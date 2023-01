Agremiación de futbolistas exigió solucionar conflicto televisivo y advirtió: “Trabajamos todos o no trabaja ninguno”

La Agremiación de Futbolistas se pronunció sobre el conflicto televisivos entre los clubes y la Federación.

El conflicto por los derechos televisivos de los clubes en la Liga 1 sigue desatando diferentes posiciones al respecto. Esta vez, la Agremiación de Futbolistas del Perú (Safap) se pronunció a través de un comunicado luego de que los clubes Alianza Lima, Universitario de Deportes, Binacional, Cienciano, Cusco FC, Melgar, Sport Boys y Deportivo Municipal anunciaran de que no participarán del torneo peruano hasta que la Federación Peruana de Fútbol no retire la medida cautelar donde no se permite a trasmitir los partidos por el Consorcio Fútbol Perú (Gol Perú).

“Esta medida cautelar, agresiva y desproporcionada, perjudica a la totalidad de seguidores del fútbol nacional, ya que nuestros partidos no serán televisados y/o transmitidos por ningún medio: operador de cable o señal abierta. Por ello, solicitamos que se desista de la acción cautelar presentada ante el juzgado comercial; caso contrario, los clubes firmantes no participaremos del Campeonato de la Liga 1 Betsson 2023″, es un extracto del comunicado que sacaron los ocho clubes el último 6 de enero.

Te puede interesar: Universitario evalúa solicitar la salida de Agustín Lozano de la Federación

Luego de que se diera a conocer esta medida por parte de los clubes, la SAFAP decidió también salir al frente y exigió que se llegue a un acuerdo entre todas las partes por el bien del fútbol peruano. Además, se defendió el trabajo de los diferentes futbolistas de todas las escuadras que están en incertidumbre ante la intención de los equipos de no jugar en el campeonato por causa de los derechos de televisión.

“Lo que anunciamos que sucedería está sucediendo. Los futbolistas profesionales de este país exigimos a la FPF, como ente rector, que encuentre una solución inmediata a este conflicto interno. Hay una orden judicial que está impidiendo que los clubes reciban ingresos por derechos de televisión. No podemos permitir que el trabajo de todos nosotros esté en riesgo porque los clubes y la FPF no son capaces de ponerse de acuerdo”, se lee en la primera parte de la notificación.

Y termina pidiendo una asamblea de manera urgente para solucionar este tema de la mejor forma posible. “Convoquen a los 19 clubes a una reunión de emergencia y no salgan de esa sala hasta que no se haya encontrado el consenso requerido. Los futbolistas somos uno, trabajamos todos o no trabaja ninguno”.

Comunicado de la Agremiación de Futbolistas sobre el conflicto televisivo en la Liga 1.

Sigue en su postura

La Federación Peruana de Fútbol también se pronunció ante una posible huelga de los 8 clubes que exigen que se saque la medida cautelar. El ente máximo del fútbol dejó en claro que Universitario de Deportes, Carlos A. Mannucci, Sport Boys y Deportivo Municipal son los únicos clubes que pueden transmitir sus partidos por el Consorcio Fútbol Perú (Gol Perú) por tener un contrato vigente de hace varios años atrás. Y todos los demás equipos tendrán que ser televisados por 1190 Sports que transmitirá por DirecTV.

“La FPF reafirma su decisión de respetar la vigencia de los contratos que los clubes suscribieron con el CFP con anterioridad al 2019. Por ello, los clubes C.A Mannucci, Sport Boys Association, Universitario de Deportes y Centro Deportivo Municipal son los únicos con el consentimiento de la FPF a continuar transmitiendo sus partidos oficiales de la Liga 1 Betsson 2023 a través de la señal del CFP, hasta el 31 de diciembre del 2025″, dice el punto donde explica sobre qué clubes seguirán con el operador anterior.

Además, le dedicó un párrafo a la Agremiación de Futbolistas después de su comunicado exigiendo que a la Federación encuentre una solución inmediata. “La FPF hace un llamado muy importante a la SAFAP, para recordarle su función de promover el bienestar y estabilidad de todos los futbolistas pertenecientes a todos los clubes profesionales, tal como lo hicieron al prestar su apoyo en el proyecto de reformas del fútbol peruano que incluye precisamente la centralización de los derechos de TV, así como procurar el correcto desarrollo deportivo de la competición. La FPF ha realizado millonarias inversiones en la Safap para beneficio de los futbolistas, quienes arrastraban deudas por parte de algunos clube. La Safap se debe a la neutralidad en estos casos y no inducir a sus asociados a incurrir en actos que pudieran derivar en graves sanciones de órganos del fútbol locales e internacionales”.

Te puede interesar: Federación desmiente que medida cautelar impida transmitir amistosos por televisión

Comunicado de la Federación Peruana de Fútbol sobre los derechos de televisión de la Liga 1 2023.

SEGUIR LEYENDO