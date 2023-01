Peter Arévalo a quienes critican a Carlos Zambrano y Christian Cueva por volver al fútbol peruano: “Opinan con la camiseta”

El panelista de ESPN se refirió a las críticas que hay sobre ambos jugadores respecto a su regreso al fútbol peruano. (Video: Equipo F).

El último domingo, Alianza Lima presentó a Carlos Zambrano en la ‘Tarde Blanquiazul’ 2023. El ‘Kaiser’ se desvinculó de Boca Juniors y firmó por el cuadro que dirige Guillermo Salas. Pero no es el único titular de la selección peruana que llegaría a Matute: el otro es Christian Cueva, quien primero debe resolver su tema con Santos de Brasil para tener el camino libre rumbo a La Victoria. Lo esperarán hasta último momento.

Sin embargo, no todos aplauden la llegada de estos jugadores. Hay quienes señalan que volver al fútbol peruano es un retroceso para una carrera profesional, sobre todo si atraviesan por un buen presente a nivel internacional. Al respecto, Peter Arévalo, panelista de ESPN, respondió sin tapujos en el programa ‘Equipo F’ que conduce Erick Osores.

“Primero, el aplauso para el hincha, que respalda siempre. Para mí las presentaciones de los equipos de fútbol son la renovación de fe e ilusión, independientemente de las campañas que se dieron anteriormente. Ellos creen en la camiseta. Y van a la cancha a eso. Y se dio ayer en Matute”, arrancó el también narrador de fútbol.

“Acá la cosa es bien fácil. Aquellos que no quieren que Carlos Zambrano y Christian Cueva lleguen al fútbol peruano, están opinando con la camiseta. Ellos vienen en su plenitud. Si llegan con 39... ¿por qué llegan con 39? Si llegan con 34... ¿por qué llegan con 34?”, señaló con sarcasmo ante la atenta mirada de sus compañeros de set.

“Después, si juegan bien o no a nivel selección, será responsabilidad de Juan Reynoso y no del jugador. Llegan futbolistas consagrados, ya hechos, con una carrera. Entonces, no es que van a perder nivel”, enfatizó sobre los cuestionamientos contra los mencionados.

“Carlos Zambrano viene porque va a jugar Copa Libertadores. Él busca continuidad y hacer una buena campaña a nivel internacional”, cerró Peter Arévalo en relación a los objetivos personales del defensa nacional para la presente temporada con camiseta de Alianza Lima.

Carlos Zambrano emocionado tras fichar por Alianza Lima y ser presentado en la 'Tarde Blanquiazul' 2023.

Un equipo que ilusiona

Luego de las palabras de Peter Arévalo, Percy Olivares tomó la palabra. “A mí me ilusiona Alianza Lima de cara a la Copa Libertadores. Y en el torneo local, con la gente que trajo, tiene la obligación del tricampeonato. No es opcional, sino obligatorio”, lanzó.

“Si (Guillermo) Salas tiene la capacidad de llevarlo bien, debería competir a nivel internacional. Tiene futbolistas bien rankeados. No me desbordo en elogios después de un solo partido”, indicó el exseleccionado.

