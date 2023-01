Agremiación explicó en qué caso los futbolistas irían a una huelga en la Liga 1: “Es un derecho”

Roberto Silva Pro, presidente de Safap, se pronunció respecto al conflicto de los derechos de televisión de la Liga 1 2023

Roberto Silva Pro, presidente de Agremiación de Futbolistas Profesional del Perú (Safap), no descartó una eventual huelga de los jugadores debido al conflicto por los derechos de televisión de la Liga 1. Además, rechazó la postura de la Federación Peruana de Fútbol (FPF)

El 7 de enero del 2023, la FPF emitió un comunicado en el que se refirió a la Safap y su rol en el fútbol peruano. Además, exhortó una postura neutral en relación a las diferencias entre los clubes y la Federación por la transmisión de partidos de la Liga 1.

“... la FPF hace un llamado muy importante a la Safap, para recordarle su función de promover el bienestar y estabilidad de todos los futbolistas pertenecientes a todos los clubes profesionales, tal como lo hicieron al prestar su apoyo en el proyecto de reformas del fútbol peruano que incluye precisamente la centralización de los derechos de Tv, así como procurar el correcto desarrollo deportivo de la competición”, citó el comunicado.

Extracto del comunicado de la FPF respecto a la Safap

El máximo directivo del sindicato de futbolistas explicó en qué caso su gremio tomaría la medida de paralizar las labores de los jugadores en el contexto de la controversia entre el Consorcio del fútbol peruano (GolPerú), los clubes y la FPF.

“La huelga es un derecho. ¿Por qué los jugadores realizarían una huelga? El día que vean que sus derechos están siendo pisoteados o el día que vean que las decisiones de algunas personas están imposibilitando que realicen un trabajo. Ese día vamos a tener que salir a decir ‘un ratito ¿Acá quién se juega qué? Los clubes o dueños de los clubes podrían desaparecer y sus dueños, presidentes o grupos de trabajo, son algunos, de repente siguen con sus vidas porque tienen negocios paralelos, los futbolistas no”, argumentó el presidente en declaraciones a GolPerú.

Silva Pro se refirió a las consecuencias de una eventual huelga y las posibles sanciones que podría ejecutar la FPF. “Entonces, ¿Quién pone en riesgo qué? Los futbolistas están poniendo en riesgo a su familia, es su único ingreso. No es lo mismo el riesgo que corre cualquier presidente de cualquier club. Hay alguno que dice ' el club es mi único negocio’ pero en la gran mayoría de casos no es así. Si no estoy pongo en riesgo lo principal en mi vida, le doy menos importancia. Hay clubes que dicen ‘nosotros no jugamos’. No, lo que queremos evitar es que la FPF sancione a los clubes, los mande a la Liga 2 o los desafilio. Ahí es donde decimos ‘tus decisiones están pisoteando el trabajo de 300 trabajadores’”.

La FPF en el mencionado documento señala el aporte de una importante contribución económica a la Agremiación. “La FPF ha realizado millonarias inversiones económicas en la Safap para beneficio de los futbolistas quienes arrastraban deudas por parte de algunos clubes”, citó la Federación.

El presidente de la Safap negó la afirmación de la FPF: “Me incomoda leer que la Federación diga que hace millonarias inversiones en Safap como si pusiera dinero en el gremio, que no es cierto. Al contrario, hay una deuda pendiente que resolver. No nos gusta ventilarlo, pero lo digo porque sale a colación”.

Roberto Silva Pro, presidente de Safap, se pronunció respecto al conflicto de los derechos de televisión de la Liga 1 2023

Roberto Silva negó que la Agremiación de futbolistas esté induciendo a sus agremiados a ejecutar acciones que son pasibles de sanción.

“Nosotros nunca le hemos dicho a los jugadores que hagan cosas incorrectas. Si se refiere a la opción de huelga por ejemplo hay un error enorme. Quieren decir que la huelga es sancionable y amenazando a que si te paras te sanciono nacional o internacionalmente como si la FIFA, la Conmebol o la misma Federación tuviese capacidad de sancionar el derecho de todos los trabajadores a tener una huelga. Quiero creer que no está relacionado a una huelga, si no sería un absurdo. No logro entender a qué otra opción se refiere. Incitamos a los jugadores ¿A hacer qué? Acaso estamos diciendo que no cumplan con sus contratos o no vayan a entrenar”, aseguró el presidente de Safap.

Comunicado de Safap

La Agremiación de futbolistas se pronunció oficialmente a través de un comunicado su postura respecto a los derechos de televisión. En la misiva solicitó a la FPF “una solución inmediata a este conflicto”. Defendió el derecho de trabajo de los futbolistas y advirtieron que “los futbolistas somos uno, trabajamos todos o no trabaja ninguno”.

Comunicado de la Safap respecto al conflicto de los derechos de televisión de la Liga 1

