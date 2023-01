Carlos Zambrano dejó un mensaje después de ser presentado en Alianza Lima

El 'Kaiser' fue presentando en la 'Tarde Blanquiazul'.

Carlos Zambrano fue presentado como nuevo refuerzo de Alianza Lima en la ‘Tarde Blanquiazul’. El defensor peruano llegó al cuadro ‘íntimo’ tras desligarse de Boca Juniors por problemas con su entrenador, Hugo Ibarra.

“Día soñado. Todo comenzó desde pequeño , con amor a tus colores. Luego como un fanático más , luego tenia el sueño de vestirme blanquiazul en algún momento de mi carrera”, fue el inicio de su mensaje en redes sociales después de ser anunciado como nuevo jugador ‘grone’.

“Y hoy gracias a Dios después de 17 años vuelvo a mi país defenderte! Gracias por esta oportunidad Alianza Lima y gracias a todo el pueblo blanquiazul por su apoyo y recibimiento!”, cerró el ‘Kaiser’ su texto publicado en sus redes sociales.

Durante su presentación, fue recibido de gran manera por la hinchada del cuadro victoriano. El ‘león’ fue uno de los más ovacionados de la tarde, solo por detrás de jugadores como Hernán Barcos, Josepmir Ballón o Gabriel Costa. Incluso varios hinchas se tomaron fotos con el ex defensor ‘xeneize’.

Zambrano no fue tomado en cuenta para que tenga minutos en el partido ante Junior de Barranquilla, debido a que aún no ha entrenado con el plantel dirigido por Guillermo Salas. Estuvo en uno de los palcos, junto a Cristian Benavente, que no fue incluido en la lista de convocados, y Pablo Sabbag, quien sufrió una fractura en su codo.

Aún no se le ha designado un número al seleccionado nacional. Habitualmente usa el número ‘5′ en casi todos los clubes por los que militó. En su salida al campo juego, lució en la espalda el 2023, que representa el año que cumplió su sueño de jugar en La Victoria.

El defensor peruano tendrá su primera experiencia en el torneo de nuestro país.

La saga central 2023

La contratación de Zambrano cerró por completo la zona de la defensa central de Alianza Lima. El jugador de 33 años llega tras jugar 29 partidos en la anterior campaña con Boca Juniors. En su paso por Argentina, logró ganar cinco títulos: una Superliga Argentina (19/20), una Copa Argentina (19/20), un torneo de Primera división (2022) y dos Copas de la Liga (2020 y 2022).

El ‘káiser’ se suma a otros grandes defensores que buscarán ser los titulares en el once de Guillermo Salas. Uno de los principales jugadores es Yordi Vílchez, que fue considerado el mejor central de la última temporada. El futbolista de 27 años fue uno de los más regulares del equipo en el 2022.

Santiago García también es un fichaje para las competiciones del 2023. El zaguero argentino llegó de Unión La Calera, en donde disputó 18 encuentros. Asimismo, una de sus virtudes es el juego aéreo, debido a que mide 1.91 metros de altura. Incluso puede alternar en la posición de lateral izquierdo, en caso de que Ricardo Lagos no esté disponible para ser de la partida en algún compromiso

En la misma línea, Pablo Míguez se mantiene con los ‘blanquiazules’ por una temporada más. El ‘cotorra’ fue una de las piezas fundamentales para la obtención del bicampeonato, a pesar que no fue titular en muchos juegos. Carlos Montoya será otra opción para la saga central, en el que este buscará tener más minutos en el campo de juego.

