y 2021.

En clubes, inició su carrera en la división de menores de Sport Boys, y debutó con el primer equipo frente a León de Huánuco y anotó su primer gol ante Inti Gas en el 2010. Al año siguiente fue transferido a la Real Sociedad de España y desde ese momento, toda su carrera la ha mantenido en el extranjero.

Te puede interesar: Fondo Blanquiazul impulsó el fichaje de Carlos Zambrano en Alianza Lima: se reunieron en Argentina

Llegó al New York City en el 2017, donde ha tenido la oportunidad de enfrentar a grandes figuras del fútbol internacional cono Andrea Pirlo, David Villa, entre otros y ese mismo año anota su primer gol en la Major League Soccer (MLS).

Actualmente, Callens se encuentra como jugador libre luego de que su contrato concluyera en diciembre del año pasado. Ahora está esperando las diversas ofertas que ya han llegado, pues ha logrado varios títulos con su último equipo, como la Conferencia Este, la MLS en 2021 y Campeones Cup en 2022.

La posible oferta que más ha sonado últimamente ha sido la de Boca Juniors. En las últimas horas se coonoció que el futbolista figura como una de las opciones tras la salida de Carlos Zambrano. El entrenador ‘xeneize’, Hugo Ibarra, dio a conocer que se encuentra enfocado en reforzar su plantel, especialmente en la zona defensiva.

SEGUIR LEYENDO