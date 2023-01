Erick Osores respaldó fichaje de Carlos Zambrano por Alianza Lima: “Viene intacto y a jerarquizar al equipo”

El comunicador se expresó por la contratación del 'Kaiser' al cuadro 'íntimo', dejando un mensaje a los críticos de esta decisión. (Video: ESPN Perú)

Alianza Lima ha venido siendo el gran animador del actual mercado de trasferencias. Y es que ha contratado a jugadores de renombre y con un importante presente en diversos clubes de Sudamérica. Evidentemente, la consigna es luchar por el tricampeonato y competir en la Copa Libertadores. Pero el último refuerzo que dio a conocer fue el de Carlos Zambrano, quien se desligó de Boca Juniors. En ese sentido, el periodista Erick Osores respaldó su llegada al fútbol peruano y al club ‘blanquiazul’.

“Mucha gente criticó el regreso de Carlos Zambrano al fútbol peruano. Dejó Boca no hace mucho y ya es jugador de Alianza Lima. Mucha gente considera que Zambrano desciende el nivel, viene a perderse, ya no va a jugar como antes, la falta de ambición de no continuar afuera, un jugador venido a menos, desprestigiándose en la liga peruana y en el que la selección se verá perjudicada”, fueron sus primeras palabras en el programa Equipo F de ESPN Perú.

En eso, el comunicador aclaró que la intención del futbolista de regresar al Perú y, concretamente al cuadro ‘íntimo’, está ligada al factor económico, pues también habría tenido ofertas de otros equipos (se habló de la MLS y de Argentina). “Carlos Zambrano juega por plata y él tiene que asegurar su economía, la de su familia, porque el fútbol es una carrera corta. Alianza le hizo una propuesta que es mejor que otras. Una oferta seria, concreta, y que a él, desde ese aspecto, le conviene”, comentó.

Ahora, un tema muy importante por mencionar que es Carlos Zambrano viene en la plenitud de sus condiciones físicas, un aspecto crucial y que Erick Osores considera como fundamental para ser un fichaje más que válido para Alianza Lima. “Zambrano viene al fútbol peruano, y puntualmente a Alianza Lima, en un estado de forma intacto. Es decir, con 34 años viene a jugar al Perú un futbolista de calidad internacional. No viene jugándose los últimos minutos de su carrera. Viene a demostrar y a jerarquizar a Alianza Lima”, sostuvo.

Carlos Zambrano y su aparición como nuevo jugador de Alianza Lima en la 'Tarde Blanquiazul'.

Para finalizar, mostró su postura a favor de este retorno del ‘León’ al balompié nacional, resaltando los puntos convenientes, tanto para el jugador como para el club de La Victoria. “Está bien, creo que es una buena decisión, la respaldo, porque no solamente es que él decide como futbolista y piensa en sus intereses, en su carrera, sino que viene en buena forma a un club que en el último tiempo ha tenido buenas y malas, con jugadores que la gente esperó y que no llegaron en su mejor versión”, precisó.

Carlos Zambrano y su salida de Boca Juniors

Carlos Zambrano tuvo una salida desconcertante de Boca Juniors. Cuando todos los caminos indicaban que su futuro pasaba por seguir en el elenco ‘xeneize’, la prensa argentina filtró una información acerca de una indisciplina del jugador con el técnico Hugo Ibarra. Esto provocó que el entrenador no lo tenga en sus planes y se busque una rescisión de su contrato. Luego de varios días, el ‘Kaiser’ quedó liberado del conjunto ‘azul y oro’, por lo que todo apuntaba a que su siguiente destino iba a ser Alianza Lima, que ya lo había tentado en el principio del vigente mercado de fichajes.

Y mediante una manera sorpresiva pero amena de anunciarlo, el club peruano dio a conocer su contratación en la ‘Tarde Blanquiazul’, frente a todo el entorno ‘aliancista’. Y si bien se puede cuestionar esta decisión de su regreso al Perú con 33 años y en buena forma física, lo cierto es que el combinado ‘victoriano’ pretende competir a nivel local e internacional, de ahí que necesite a los mejores elementos posibles.

Presentación del plantel de Alianza Lima para el 2023. (Club Alianza Lima)

